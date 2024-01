Ästhetische Architektur ist jetzt auch rechts

Der Wahn überall rechte Unterwanderung zu wittern, scheint jetzt auch die Architektur erfasst zu haben. Zumindest wird das von dem in der Öffentlichkeit dominant auftretenden Professor Philipp Oswalt, einem Architekten aus Berlin, so propagiert. Seine Kritik richtet sich gegen die Rekonstruktion von meist im Krieg vernichteten historischen Objekten. Vor allem die Zehnerjahre dieses Jahrhunderts waren geprägt durch den Wiederaufbau kulturhistorisch wertvoller Gebäude wie die

historische Mitte in Potsdam, die neue Altstadt in Frankfurt, das Berliner Stadtschloss oder die Dessauer Meisterhäuser. Herausragende Wiederaufbau betreibt seit Jahren auch die Stadt Dresden: die Wiederauferstehung des im Krieg zerstörten Elbflorenz ist etwas ganz Besonderes. Wer wie ich Dresden als Kind in den Achtziger Jahren besucht und die in der DDR-Zeit dort seit Kriegsende nicht beseitigten Ruinen und die Zerstörungen gesehen hat, dem kommen vor Glück fast die Tränen, wie schön die Stadt seither wieder geworden ist.

Da mutet es besonders grotesk an, dass Oswalt allen Ernstes diese zeitgenössische Stadtplanung in Frage stellt, mit der Begründung, dass solche Rekonstruktionen „das Einsickern reaktionärer Vergangenheitsinterpretationen und identitätspolitisch unterlegter Ideologien“ beinhalten würden. Vor allem der zur Zeit anstehende Aufbau der Garnisonskirche in Potsdam geht dem Professor gegen den Strich. Statt zu begrüßen, dass hier ein wichtiger Meilenstein in der Wiederherstellung des ursprünglichen Stadtbilds entsteht, moniert er, dass in dieser Kirche “die deutschen Kolonialkriege gesegnet” wurden und sie als “rechtsradikaler Identifikationsort in der Weimarer Republik” gedient hätte. Außerdem kritisiert er die Zusammensetzung des Stiftungsbeirats: In der Stiftung würde sich “die Einheit von Kirche, Staat und Militär” widerspiegeln, da Kirchenvertreter, Politiker und Vertreter der Bundeswehr darin vertreten seien. Das würde, so Oswalt „die Flanke nach rechts offen halten“.

Gelungener Wiederaufbau kein Grund zum Feiern?

Dass ausgerechnet ein Architekt solch krude Thesen vertritt und Argumente dafür liefert, warum ein kulturhistorisch und architektonisch wertvolles und interessantes Gebäude nicht wiederaufgebaut werden soll, ist bemerkenswert. Ganz abgesehen davon, dass durch den Wiederaufbau in Potsdam ähnlich wie in Dresden oder auch in der Frankfurter Altstadt etwas geschaffen würde, was die Attraktivität diese Städte ungemein erhöht und Touristen aus aller Welt anzieht. Gerade in Frankfurt kann man das beobachten, wo sich Massen von Besuchern jeden Tag durch die dort wiederaufgebaute Altstadt drängen. Gerade der Kontrast zu den Türmen des Bankenviertels im Hintergrund ist faszinierend.

Doch auch die gelungene Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt ist für Oswalt kein Grund zu feiern: Er mosert, dass die ursprünglich gewachsene Vielfalt der Altstadt im Rahmen eines “zentral gelenkten staatlichen Bauvorhabens” simuliert werden sollte und seitens der Kommune nur ein einziger Bauträger und ein einziger Generalplaner beauftragt wurde. Doch gerade das hat es ermöglicht, ein in sich stimmiges Konzept zu verwirklichen – und da die meisten Gewerbeeinheiten nicht privatisiert wurden, kann die Stadt nun dauerhaft eine angemessene, qualitätsvolle Nutzung sicherstellen! Wann immer ich in Frankfurt bin, gönne ich mir einen Spaziergang vom Römer bis zum Dom, um dann in der Goldenen Waage – für mich das schönste rekonstruierte Haus der Altstadt – ein kleines Frankfurter-Kranz-Törtchen zu essen, das, welch Schande der Geschichte!, ausgerechnet die Kaiserkrone symbolisiert: Frankfurt war jahrhundertelang Krönungsort der deutschen Kaiser. Und genau das kritisiert Oswalt natürlich ebenfalls: Dass nicht nur die Altstadt, sondern auch der Krönungsweg der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation rekonstruiert wurde.

Kein Stein auf dem anderen in Deutschland

Auch hier ist er der Meinung, dass „unter dem Signum einer scheinbar unverfänglichen Reparatur und Verschönerung des Stadtraums ein identitätspolitischer Kulturkampf im Gange ist, der das bundesrepublikanische Geschichtsverständnis neu zu positionieren sucht.“ Er mutmaßt gar, dass das Anknüpfen an die Geschichte vor 1949 dazu dienen soll, dass „man damit nach rechts anschlussfähig wird“ und „in Zeiten der AfD sicherlich auch nicht ungewollt, um Wähler zurückzugewinnen oder zumindest nicht noch weitere zu verlieren.“ Da ist die ja endlich wieder, die böse AfD, die angesichts des derzeitigen wohlkonzertierten “Aufstands der Anständigen” selbstverständlich auch in der Architektur als finsterer Dämon im Hintergrund nicht fehlen darf. Man kann nur hoffen, dass die linksgrünen Khmer, die in Deutschland zur Zeit den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen, nicht demnächst noch anfangen, all die vielen wunderbaren Rekonstruktionen, die unsere Städte in den letzten Jahrzehnten bereichert haben, wieder abzureißen (da im “Kampf gegen Rechts” anscheinend kein Stein auf dem anderen bleiben soll, ist dies leider nicht abwegig), und in Städten wie Frankfurt oder Wiesbaden nicht am Ende das zu verwirklichen, was dort der Stadtentwickler Ernst May in der Nachkriegszeit geplant hatte, als er großflächig historische erhaltene und sanierte Bausubstanz für neue Plansiedlungen abreißen wollte.

Eines ist jedenfalls gewiss und ganz sicher im Sinne Oswalts: Es steht nicht zu erwarten, dass in diesem Klima noch weitere nennenswerte neue Projekte angestoßen werden, im Krieg untergegangene architektonische Kleinode zu rekonstruieren. Dazu fehlt den Kommunen schlichtweg das Geld. Dafür rettet Deutschland im Alleingang das Klima und dank unkontrollierter Migration auch noch die halbe Welt. Dass es dabei allerdings sich selbst ruiniert, ist für Leute wie Oswalt sicher nur ein zu vernachlässigender Kollateralschäden. Hauptsache, die Haltung stimmt.