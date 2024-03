Zeitenwendehälse: Vom Kosovo über die Krim bis nach Kiew

Deutsche Jubiläen sind oft fragwürdig. Zum Beispiel dieses: Der 25. Jahrestag zum Einstieg der Deutschen in den Kosovokrieg der NATO auf dem Balkan war „die eigentliche Zeitenwende“. So etwas schreibt aktuell ein Markus Lippold ganz offen auf „n-tv“. Eine interessante Erkenntnis, welche zur Ursachenklärung des gegenwärtigen Ukraine-Krieges beitragen kann. Denn damals wie heute, in beiden kriegerischen Konflikten, dominier(t)en gleiche Faktoren, bei denen zwei herausragend wirken: Die USA führen außerhalb ihrer eigenen geografischen Hemisphäre Krieg gegen andere Nationen, wobei sie hierbei die Deutschen aus ihrer einstigen Besatzungszone heraus zum Kombattanten erklären und in das Geschen aktiv mit hineinreißen. Faktor Zwei sind die Grünen: Damals im Kosovokrieg wie auch heute beim Krieg um Kiew und Krim sind die mittlerweile omnipräsenten Grünen Teil der amtierenden Regierung und üben erheblichen Einfluss auf alle politisch relevanten Entscheidungen aus.

Dabei vollzog sich vor 25 Jahren tatsächlich ein Epochenbruch – denn die pathetische Losung des „Nie wieder“ war spätestens mit dem Eintritt Deutschlands in diese ersten kriegerischen Handlungen seit 1945, seit dem NS-Desaster, zur leeren Floskel verkommen. Dabei war nach dem Einsturz des sowjetischen Machtblocks auf dem Balkan die Hölle los – denn die Völker dort ordneten ihre Nationalstaaten neu, insbesondere der Völkerbund Jugoslawien, weitgehend unter serbischer Dominanz, zerfiel – auch durch kriegerische Akte und militante Separatisten. Überwiegend dubios waren dann die Interventionen der Amerikaner, welche die NATO erstmals zur echten Kriegspartei machten und somit das Ende des scheinbar vertrauensvollen Übergangs unter dem Hoffnungsträger Michail Gorbatschow signalisierten.

Woran und wohin orientiert sich Deutschland?

Der der westlichen Sozialdemokratie zugeneigte Verkünder von „Glasnost“ und „Perestroika“ hatte den Totalabriss des kommunistischen Geisterreichs veranlasst und den Eisernen Vorhang eingerissen. Gorbatschow hätte ein Held sein können – doch sein Friedenssinn musste schnell neoimperialen Interessen weichen, von Moskau bis zur Krim, von Bukarest über Prag bis Ost-Berlin entstand ein Machtvakuum nach dem anderen und der einstige Ostblock wurde von innen und außen neu sortiert und im wesentlichen standen die Russen zunehmend einem Westblock gegenüber. Doch woran und wohin orientierte sich eigentlich Deutschland? Wurde das wiedervereinigte Land nach 1989 ff. etwa souverän, traf es etwa rationale Entscheidungen im eigenen Interesse? Mitnichten. Erkennbar wurde schnell im Rahmen einer neuen Floskel, dass die Deutschen alles wollten – bloß nicht selber lenken, denken und selber entscheiden.

Das von Bundeskanzler Scholz stets verkündete „wir entscheiden alles wesentliche in enger Abstimmung mit unseren Freunden“ ist purer Blödsinn, denn dahinter steckt nichts als politische Unterordnung in eine von den USA dominierte „Weltordnung“, welche in erster Linie amerikanische Interessen bei den genannten Konflikten verfolgt – und keine deutschen. Nur wenige Tage vor Beginn eines zum Teil barbarischen NATO-Luftkriegs gab es eine amtliche Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 28. Dezember 1996 an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht. Es ging um eine offizielle Lagebeurteilung und eine Aufklärung über Ziele und Beschaffenheit der Parteien im längst offenen Bürgerkrieg zwischen der terroristischen UCK-Bande und serbischen Streitkräften auf dem berühmten Amselfeld, einem historischen Ort der Serben: „Nach Erkenntnis des Auswärtigen Amts sind die Maßnahmen der Sicherheitskräfte in erster Linie auf die Bekämpfung der UCK gerichtet, die unter Einsatz terroristischer Mittel für die Unabhängigkeit des Kosovo, nach Angaben einiger ihrer Sprecher sogar für die Schaffung eines ‘Groß-Albanien’ kämpft.“

Druckvoll von außen in den Angriffskrieg geschubst

Wer war diese ominöse UCK, an deren Seite alsbald deutsche Soldaten erstmals wieder nach 1945 in den Krieg ziehen würden? Etwas seltsam, aber frappierend ähnlich wie bei der Corona-Eskalationssteuerung von außen, die dieser Tage nun wenigstens scheibchenweise an die Öffentlichkeit gelangt, wurde auch hier die Steuerung von außen vorgenommen und die gesamte rot-grüne Führung des Landes druckvoll in den Angriffskrieg geschubst. Wie oben genannt, war im Auswärtigen Amt, welches dem grünen Außenminister Joschka Fischer unterstellt war, bis dato klar von einer militärischen Taktik durch eine Terror-Gruppe die Rede gewesen. Deren aggressive Taktik bestand von vornherein darin, durch gezielten Terror professionell (!) aufgestellter Kernverbände serbische Polizeistationen und -konvois aus dem Hinterhalt anzugreifen. Danach zogen sich diese Heckenschützen und Bombenwerfer in die Berge zurück, nur mangelhaft bewaffnete Dorfmilizen waren den Counter-Guerilla-Operationen hilflos ausgeliefert.

Das Ausland und vor allem auch die Deutschen wussten ganz genau Bescheid, wer hier am Werk war und den Serben einen Teil ihres eigenen Territoriums abnehmen wollte: “Bei ihren militärischen ‘Nadelstichen’ gegen Regierungstruppen und Sonderpolizeieinheiten setzte die UCK – inzwischen verstärkt durch islamische Kämpfer aus Afghanistan, Tschetschenien und dem Iran – zunehmend auch auf Angriffe gegen die serbische Minderheit im Kosovo.“ Was hatten islamische Kämpfer aus dem Iran denn auf dem Balkan zu suchen? Immer deutlicher wurde, dass die UCK-Terrorbande überhaupt nicht am Frieden interessiert war und gegen jedwede Waffenstillstandsvereinbarungen verstieß. So eskalierte die UCK den Bürgerkrieg und kontrollierte im September 1998 bereits schon 40 Prozent des Kosovo. Dass die jugoslawischen Streitkräfte zurückschlugen, war da wenig verwunderlich. Doch dann begann eine propagandistische Großoffensive gegen die serbische Führung, aufbauend auf den damals noch allzu präsenten antiserbischen Ressentiments als Folge der Verbrechen von Srebrenica und anderswo im 1995 in Dayton beigelegten Bosnienkrieg. Vor diesem Hintergrund wurden auch im Kosovo bald einseitig wurden Massaker an der Zivilbevölkerung ausschließlich den Serben angelastet, obwohl sie diesmal weniger Täter als die eigentlichen Opfer des Terrors gegen ihre Staatsenklave waren.

Klappernde Gebetsmühlen

Quasi aus heiterem Himmel kam die Drohung von USA und NATO mit Luftschlägen, was im Oktober 1998 zu einer Waffenstillstandsvereinbarung führte; diese hielt aber nur bis zum Januar 1999 – denn die UCK setzte ihren systematischen Terror erbarmungslos fort, woraufhin die jugoslawischen Streitkräfte „ im Gegenzug 45 Zivilisten ermordeten“, wie es überall in den westlichen Medien mehr als einseitig hieß. Über die weitere Eskalation bis hin zur massiven Intervention der NATO, was dann abschließend zur fast völligen Vertreibung der Serben aus dem Kosovo und zur albanisch dominierten Staatengründung führte, gibt es ausführliche Dokumentationen und Bücher. Es bleibt aber festzuhalten, was hier unter der Führung der USA – in bedrohlicher Sichtweite zum zeitweilig im Übergang nach Gorbatschow taumelndem Russland – geschah: Rote und grüne Minister überboten sich damals schon plötzlich in Kriegshurra, deuteten legitime serbische Gegenwehr in Aggression um, schlugen sich auf die Seite eines überwiegend aus Kriminellen und Clans mitsamt islamischen Gotteskriegern zusammengesetzten Gewalthaufens.

Unter dem Druck „unserer Freunde in den USA“, wie man die klappernden Gebetsmühlen im Deutschen Bundestag auch heute wieder klappern hört, wurde schon damals in einer historischen Blaupause das Völkerrecht drastisch gebrochen – und daraufhin mit dem Phantasieland Kosovo als Kriegspartei (!) das größte Bordell des Westens, der größte Umschlagplatz für Drogen, Waffen, Prostitution, Organ- und generell Menschenhandel unter Führung eines korrupten Clan-Staates geschaffen. Bravo! Für diesen Kriegseinsatz der NATO gab es aber eben nicht einmal ein Mandat des UN-Sicherheitsrates, wie noch einige Jahre zuvor in Bosnien… und es gab – Achtung, Stichwort Ukraine! – auch keinen Bündnisfall. “Die meisten Völkerrechtler sagen, dass für einen solchen Kriegseinsatz ein eindeutiges Mandat des UN-Sicherheitsrates erforderlich gewesen wäre. Dieses gab es nicht, weil Russland als Schutzmacht Serbiens ein Veto eingelegt hätte“, erklärt dazu Marie-Janine Calic. Die Historikerin ist Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, und was sie nun im Gespräch mit “n-tv” offen einräumt, bedeutet das Gegenteil einer Historisierung der Schuld.

Erschreckende Parallelen zum Ukraine-Szenario

Denn immer mehr Historiker erkennen mittlerweile nicht nur in den Aktivitäten islamischer Terrorstaaten wie Iran, sondern auch in den vielen Einmischungen und kriegerischen Interventionen von USA und der NATO eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht sowie eine teils hemdsärmelige Außenpolitik, die mehr auf Absicherung amerikanischer Interessen als auf seriöse Partnerschaften mit demokratischen Kräften in den Ländern aus ist, die als Zerfallsprodukte des Sowjetreichs entstanden. “n-tv” schreibt: “Ein Kriegseinsatz war … nicht legitimiert … Letztlich sei der Angriff eine politische Entscheidung (der NATO) gewesen: Das Völkerrecht wurde dabei im besten Fall gedehnt, wenn nicht sogar verletzt.” Machen wir uns nichts vor: Auch wenn es Unterschiede in den Parametern aus Interessen und Zusammenhängen gibt, so lassen sich doch erschreckende Parallelen zum heutigen Kriegsszenario mit den Beteiligten aus Russland, einem Kleinstaatkonflikt der Ukraine, den Handlungen des Westens unter erneutem Push der USA mitsamt der NATO und einer erneut rot-grünen Regierung (mit der FDP an der kriegerischen Seite der Grünen) erkennen.

Am obskursten sind hierbei definitiv die Grünen – denn etliche aus Frust ausgetretene Ex-Mitglieder heute bescheinigen diesen, unter Joschka Fischer zur reinen US-Interessenvertretung in Deutschland verkommen zu sein. In diesem Zusammenhang lohnt es noch einmal, sich abschließend der warnenden Worte des wohl intelligentesten Kommunisten der deutschen Nachkriegszeit, des Herausgebers der Monatsschrift „konkret“, Hermann L. Gremliza, zu erinnern: Dieser beschrieb einst unter dem Eindruck des Entsetzens, wie vor seinen Augen die als Partei der Pazifisten gegründeten Grünen zu fragwürdigen Bellizisten mutierten, was alle Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg plötzlich zu Makulatur werden ließ. Gremliza hatte keinen Zweifel, wohin das noch führen würde. Als er am 20. Dezember 2019 starb, konnte er nicht ahnen, wie sehr die Grünen wenige Jahre später ihre Ideale erneut verraten und in einer Ampelregierung militaristisch in den nunmehr ganz großen Krieg gegen die Russen Seit’ an Seit’ mit den Amis aufmarschieren würden. Über die moralische Beschaffenheit dieser Mutanten täuschte er sich jedenfalls nicht: „Warum nur, warum, fragt der Bundesaußenminister, der ihn zur Verteidigung der Menschenrechte angefangen hat, ‘müssen ausgerechnet wir Krieg führen?’ Es dauert mich, und so will ich ‘s ihm erklären: Ohne falsche Bescheidenheit kann dieser Joseph Fischer ja heute selber sagen, ‘daß dieses Europa mit Horrido auseinander fliegt, wenn unser Land die europäische Führungsaufgabe nicht wahrnimmt’, und der Rest ist Dreisatz: Wer Europa fuhrt, muß Weltmacht sein. Zu deren Insignien gehören das Recht und die Fähigkeit, ihre Interessen auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Das erste Ziel dieses ersten deutschen Nachkriegs-Kriegs also war: der Krieg (und hätte es im Kosovo nicht geklappt, wäre der nächstbeste Schauplatz der erste geworden).“ Soweit Gremliza, durchaus prophetisch.