“Zum Kotzen”: Habeck entdeckt den Patriotismus

Habeck hat gesprochen. Auch dieses mal hätte er das besser sein lassen. Schon an Äußerlichkeiten erkennt der erfahrene Beobachter, dass jetzt nicht die willkommenen Migranten Adressaten seiner Rede sind, sondern die vom Berliner Milieu nur widerwillig geduldeten Deutschen, die schon länger hier leben und immer noch nicht abgeschoben sind. Denn Krawatte, weißes Hemd und Rasur gibt es eben nur für die Lieblinge der Republik, von der Habeck schwadroniert: die muslimischen Migranten. Die wollte Habeck beim letzten Internet-Auftritt dazu ermahnen, in Neukölln doch nicht allzuoft Juden oder Krankenpfleger zu verdreschen und ihren gewaltigen Vorsprung in Sachen judenfeindlichem Hass gegenüber den indigenen Nazis nicht uneinholbar werden zu lassen.

Für den Mob, der gestern auf die Straße ging und vor allem fuhr, muss das Werktags-Outfit des Minister genügen. Wer arbeitet, Steuern zahlt, sich an Gesetze hält und den Laden am Laufen hält, hat einfach nicht mehr Respekt verdient. Inhaltlich war es auch dieses Mal ebenso wirr wie in seiner “Rede des Jahres” 2023. Der Kinderbuchautor hebt auf seine Berufserfahrung als “Landwirtschaftsminister” ab. Bereits hier stapelt Robert deutlich zu tief,: Offiziell war er “Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume“. Aber vielleicht klingt das nicht gar so bodenständig, wie Robert rüberkommen will.

Schlimmste aller denkbaren Heimsuchungen

Klug vermeidet es der Minister, auf seine unfreiwillige Urlaubsverlängerung vor Nordfriesland einzugehen. Die in den Systemmedien verbreiteten Bedrohungsszenarien waren lächerlich genug; da noch eins draufzusetzen wäre unklug. Aber ganz ohne Bedrohungen geht es auch diesmal nicht: Da gibt es doch tatsächlich welche, die mit ihren Traktoren zu Privathäusern fahren! Ein Traktor mit Dieselmotor vor dem Haus, der mit Stickoxiden, Ruß und Kohlendioxid die grüne Funktionärsfamilie vergasen will – das ist die wohl schlimmste aller denkbaren Heimsuchungen für die Kinder aus Bullerbü. Ach wie gut, dass mit dem Verbrennerverbot die gefährlichsten ABC-Waffen in der EU bald verboten werden!

Unbestrittener Höhepunkt in Habecks Rede aber ist seine erstaunliche Hinwendung zu etwas, was er bisher gut vernehmbar “zum Kotzen” fand: Ohne gleich zu kotzen, nimmt Habeck freiwillig das Wort “Patriotismus” in den Mund. Für jeden, der kommunistische Gemüter auch nur oberflächlich kennt, ist es ein klares Zeichen für Verzweiflung im Endstadium, wenn Linke das Vaterland wiederentdecken. So ging es Stalin 1941, so geht es Robert 2024. Was dürfen wir von Robert als nächstes erwarten? Die vaterländische Kriegserklärung gegen den Mistgabelmob? Feierliche Ordensverleihungen für Klimakleber im Bendlerblock? Die historische Umbennenung der Antifa in Habeck-Jugend? Vielleicht kommt auch schon ein “Ich liebe…, ich liebe doch alle… alle Menschen“?

Eines jedenfalls ist für den genauen Beobachter schon jetzt klar: Tritt Habeck beim nächsten Video-Clip nassrasiert in Merkels geliehenem Hosenanzug an, wird es für die Republik von Habecks Gnaden wirklich ernst! Dann folgt die Generalmobilmachung für die von der Wahrheit umzingelte Republik Habeckistan! Habeck hat gesprochen. Auch dieses mal hätte er das besser sein lassen.