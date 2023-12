Antisemitischer Iran-Terror auf deutschem Boden: Mit Deutschland kann man’s ja machen

Dass in Deutschland fremde Mächte, ausländische Interessengruppen und Kampforganisationen ungestört und ungehindert von Behörden und souverän-hoheitlichen Eigeninteressen ihr Unwesen treiben dürfen, ist seit der Jahrtausendwende, mit seither zunehmender Evidenz, nichts Neues. Ob als Rückzugsraum und Operationsbasis für internationalen Islamistenterror, als Bühne zur Austragung importierter religiöser und multiethnischer Konflikte oder als Erfüllungsgehilfe externer Lobbyisten: In und vor allem mit Deutschland darf jeder alles machen, ohne dass ihm auch nur geringster Ungemach droht. Wo einst weltweit Respekt und (Ehr-)Furcht vor Deutschland dominierten, sind heute nur noch Spott, Hohn und Verachtung. Denn alles, was selbst bei erwiesenen Provokationen, Einmischungen und Anmaßungen noch droht, die früher womöglich sogar ein Kriegsgrund gewesen wären, sind hilflose, lächerliche Protestnoten einer Bundesregierung, die im Ausland inzwischen sogar noch weniger für voll genommen wird als von den eigenen Bürgern.

So ist es diese Woche zwischen Deutschland und dem Iran zu “diplomatischen Verstimmungen” gekommen, nachdem das Oberlandesgericht Düsseldorf einen 36 Jahre alten Deutsch-Iraner zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt hatte. Der Mann hatte er im November 2022 einen Brandanschlag auf eine Schule in Bochum verübt, der eigentlich einer Synagoge gelten sollte; diese schien ihm jedoch zu gut bewacht zu sein. Damit jedoch nicht genug: Die Ermittlungen ergaben, dass zweifelsfrei die iranische Regierung hinter dem Anschlag steckte. Das Gericht vermutete überdies, dass der Angriff mit anderen Gewalttaten im Haus eines Rabbiners in Essen im Jahr 2022 zusammenhing.

Eine einzige Schande

Am Dienstag hatte das Auswärtige Amt den iranischen Geschäftsträger einbestellt, um ihn zu dem Vorfall zu befragen. „Die Tatsache, dass hier jüdisches Leben angegriffen werden soll, ist unerträglich. Wir werden in Deutschland keine Gewalt von außen dulden“, ließ das Ministerium verlauten. Mit dieser Erklärung macht sich Baerbocks Haus natürlich einmal mehr zum Gespött: Deutschland “duldet” nicht nur Gewalt von außen, es importiert sie sogar mit fieberhaftem Eifer durch die millionenfache Massenmigration. Die Hilflosigkeit, mit der sich die politischen Urheber dieser Eigensabotage herausreden, wann immer die absehbaren Folgen eintreten und Straftaten für Aufsehen suchen, sucht ihresgleichen; man fühlt sich hier an Angela Merkels gestammelte Stilblüten (“Straftaten sind in Deutschland nicht erlaubt“) erinnert. Und da es sich bei den Zuwanderern dabei fast ausschließlich um Muslime und Antisemiten handelt, sind Angriffe auf jüdisches Leben vorprogrammiert.

Zwischen dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober und dem 9. November explodierte die Zahl der antisemitischen Hassdelikte in Deutschland um 320 Prozent (!), wie der “Recherche- und Informationsdienst Antisemitismus” (RIAS) in Berlin mitteilte – derweil Regierung und Hofmedien umso dreister die Lüge perpetuieren, jüdischem Leben in Deutschland drohe vor allem von “rechts” oder gar der AfD Gefahr, und sich umgekehrt vor allem um “antimuslimischen Rassismus” sorgen. Tatsächlich ist der grassierende Judenhass die beinahe zwangsläufige Folge der deutschen Migrationspolitik und der mit ihr einhergehenden unaufhaltsamen Islamisierung. Wenn die Regierung also behauptet, sie würde jüdisches Leben schützen, ist dies nicht bloß hohles Geschwätz, sondern auch noch eine Verhöhnung der Opfer des islamischen Judenhasses. Es ist eine einzige Schande.

Ampeldeutschland lässt sich am Nasenring durch die Manege ziehen

Juden in Deutschland sind längst Freiwild geworden und trauen sich kaum noch vor die Tür. Die Episode um den Düsseldorfer passdeutschen Terror-Perser in Mullah-Diensten zeigt vor allem, zu welchem peinlichen Dauerdesaster die deutsche Außenpolitik verkommen ist (wenigstens insoweit “würdig” versinnbildlicht durch eine fremdschamwürdige, ahnungslose, stammelnde Ex-Trampolinspringerin, die von Blamage zu Blamage stolpert): Seit Jahren wird eine Beschwichtigungspolitik gegenüber dem Terrorstaat Iran betrieben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte sich 2019 nicht einmal entblödet, dem barbarischen Mullah-Regime auch noch beste Glückwünsche zum 40. Jahrestag der damaligen Machtergreifung zu schicken. Teheran bedankt sich für diesen ehrlosen Kotau mit der Durchführung und Exekutierung von Anschlägen auf Juden – auf deutschem Boden.

Doch nicht nur vom Abschaum der Weltgemeinschaft lässt sich diese “bunte Republik” inzwischen am Nasenring durch Manege ziehen: Wenn ihr mit den Nord-Stream-Pipelines existenziell wichtige Infrastruktur vor der Nase weggesprengt wird, dann versucht die Bundesregierung, den Vorfall möglichst komplett unter den Teppich zu kehren.

Zahlesel des Planeten

Wenn der türkische Despot Recep Tayyip Erdoğan seine Deutschland-Besuche im Stil eines morgenländischen Paschas zelebriert und seine hier lebenden Landsleute als Machtdemonstration zur Verhöhnung ihres Gastlandes aufstachelt, bleibt dieselbe Bundesregierung stumm. Und letztes Jahr stand Bundeskanzler Olaf Scholz schweigend daneben, als Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser mit dem Holocaust verglich – was in Deutschland eine Straftat darstellt.

Und als Gipfel der Selbsterniedrigung gab das Land Nordrhein-Westfalen unter seinem servil-aalglatten Unterwerfungsspezialisten “Waschlappen-Wüst” bekannt, die Zusammenarbeit mit der radikal-islamischen, von der Türkei kontrollierten Religionsgemeinschaft Ditib beim islamischen Religionsunterricht fortzusetzen – nachdem sich diese nach wochenlangem Druck ein unaufrichtiges, vorgeschobenes schriftliches Lippenbekenntnis zum Existenzrecht Israels und zur Toleranz gegenüber anderen Religionen abgerungen hatte – von dem jeder, außer den staatlichen Stellen, genau weiß, dass es niemals ernstgemeint ist. So macht Deutschland sich zum Narren und zum Spielball ausländischer Mächte. Die ganze Welt weiß mittlerweile, dass Deutschland nicht nur stets die andere Wange, sondern auch gleich noch den entblößten Hintern hinhält; dass es auf einseitiges Verlangen zum maximalen Nachteil der eigenen Bürger jeden Wunsch aus dem Ausland erfüllt, dass es als Zahlesel des Planeten bis zur Selbstausplünderung das Scheckbuch bereithält und sich zum Spielball fremder Interessen macht.