Apple im Woke-Wahn: Sicherheitsupdate im „Darknet“

Ein iPhone-Update steht an. So weit, so normal. Sollte man meinen. Dass inzwischen allerdings selbst derart banale Alltagsprozeduren unter dem Regenbogenbanner des global um sich greifenden Woke-, Gender-, Scham- und Schwarz-Wahns stattzufinden haben, nervt ausgiebig.

Auf einem kleinen, aufploppenden Update-Fensterchen auf dem iPhone erhält der Nutzer seit Jahren in rund fünfzehn knappen Zeilen eine Info über die wichtigsten Verbesserungen der jeweils neuen anstehenden Version – was bisher auch völlig in Ordnung war. Nun jedoch liegen Apples Prioritäten, dem allgemeinen, bunt-wertewestlichen Trend folgend, offenbar auf weit substanzielleren Innovationen. Man wird informiert: „(…) Diese Version enthält zudem ein neues Unity-Hintergrundbild, um die Geschichte und Kultur Schwarzer (sic!) Menschen zur Feier des Black History-Monats zu ehren (…)“. – Wow! Diese bahnbrechende Neuheit muss auf diese Weise also allen iPhone-Usern ins überraschte Gesicht gebrüllt werden – inklusive Großschreibung des Adjektivs „schwarz“.

Update oder Downdate?

Soll ich’s tun? Soll ich dieses wichtige Update installieren? Was wird danach passieren? Ist mit einem komplett schwarzen Hintergrundbild zu rechnen, was sich nie wieder löschen lässt? Oder mit einem vollständig schwarzen Bildschirm – einen ganzen, schwarzen Monat lang? An dessen Ende das iPhone dann fachmännisch geklaut wird? Von einem Schwarzen? Als Sicherheitsmaßnahme, im Sinne von: „Schutz für gestohlene Geräte“ oder so. Brauche ich nun nie mehr den Nachtmodus? Ist der nun fest voreingestellt? Gelingt mit dem Folge-Update vielleicht dann endlich die Implementierung einer „Black Face ID“ – also einer kultursensiblen Erkennungsfunktion, die den Benutzer sofort bei der Amadeu-Antonio-Stiftung oder gleich beim Verfassungsschutz meldet, wenn er sich in einem menschenverachtenden Akt kultureller Aneignung des Gesicht schwärzt? Ironie off.

Offenbar reicht Apple die penetrante “Pride”-Reklame längst nicht mehr aus. Auf deren Website liest man (korrekt gegendert): „iPhone Nutzer:innen können ihre Unterstützung auch mit dem neuen Unity Hintergrundbild für ihren Sperrbildschirm zeigen“ (welches im Übrigen an eine „Pride“-Flagge, eine Palästina-Fahne oder das Bunt-Potpourri der Ampel-Regierung gemahnt – was sicher nur Zufall ist. It‘s not a feature, it‘s a bug!

Der woke Apfelkonzern gendert übrigens längst überall im Betriebssystem. Ich habe schon überlegt, die Spracheinstellung auf Englisch umzustellen. Gewiss – Microsoft ist nicht besser und von Google will ich erst gar nicht anfangen. Nach meinem diesbezüglichen, kurzen Frust-Posting auf Facebook klärte mich eine ebenso angefressene Samsung-Nutzerin per Screenshot auf, daß sie ihr mobiles Endgerät nun wahlweise als Telefon oder Telefonin ansprechen kann („von meinem/meiner Galaxy gesendet“). Das ist kein Witz.

Im Klartext: Was ich will, ist einfach nur ein sauberes, funktionelles, verlässliches Betriebssystem – sonst nichts. Ich möchte nicht, dass mir ein Hersteller von Soft- und Hardware mit seinem politischen Woke-Wahn auf den Geist geht. Das passiert ohnehin tagtäglich und ringsum schon 24/7. Ist das wirklich zu viel verlangt? Und um es abzuschließen: Ja, es ist ein zusätzliches Hintergrundbild, das man natürlich freiwillig nutzen kann. Aber es in „BLM“-Stil und per missionarischem Nudging bereits im knappen Eingangstext zum Update um die Ohren gehauen zu bekommen, empfinde ich als übergriffig. Von einem „White History Month“, einer „White Unity Collection“ und einem „Hintergrundbild, um die Geschichte und Kultur weißer Menschen zu ehren“, hörte und las ich übrigens noch nirgends. Das wäre ja schließlich dann auch abgrundtiefer Rassismus. Wenn nicht sogar Faschismus. Nicht wahr? Insofern also auch bitte keinen neuerlichen Hinweis auf einen „schwarzen Geschichtsmonat“, der dort ebenso nichts zu suchen hat! Dankeschön.