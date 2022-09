350 Milliarden für die Ukraine: Darf’s noch etwas mehr sein?

Kurz vor dem Treffen der G7-Handelsminister im brandenburgischen Neuhardenberg gab Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bekannt, seine ukrainische Amtskollegin Julia Swyrydenko habe ihn darüber informiert, dass die Ukraine für den Wiederaufbau rund 350 Milliarden Euro benötige. Beeindruckt sprach Habeck von einer „gigantischen Summe“. Interessanterweise erfolgt diese nonchalante Bezifferung, mit der dem freigiebigen Trottelwesten gleich schon mal die Dimension dessen aufgezeigt wird, was von ihm erwartet wird, zu einem Zeitpunkt, da der Krieg ja überhaupt noch nicht zu Ende (geschweige denn gewonnen) ist. Im Gegenteil: Dieselben Politiker, die sich solche Mondzahlen als seriöse Schadensberechnungen auftischen lassen, versuchen derzeit geradezu manisch, unbedingt schwere Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern – angeblich weil nur diese eine Entscheidung bringen sollten.

So absurd diese Denkweise auch anmutet, erkennt sie doch an, dass die Kampfhandlungen noch lange, womöglich Jahre andauern werden. Wer kann da jetzt schon wissen wissen, was in dieser Zeit noch alles kaputt gehen wird? Wenn alleine für den kleinen Streifen Ostukraine, der bislang von den Kampfhandlungen betroffen war, 350 Milliarden Euro veranschlagt werden, welche Summen werden Selenskyj und seiner findigen Kamarilla erst einfallen, wenn Russland das Blatt wenden und – womöglich irgendwann doch unter Einsatz von Atomwaffen – seinen Vormarsch wieder forcieren sollte? Erst mit eigenen Waffen kaputtbomben lassen, dann die Schäden bezahlen

Abgesehen davon, dass ein erheblicher Teil dieser Kriegsschäden vor allem durch die ukrainischen Verteidigungstruppen im Abwehrkampf selbst angerichtet wurde, und die Schadenshöhe ironischerweise ein solches Ausmaß erst durch die gelieferten Waffen des Westens erreichen konnte, der jetzt die Trümmer beseitigen soll, mutet auch die Größenordnung der Schadenssumme grotesk übersetzt an. Man darf und muss, mit Blick auf die auch schon vor dem Krieg hemmungslos gepflegten Neigungen der ukrainischen Politeliten, ihr eigenes Land kleptokratisch auszuplündern, getrost davon ausgehen, dass ein erheblicher Batzen dessen, was hier aufgerufen wird, in den Taschen von Oligarchen und den Machthabern selbst versickern wird. Das offen zu thematisieren stellt noch lange keine Billigung des russischen Angriffs oder Verleugnung der unstreitig inakzeptablen russischen Aggression dar; es wäre die Mindestbringschuld und Sorgfaltspflicht insbesondere deutscher Politiker im Umgang mit ihnen anvertrauten deutschen Steuergeldern.

Statt dies alles zu berücksichtigen, die Kiewer Bedarfsanmeldungen kritisch zu hinterfragen und vor allem mit Blick auf die Krisen in den eigenen Ländern gleich einmal die Begehrlichkeiten auszubremsen, werden Scholz, Habeck und die übrigen willfährigen Selenskyj-Fanboys der G7 genau das tun, was dieser von ihnen verlangt – und schon gar nicht mehr infrage stellen, dass natürlich am Ende ihre Steuerbürger und privaten Unternehmen – und nicht die Ukrainer – die spätere Rechnung dieses Konflikts zahlen sollen. Vor allem Wirtschaftsminister Habeck (der eigentlich die verdammte Pflicht hat, sich vor allem – und in der jetzigen Phase: nur – um die Sorgen und Nöte der Deutschen, ihres vom Untergang bedrohten Mittelstandes und ihrer Industrie zu scheren) zeigt hier wieder seine größenwahnsinnige Whatever-it-takes-Philosophie: Eilfertig plädiert er für einen Fonds, der der den „Wirkungsgrad privater Investitionen verstärken” solle. Deutsche Firmen, so Habeck, könnten bereits jetzt in der Ukraine investieren. Sollten die Investitionen fehlschlagen oder Anlagen im Krieg zerstört werden, gäbe es dafür „Absicherungen“ über „sogenannte Rückfallgarantien”. Im Klartext: Da, wo der deutsche Staat nicht direkt zahlt, bürgt er.

Habecks stellt seine totale Inkompetenz erneut unter Beweis

Habeck verriet dann auch noch, was seine eigentliche Erwartung an das G7-Treffen sei: Einen Gegenimpuls „zu Abgrenzung und Nationalismus” zu setzen. Offene Märkte könnten dabei helfen. Natürlich vergaß er dabei auch nicht zu betonen, es sei ihm wichtig, mehr „Nachhaltigkeitskriterien” in Handelsabkommen zu verankern. „Deutschland war (…) in den letzten Jahren handelspolitisch gelähmt, hat seine Stimme völlig verloren„, sagte Habeck wörtlich weiter. Die Ampel-Koalition sei sich darüber einig, offene Märkte mit höheren Standards zu verbinden. Dies sei beispielsweise beim CETA-Freihandelsabkommen der EU mit Kanada gelungen. Aber sicher doch, das ist es, was jetzt vor allem zählt – im pleite- und blackoutbedrohten Deutschland und der zerbombten Ukraine: Nachhaltigkeit!

Abermals fragt man sich staunend: Auf welchem Planeten lebt dieser Mann? Deutsche Firmen gehen gerade reihenweise pleite – und machen ihre Betriebe oder Produktionsstraßen in Deutschland dicht. An Investitionen, zumal im Kriegsland Ukraine, denken hier garantiert die wenigsten – von „Ausgrenzung”, Antinationalismus oder grüner Nachhaltigkeit ganz zu schweigen. Dieser Minister bestätigt mit seinem weltfremden und ignoranten Geplapper erneut seine völlige Ahnungslosigkeit und Bezugslosigkeit zur bitteren Realität. Er und Baerbock sollten konsequenterweise ihre deutschen Regierungsposten aufgeben und am besten gleich in die Kiewer Regierung eintreten, dort wären sie besser aufgehoben und bräuchten sich auch nicht mehr zu verstellen, wenn sie eigentlich dienen.

Die Ukraine bestellt und bekommt, was sie verlangt

Das wird deshalb wieder die Quintessenz auch dieses G7-Treffens sein: Deutschland und der Rest Europas sind blindbereit, für die Ukraine tiefer und tiefer in die Tasche zu greifen und jede vorgebrachte Summe zu akzeptieren. Das betrifft übrigens nicht nur den späteren Aufbau, sondern auch die laufenden Staatsausgaben: Swyrydenko erklärte, ihr Land habe in den vergangenen sechs Monaten internationale Hilfen in Höhe von 19 Milliarden Dollar erhalten, um liquide zu bleiben – eine Andeutung, was sie auch für die Zukunft vom Westen, dessen „Werte“ angeblich an der Front im Donbas verteidigt werden, erwartet. Ob alle finanziellen Forderungen der Ukraine berechtigt sind und ob das Geld, angesichts der monströsen Korruption im Land tatsächlich in den Wiederaufbau fließt, scheint auch hier wieder niemanden zu beschäftigen. Die Ukraine bestellt und bekommt, was sie verlangt.

Dies unterstreicht auch das Groupie-Getingel deutscher Politiker, gerade erst wieder Baerbocks, in Kiew, sowie der mittlerweile dritte Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Donnerstag in Kiew eintraf, um unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu „beraten”, wie sich „unsere Wirtschaft und unsere Bevölkerung auf dem Weg zum Beitritt enger zusammenbringen” ließe.“ Für die Kiewer Oligarchen und Führungseliten ist es der ultimative Jackpot: Geld und Waffenhilfe am Fließband, jeder Wunsch wird von den Lippen abgelesen: Man darf annehmen, dass sie sich vor Lachen den Bauch halten und tagtäglich erneut kneifen müssen, ob sie nicht träumen angesichts soviel freigiebiger westlicher Idiotie.