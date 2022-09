Arrogante Demokratieverachtung: Von der Leyen droht den Italienern

Die Nerven liegen bei den weltanschaulich konformen europäischen Regierungsbündnissen sowie der Brüsseler EU-Nomenklatura in Brüssel kurz vor den morgigen Parlamentswahlen in Italien offenbar dermaßen blank, dass sie ihren sonst mantraartig beschworenen Respekt vor freien Wahlen und dem „hohen Gut der Demokratie“ vergessen und nicht einmal mehr den Grundsatz der Nichteinmischung und Ergebnisoffenheit wahren. Weil praktisch alle Umfragen einen klaren Sieg des Rechtsbündnisses aus Fratelli d’Italia, Lega und Forza Italia voraussagen und damit zum zweiten Mal nach dem Stimmgewinn der Schwedendemokraten bei den kürzlichen Wahlen zum Stockholmer Reichstag ein sogenannter „Rechtsruck”, sprich: heilsamer Politikwechsel in greifbare Nähe rückt, dreht EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen frei – und signalisiert indirekt, dass sie das Votum der italienischen Wähler nur dann akzeptieren werde, wenn dieses den Erwartungen der linken EU-Salonpolitiker entspricht.

Für den Fall, dass sich die Mehrheit der italienischen Wähler aus dem Würgegriff der EU befreien sollte, die in das Land über diverse, mehr oder weniger linke Koalitionen seit 2011 de facto hineinregiert, droht von der Leyen den Italienern mit Nachteilen – in unfassbarer Arroganz: Passenderweise per „transatlantischer“ Botschaft kündigte die Kommissionspräsidentin von der US-Universität Princeton aus, wo sie gerade weilt, vorsorglich an: „Wenn sich die Dinge in eine schwierige Richtung entwickeln, haben wir Instrumente wie im Fall von Polen und Ungarn.“ Mit „schwierige Richtung“ ist hier eine Rückkehr Italiens hin zu einer souveränen, nationalen Politik gemeint, die sich nicht länger darauf beschränkt, bloße EU-Befehle zu exekutieren und das Land immer stärker in die wirtschaftliche, währungspolitische und administrative Abhängigkeit einer Brüsseler Zentrale zu führen. Von der Leyen, die bezeichnenderweise selbst demokratisch gar nicht in ihr Amt gelangt ist, camoufliert inzwischen nicht einmal mehr notdürftig ihre dreiste Ver- und Missachtung demokratischer Grundsätze.

Was „demokratisch” ist, bestimmt Brüssel

Gönnerhaft erklärt sie, ihr „Ansatz” sei der, „mit jeder demokratischen Regierung” zusammenzuarbeiten”, die bereit sei, auch mit ihr zu arbeiten.“ Was damit gemeint ist: Die genannten Rechtsparteien (oder etwaige Koalitionen aus bzw. auch nur mit ihnen) sind können keine solche Regierung bilden, und werden in derselben arroganten Willkür einfach aus dem demokratischen Spektrum herausdefiniert – so, wie von der Leyen dies auch in Deutschland mit der AfD stets mitbetrieben hat. Nach dem Motto: Was und wer demokratisch ist oder nicht, bestimmen alleine wir. „Demokratie” – genauer: das was von der Leyen darunter versteht – brauche „jeden, sie ist eine ständige Arbeit, sie ist nie sicher“, schwadronierte die ungewählte Vertreterin eines intransparenten Bürokratiemolochs zudem. Die Arbeit der EU-Kommision besteht künftig dann wohl darin, die „falschen“ Gewählten in Rom ebenso hemmungslos zu schikanieren und kujonieren, wie dies aktuell mit der Regierung Orban in Ungarn geschieht.

Diese imperialistische, koloniale Attitüde von der Leyens führte dann auch umgehend zu entsprechenden Gegenreaktionen: Lega-Chef Matteo Salvini meldete sich unmissverständlich zu Wort: „Italien ist ein freies, souveränes Land mit einer starken demokratischen Tradition. Die italienischen Bürger verdienen Respekt. Die Worte von Ursula von der Leyen sind beschämend, wir akzeptieren keine Warnungen, Belehrungen oder verschleierte Drohungen.“ Weiter sprach Salvini von einer „ekelhaften und arroganten Drohung“. Von der Leyen habe alle Europäer zu vertreten: „Wir alle bezahlen ihr Gehalt“, fügte er hinzu. Die Lega-Abgeordneten im Europaparlament kündigten an, den Vorfall prüfen lassen zu wollen, und forderten eine Entschuldigung von der Leyens, die „das Votum der Italiener respektieren“ müsse.

Linke Anfeindungen gegen Meloni und Salvini

Das linke Gegenbündnis und die ihm ergeben Medien versuchen, auch in Deutschland, mit allen Mitteln das Märchen zu verbreiten, Italien stehe 100 Jahre nach Benito Mussolinis „Marsch auf Rom“ erneut vor einer Machtübernahme der Faschisten, wenn die von Giorgia Meloni geführten Fratelli d’Italia die Mehrheit erringen würden. Außerdem versuchten sie mit unerträglicher Plattheit, noch in der letzten Woche vor der Wahl Meloni eine angebliche enge Verbindung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin anzuhängen –

obwohl Meloni und ihre Partei von Anfang an eindeutig Partei für die Ukraine ergriffen und die Russland-Sanktionen mitgetragen hatten.

Während in Italien das rechte Wahlbündnis geschlossen auftritt, zerlegt sich die Linke selbst – und erschöpft sich in den üblichen, längst zum Selbstzweck gewordenen Warnungen vor „Faschismus” und „rechtem Populismus”, die „Europa“ zerstören wollten – womit man in diesen Kreisen immer den EU-Apparat gleichsetzt, der jedoch mit der ursprünglichen Vision eines gemeinsamen Europas fast nichts mehr zu tun hat. So schwafelte Enrico Letta, früherer Ministerpräsident und linker Spitzenkandidat: „Italien muss im Herzen Europas bleiben und darf nicht in einen Dialog mit (dem ungarischen Premierminister) Orban treten, der Putins wichtigster Verbündeter ist.“ Ob solche verbrauchten Parolen und abgeschmackte Distanzeritis noch ziehen, darf bezweifelt werden. Giorgia Meloni brachte die Lage diese Woche in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung” auf den Punkt: „Wir sind keine Bedrohung für die Demokratie, aber wir sind sicherlich eine Bedrohung für das Machtsystem der Linken.“

„Bedrohung für das Machtsystem der Linken“

Deren überschäumende Wut und Panik vor dem nächsten bürgerlich-konservativen Wahlerfolg folgt demselben hysterischen Alarmismus, der einst auch bei Berlusconis Aufstieg oder der Wahl Donald Trumps auf allen Kanälen schrillte. Doch anders als die Vertreter des EU-Establishments dürften etliche Italiener – wie auch inzwischen die Schweden – erkannt haben, dass in der aktuellen Krise mehr denn je nüchterne Sachlösungen und konkrete Inhalte zählen – und kein verstaubtes Lagerdenken, keine Klischees und verleumderische Etiketten mehr. Dies ist die Stunde der Realpolitik, der Anti-Ideologen, der konstruktiven Opposition – und wenn niemand anderes mehr Anwalt des gesunden Menschenverstandes sein mag als die politische Rechte, dann überwinden die Menschen bei entsprechendem Leidensdruck ihre von außen eingeimpften Berührungsängste. Und dieser Leidensdruck ist da.

Fakt ist: Mit ihrer an Erpressung oder Nötigung grenzenden Warnung ans italienische Wahlvolk dürfte von der Leyen ironischerweise am Ende sogar hochwirksame unfreiwillige Wahlkampfhilfe für die rechte Allianz geleistet haben . denn viele EU-skeptische und desillusionierte Italiener werden nach ihren unverschämten übergriffigen Äußerungen nun, nach der Devise „jetzt erst recht!„, letzte etwaige Vorbehalte gegen das Meloni-Salvini-Lager aufgeben – und ihren Wahlzettel zum Denkzettel machen.