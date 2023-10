Aktuelles vom Deutschlamt

Geschlagene sieben Tage, nachdem Israel den Kriegszustand ausrief, und nach inzwischen fast 4.000 registrierten Toten, hat das Auswärtige Amt festgestellt, dass es da unten nicht mehr sicher ist. Es hat eine Reisewarnung verkündet. Der Bürger ist also nun auch vom zuständigen Denkzentrum für Reiseangelegenheiten offiziell gewarnt, dass Tourismus und Terrorismus schlecht zusammenpassen. Und nicht nur das: Es werden jetzt sogar Evakuierungsflüge für Bundesbürger durchgeführt! Amtsleiterin Baerbock, nach eigenen Angaben stets “mit Hochdruck“ arbeitend, musste dazu vor drei Tagen in der “Tagesschau” vom Sprecher vor Millionen fassungslosen Zuschauern über die Möglichkeit eines Bundeswehreinsatzes unterrichtet werden.

Das wiederum, nachdem verzweifelte Deutsche im Neuland sozialer Netzwerke darauf hingewiesen hatten, dass alle möglichen Länder ihre Landsleute bereits ausgeflogen hatten, während sie in Tel Aviv festsaßen und 24h lang vergeblich versucht hatten, eine eilends eingerichtete „Hotline“ zu erreichen. Indes: Ein „Amt“ in der heißen Telegraphieanstalt Deutschland zu bekommen, glich einem Lottotreffer mit Zusatzzahl. Jedenfalls wurde im Ausgabeschacht des amtlichen Bundesfaxgerätes kein ordnungsgemäß ausgefülltes Ausreisebegehren vorgefunden, konnte also auch auf den vorgesehenen Dienstwegen nicht weitergeleitet werden. Vermutlich wird jetzt bereits geprüft, ob das Meldekabel durch den Putinschen Angriffskrieg beschädigt wurde. “Mit Hochdruck“, selbstverständlich.

Humanistische Solidaritätsgelder für die Hamas

Während sich Ämter, Behörden und Parteizentralen darüber erstaunt zeigen, dass jüdische Einrichtungen nun plötzlich überall durch „Streifenwagen“ beschützt werden müssen, prüft man auch Weiteres. Ausgiebigst etwa die Aussetzung der jährlichen Millionenüberweisungen in Richtung Palästina, zum Beispiel. Noch wird sorgfältig erörtert, ob die Hamas die humanistischen Solidaritätsgelder nach Übergabe in den Betonschleusen an den Grenzen nicht vielleicht doch zweckentsprechend weiterverteilt und auch, ob die Schleierfahndung in den nächsten zehn Jahren das deutsche Bürgergeldbudget hinreichend schützen kann.

Interessiert und mit bassem Erstaunen senden die Sendemastanstalten auch ein Statement aus Ägypten, in dem dessen Vertreter erklärt, dass Ägypten keine Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen werde. Und zwar, weil sie sehen, was mit Deutschland und der Masseneinwanderung passiert. Der einzige Grenzübergang nach Ägypten bleibt deshalb so dicht wie eine Klausurtagung auf Schloss Meseberg. Man kann nun die Tage zählen, bis Bedford-Strohm und Katrin Göring-Eckhardt den Ägyptern in dieser misslichen Situation zu Hilfe eilen und den Einsatz der Seenotrettungsmissionen am geruchsintensiven Strand von Gaza-City prüfen werden.

Weiter Bargeld für die “Angekommenen”

KGE will schließlich jetzt „Ordnung schaffen!“, wie sie entschlossen in der FAZ bekannt gibt. Dass sie sich mitsamt der Außenministerin und deren nachhaltig Fleisch holendem Gatten darauf freut, ist so sicher wie das Allahu Akbar der Quassam-Brigaden im Tunnel.

Während nahezu alle europäischen Länder die Einwanderung entweder gestoppt haben oder diese grußlos nach Deutschland durchleiten, beraten nun auch deutsche „Gremien“ darüber, ob die Einführung von Chipkarten statt Bargeld geeignet sein könnte, den täglichen tausendfachen Zustrom zu begrenzen, der unglücklicherweise nicht den Fachkräftemangel, sondern die Wahlumfragen beeinflusst. „Nein!“ erklärt Omid Nouripour von den Grünen donnernd, und hat auch gleich eine schlagende Begründung parat: Die “Angekommenen” hätten Schulkinder. Die gingen (mitunter) auf Schulen, in Schulen fänden Flohmärkte statt. Und dort, auf den Flohmärkten nämlich, bräuchte man Bargeld.