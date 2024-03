Akteneinsicht: Mein kafkaesker Strafbefehl wegen Islamkritik

Am 18. März berichtete ich hier auf Ansage! über den gegen mich ergangenen Strafbefehls nach angeblich unbotmäßigen islamkritischen Äußerungen. Letzte Woche erhielt ich in der Sache erstmals Akteneinsicht. Ein weniger entscheidender, aber dennoch interessanter Punkt vorweg: Der Strafbefehl lautet zwar auf „nur“ 3.600 Euro, aber die 90 Tagessätze sind jene Höhe, ab deren Überschreitung eine Eintragung im polizeilichen Führungszeugnis erfolgt und man somit offiziell als vorbestraft gilt. Für die Leser hier der Werdegang einer solchen Strafsache – damit sie sich schonmal darauf einstellen können, was auf sie zukommt, sollten sie in Zukunft noch aussprechen, was sie denken; denn Faesers Offensive zur „Demokratieförderung“ (hatten wir denn bislang keine Demokratie?) wird noch für viele ein Heulen und Zähneknirschen auslösen, versprochen!

Zu den weiteren “Einblicken”: Die Anzeige gegen mich erfolgte vermutlich doch nicht von der zunächst von mir verdächtigten Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich ja mit solchen Denunzierungen hervortut und dafür aus Steuermitteln kräftig unterstützt wird. In der Akte taucht nur ein “Amadeus-Verlag” auf; die Anzeige selbst wurde aber in Ellwangen aufgegeben. In diesem Ellwangen steht eine gewisse Bilal-i Habeschi-Moschee (“Bilal-i Habeşi Camii”), die der DİTİB angegliedert ist. Die namensgebenden Figur des Bilāl ibn Rabāh al-Habaschī wäre für unsere heutige Justiz garantiert kein unbeschriebenes Blatt: „In der Schlacht von Badr tötete er seinen Rivalen und ehemaligen Patron Umayya ibn Chalaf und dessen Sohn. Auch an anderen Schlachten – Uhud, Grabenschlacht – hat er teilgenommen.“ Man sollte sich den Link anschauen! Auf eine Moschee, die nach dem glühenden Teilnehmer an nicht nur einem – nach heutiger Lesart – “verbrecherischen Angriffskrieg” benannt ist, sollte eine deutsche Stadt eigentlich eher weniger stolz sein. Sollte man meinen; trotzdem hofieren viele Nicht-Muslime und Islam-Gönner die örtliche türkische Islamgemeinde des DiTiB, mit dem wir schon im benachbarten Lahr Scherereien hatten. In der “Enzyklopädie des Islam” wird der „Mordskerl“ al-Habaschī übrigens geradezu romantisch beschrieben.

Die Mühlen der Justizbürokratie

Die Strafanzeige und der Strafbefehl gegen mich sind hingegen weniger romantisch. Wie entwickelt sich nun ein so erhaltener Strafbefehl weiter? Am Beginn steht eine Strafanzeige, wie sie in diesem Land inzwischen inflationär zugenommen haben. Im konkreten Fall wurde se an die Kripo Waiblingen weitergereicht. Über die „Zentrale Meldestelle für strafbare Handlungen im Internet (ZMI) beim BKA“ – soviel deutsche Ordnung muss sein – wurde von der Staatsanwaltschaft Ellwangen ermittelt, dass „ein Anfangsverdacht einer Strafbarkeit wegen Volksverhetzung vorliegt“. Im Indikativ heißt es da wirklich “vorliegt” – und nicht “vorliegen könnte“, da ja nur der Anfangsverdacht gegeben ist. Die „Ermittlungen zum Autor“ durch die Beamten führten zu einem weiteren Artikel von mir auf der Webseite „Die Unbestechlichen“ unter dem Titel „Pipelinesabotage: Traute man der Ukraine nicht zu?“ Die „Abfrage polizeilicher Meldesysteme“ ergab dann für die polizeilichen Fährtensucher, dass es sich aufgrund der „gleichen Wohnadresse um dieselbe Person handeln könnte“. Na sowas! Anschließend war dann noch ein DVV-Meldeportal tätig, das Auskunft bei meiner Wohngemeinde einholte und mich damit als potenziellen Straftäter anschwärzte. Für jede Ermittlung wurde übrigens ein separates Aktenzeichen vergeben. Dann stießen die Ermittler auf einen weiteren Artikel auf meiner eigenen Webseite “Die andere Sicht” unter dem Titel „Kriegerischer Islam: Ist nach dem Ramadan wieder alles in Butter?“.

Alsdann schaltete Ellwangen die Staatsanwaltschaft Freiburg ein, die wiederum ein anderes Aktenzeichen anlegte und die „Durchführung einer BS Vernehmung“ (gemeint war wohl “Beschuldigtenvernehmung“) anordnete. Diese erfolgte dann am 12. Juli 2023 durch zwei Polizeibeamte. Sie fertigten ein dreiseitiges Protokoll der Vernehmung an, zu der ich extra einen großen Aktenkoffer Literatur zum Koran mitgebracht hatte. Auf die Suggestivfrage der verhörenden Beamten nach einer „feindlichen Einstellung gegenüber muslimischen Menschen“ antwortete ich: „Nein, eine korankritische, aber keine muslimfeindliche.“ Trotzdem erdreistete sich die PKAin (Polizeikommissaranwärterin) ausweislich der Akte, in ihrem „Vermerk über Vernehmung“ zu schreiben: „Er räumte im Rahmen der Vernehmung ein, die muslimfeindlichen Äußerungen verfasst zu haben…“. Nein, das tat “er” ganz sicher nicht: Im Gegenteil verwahrte ich mich gegen die Bezichtigung der Muslimfeindlichkeit!

Aufschluss im Koran

Das eingeschaltete Bundeskriminalamt ermittelte zuerst gegen den Betreiber der Seite „Die Unbestechlichen“ und ging namentlich gegen deren Anbieter vor. Doch sie kam nicht weiter. Die EU stellt zwar eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, aber das BKA sah sich in diesem Fall nicht bemüßigt, diese zu nutzen. Der Dienstanbieter hatte sich ohnehin abgesichert und war für den Inhalt der Beiträge nicht verantwortlich. Die Ermittlungen durch das BKA wurden deshalb eingestellt. Nicht jedoch die gegen mich. Damit kommen wir zu dem eigentlich angegriffenen Artikel.

Dessen Titel lautete in Frageform: „Warum gewalttätig gewordene Muslime oft als unzurechnungsfähig gelten“. Also erstmal heißt es hier oft, nicht immer. Des Weiteren steht Unzurechnungsfähigkeit nicht als tatsächliche Zuschreibung oder Behauptung, sondern dass die Betreffenden nur als unzurechnungsfähig gelten – es mithin nicht wirklich sind. Dies deckt sich im übrigen auch mit den geläufigen Feststellung der Psychologen, denen die Gerichte zumeist folgen. Allzu oft können Gewalttaten den Beschuldigten “wegen einer attestierten Schuldunfähigkeit nicht angelastet” werden – so der offizielle Jargon. Mein Artikel war voll von Hinweisen, dass nur jene Muslime zu einem Problem würden, die den Koran allzu wörtlich nehmen. Der Koran selbst ist an zehn Stellen im Artikel erwähnt, etwa hier, wo ich schrieb: „Weil dieses Schema (Schuldunfähigkeit) nur allzu bekannt ist, stellt sich Frage, warum so auffallend viele muslimische Täter angeblich geisteskrank sein sollen. Schließlich sind Muslime keine Rasse, die Geisteskrankheit als Merkmal hätten. Nein, die Lösung des Phänomens liegt woanders – im Koran!“

Im Namen allein des muslimischen “Volkes”?

Das also soll “Hass und Hetze” sein? Und daraus soll mir ein Strick gedreht werden? Das ist in etwa so abstrus, wie wenn man erklärte, dass Blitze wegen ihrer Millionen Volt und Ampere gefährlich seien, um daraus eine Blitzfeindlichkeit zu konstruieren. Oder wenn man der Regierung Unfähigkeit vorwirft und daraus Staatsfeindlichkeit gemacht wird. Was mir letztlich angelastet wird: Ich hätte in dem Artikel „billigend in Kauf genommen“ zu schreiben, dass die „Nachfolger Muhammads keine Schwerter mehr tragen, sondern Messer und auch Beine einsetzen wie im konkreten Fall des getöteten Rentners“. Ist denn ein Gewaltverbrecher oder Terrorist, der bei seiner Tat “Allahu Akbar” schreit (und damit explizit den Allah des Propheten meint, der mit unserem Gott nichts zu tun hat), etwas anderes als ein Nachfolger Muhammad? Hat der Täter mangels Messer nicht die Beine benutzt? Ist der Rentner etwa nicht tot? Doch, all das trifft zu. Trotzdem soll das Volksverhetzung sein? Machen inzwischen denn Muslime alleine das „Volk“ aus, in dessen Name hier Strafverfolgung betrieben und Recht gesprochen wird? Ist der (noch) nicht muslimische Rest der Bevölkerung etwa kein Volk mehr? Ich verhetzte das Volk nicht, sondern beklagte nur eine barbarische Tötung und deren Umstände!!!

Wie geht es nun weiter? Der zur Fristwahrung eingelegte Einspruch muss nun begründet werden – was mir als Koran- und Islamkenner nicht schwerfällt. Dabei werde ich auch einen anderen Fall erwähnen, als ein halbes Jahr vor der Verfassung meines Artikels das Gericht im gleichen Offenburg den Mörder eines Arztes freisprechen musste, weil auch dieser nicht schuldfähig gewesen sei – ein Asylbewerber aus Dschibuti, der den Mediziner in dessen Praxis mit mindestens 20 Messerstichen tötete. Immerhin war das Gericht überzeugt, dass der Angeklagte wirklich der Täter war. Ja, wer denn sonst? Die Arzthelferin wurde doch ebenfalls schwer verletzt. Hat sie sich beim Erstechen des Chefs nur ungeschickt angestellt? Beim Trauerzug für das Messer-Opfer fanden sich damals gerade einmal 300 Menschen ein. Mehr trauten sich nicht – weil öffentliche Trauerbekundungen für deutsche Opfer von Muslimen erfahrungsgemäß als „islamophob“ gebrandmarkt werden. „Baden online“ stellte pflichtgemäß (?) heraus, dass unter den 300 auch ein Güllü Erdem war. Na denn. Ein Arzt weniger schmerzt.

Bestrafe einen, erziehe tausend

Ich jedenfalls bin für das weitere Strafverfahren zuversichtlich – auch, weil meine akribische Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) das Problem quantifizieren kann. Doch darum gehe es hier gar nicht, so eine Prozessbeobachterin: Ich solle so hoch bestraft werden, „um tausend Andere zu erziehen“, damit sie den Mund halten. Deshalb sei ich gut beraten, einfach den Strafbefehl zu zahlen, wurde mir geraten – auch, weil ich einen längeren Prozess ansonsten gesundheitlich nicht durchstehen würde. Ich wäre tatsächlich nicht der Erste, der ein solches staatsanwaltliches Kesseltreiben nicht verkraften und daran sterben würde starb. Doch fast alle anderen Leser ermuntern mich, meinem Markennamen alle Ehre zu machen.

Für den Fall, dass mein Einspruch abgelehnt wird und es zu einem Prozess kommt, hat mir ein muslimischer Islamwissenschaftler seinen Beistand angeboten. Auch er mahnt in seinen Büchern, den Koran nicht beim Wort zu nehmen – wofür er von strenggläubigen Muslimen angefeindet wird. Aber sie trauten sich bisher (noch) nicht, diesen prominenten Muslim vor den Kadi zu zerren, so wie sie es mit mir tun. Ob die zuständige Richterin den Mut aufbringen wird, den Strafbefehl der Staatsanwältin zurückzuweisen? Wer weiß; vielleicht geschehen doch noch Wunder. Was auffällt: Zumindest in meinem Fall ist die Justiz von Frauen dominiert. Opfer sind mehr Männer als Frauen. Obwohl das Attribut “Opfer” in meinem Fall hoffentlich nicht zutreffen möge.