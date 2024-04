Zu spät, zu unglaubwürdig: FDP-Absetzbewegungen von den Grünen

In der FDP regt sich Unmut über die Ampel-Beteiligung der Liberalen. Unter Wortführerschaft des schleswig-holsteinischen FDP-Fraktionschefs Christopher Vogt fordert eine – offenbar um ihr politisches Überleben bangende – Gruppe renitenter FDPler einen “deutlichen Kurswechsel” und eine “noch stärkere Abgrenzung von den Grünen” vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die “Welt” schreibt: “Ziel der Grünen sei es, ‘das Land in ihrem Sinne umzukrempeln’, beklagt Vogt. Die FDP wolle sich dagegen ‘auf die Stärken unseres Landes besinnen und es von dort aus modernisieren.“

Vogt weiter wörtlich: „Das geht nicht, wenn man so vorgeht wie der amtierende Bundeswirtschaftsminister. So wie Habeck momentan drauf ist, habe ich wenig Hoffnung, dass man da erneut eine gemeinsame Regierung hinbekommt.“ Ausdrückliches Ziel der FDP für die kommenden Wahlen müsse es deshalb sein, „eine Regierung ohne die Grünen hinzubekommen“. Ähm, wie bitte… “so wie Habeck momentan drauf ist”? Wann war Habeck denn bitte anders drauf? Als ob nicht jeder, der es wissen wollte, immer schon wusste, was Habeck und die Grünen planen!

Das Problem mit dem Zeitgeist

Es ist wohl eher so, dass zu Beginn der Koalition der Klima-Hype in der Bevölkerung und den Medien deutlich größer war und man es in der FDP-Zentrale anscheinend nicht hat kommen sehen, dass sich der Zeitgeist auch wieder ändern könnte (wie das mit dem Zeitgeist eben so ist).

Ich komme weiterhin schlichtweg nicht darauf klar, dass man sich in der FDP offensichtlich bewusst war und ist, dass die Grünen das Land “in ihrem Sinne umkrempeln” wollen, aber man trotzdem a) die Koalition mit ihnen eingegangen ist und b) bis heute nicht die Reißleine gezogen hat. Dafür freue ich mich umso mehr auf ihren Wahlkampf. Also wirklich: Ich bin sehr gespannt darauf, wie man die Grünen im Wahlkampf zum Gegner erklären wird, obwohl man dann immer noch neben ihnen in der Regierung sitzen wird und ihre Gesetze mitgetragen hat. Das wird eine monatelange Blockbuster-Komödie mit dem Titel “Wie unglaubwürdig kann man sich noch machen?” – mit Gummirückgrat-Linder in der Hauptrolle…