2,5 Jahre Knast für Rubiales wegen Kusses im Freudentaumel – Bewährungsstrafen für Gruppenvergewaltiger

Nach dem “Kuss-Skandal” bei der letzten Frauen-Fußball-WM, als er im Freudentaumel bei der Siegerehrung der Spielerin Jennifer Hermoso einen harmlosen Kuss auf den Mund drückte, drohen dem ehemaligen spanischen Verbandschef Luis Rubiales nun ungeheuerliche zweieinhalb Jahre Knast. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem “sexuelle Nötigung” vor.

Vielleicht sollte man ja die Todesstrafe wieder einführen…? Aber im Ernst: Ich will hier auf keinen Fall Übergriffigkeit und sexuelle Belästigung von Frauen (oder auch Männern) verharmlosen. Was im Fall Rubiales aber einmal mehr offenbar wird, ist die Instrumentalisierung einzelner “Taten” zur Stärkung einer Ideologie. Dabei geht mitunter jede Verhältnismäßigkeit verloren. Was war hier eigentlich passiert? Hier wird eine Fußballerin bei der Pokalübergabe von einem hohen Funktionär geküsst. Um ehrlich zu sein – ich habe die Szene nur flüchtig gesehen und kann nicht schlüssig beurteilen, wie krass das Eindringen in die Intimsphäre der Spielerin war.

Wieder mal Zeichen setzen

Was ich aber zu wissen glaube, ist, dass man mit diesem Fall wieder eine große Öffentlichkeitswirkung erzielen will für die Problembereiche “Sexismus” und “Feminismus” , um mal wieder ein Zeichen nach außen zu setzen – weil hier der “Täter” der Typus “alter weißer Mann” ist. Viel weniger spektakulär sind da offensichtlich die täglichen Übergriffe auf Mädchen und Frauen, selbst wenn es sich dabei um schwere Vergewaltigungen oder Mord handelt. Dementsprechend werden folglich oft so milde Urteile gesprochen, dass die Volksseele zwangsläufig ins Kochen gerät. Das passt doch alles nicht mehr zusammen: Hier zweieinhalb Jahre für einen Kuss, dort Bewährungsstrafen für eine schwere Gruppenvergewaltigung.

Warum ist das so? Es geht eben um eine Ideologie oder politische Agenda, die es um jeden Preis zu schützen gilt. Die Opfer spielen da meist keine größere Rolle; wichtiger sind die politische Wirkung der Urteile und der öffentlichen Berichterstattung auf die Gesellschaft und das allgemeine Bewusstsein.