Noch einmal weg aus dem Gewohnten, dem Alltäglichen, bevor die letzten, wärmenden Sonnenstrahlen dem tristen Herbstgrau das Feld überlassen. Abhauen heißt auch: Fort aus dem Mahlstrom einer längst nicht mehr zu begreifenden Nachrichtenflut, deren groteske und nicht mehr zu persiflierende Tatsachen sich bereits in Verstand und Bewußtsein fressen, wie Säure in ungeschützte Haut. Fort, bevor eine wie unter Drogen stehende, jeglicher Bodenhaftung entrückte Herrschaftsclique auch noch die letzten Tabus der Lüge und Unterdrückung bricht. Noch einmal fort – bevor sie uns Häuser, Fahrzeuge, Treibstoff, Wärme und Energie entziehen; bevor jegliches Leben unbezahlbar, trist und elend wird; bevor uns der letzte Rest Freiheit geraubt wird, unter dem Deckmantel irgendwelcher verfluchten „höheren Ziele“, auf die sie sich immer berufen, wenn sie wieder die Gier übermannt, sich maximal an ihren Untertanen zu bereichern.

Und die Untertanen so? Weil sie gern die Knute im Nacken spüren und sich mit erlernter Haltung hündisch unterwerfen, während sie kopfnickend die von ihnen auch noch selbst bezahlten Lügen schlucken, die ihnen, pünktlich zum Abendfraß, medial ins Gesicht geklatscht werden – aus diesem simplen Grund wird sich nach diesem Herbst, Winter oder kommenden Frühling vermutlich nichts ändern. Wenn mich der Corona-Idiotentest eines gelehrt hat, dann diese traurige Tatsache.

Bei alldem nicht draufgehen

Der Rest dieses betrogenen, gemolkenen, ausgepressten Volkes wird versuchen, seinen beschissenen Alltag zu bewältigen und die letzten Bruchstücke seines Mutes und seiner Lebensfreude nicht komplett zu verlieren, während er nicht mehr in der Lage ist, seine Rechnungen zu bezahlen, um die Utopien und Gelüste seiner Peiniger zu finanzieren.

Jene, die bei alldem nicht draufgehen und eventuell noch einen Funken an Kraft haben, werden weiter kämpfen – mit Worten, Händen und vielleicht noch anderen Dingen. Ich habe, so weit und so lange ich dazu überhaupt noch in der Lage bin, vor, mich dem Rest jenes besagten letzten Restes anzuschließen.

Gestern aber erst noch einmal Flucht. Bettdecke, Zahnbürste, Kocher ins Auto – und durch gen Süden. Vielleicht ist es das letzte Mal. Man weiß es nie. Ich lebe inzwischen in permanenter Sorge, für wirklich alles Schöne, Wahre und Echte könnte schon morgen das letzte Mal gekommen sein. Mit fast leerem Dieseltank (deutsches Goldpreis-Niveau) bis ins elsässische Mulhouse gekommen. Dort für 1,66 € Literpreis hundert Liter in den Tank gefüllt. Die Nacht durchgefahren; irgendwann in den Morgenstunden auf einer provençalischen Waldwiese eingeschlafen. Es duftet nach Kräutern, nach Weite, nach Welt. Ein abnehmender Südmond geht auf. Grillen zirpen leise.

Wie nach Entzug

Heute unter wolkenlosem Himmel nur gelaufen. Tief durchgeatmet, alles aufgesogen, alles berührt, mit den Augen einverleibt – wie nach Entzug. Die Dentelles de Montmirail – eine meiner Traumgegenden. Helle Kalksteinnadeln wachsen aus Weinbergen ins endlose Azurblau. Steineichen, Olivenbäume, Eidechsen. Die Luft klar wie blaues Glas. Ein sanftes, vierundzwanziggradiges Nachglühen nach einem endlosen Sommer. Urlauber und Touristen sind fort, fünf Menschen begegne ich auf meinen 10 Kilometern Weg über das Bergmassiv. Man grüßt einander.

Jetzt ist die Sonne untergegangen und ich liege in meinem Decken unter einer Steineiche im Weinberg. Ein vertrauter Lieblingsplatz, seit vielen Jahren. Ein Panorama und ein Licht, wie nicht von dieser Welt. Ansonsten Stille. Nur ein leiser Wind bewegt draußen die Blätter der Reben. Durchs Dachfenster funkeln die ersten Sterne.

Freiheit.