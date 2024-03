Astronomischer Rentenbetrug

“Es wird keine Rentenkürzung und auch keine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters geben“. Das sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Zusätzlich will die Bundesregierung gesetzlich bis zum Jahr 2039 und sogar darüber hinaus festschreiben, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent eines Durchschnittslohns fallen darf. Gesetze gegen die Realität, gegen die unweigerliche demographische Entwicklung und gegen überfällige schmerzhafte Strukturreformen ist man von Sozialisten seit jeher gewohnt, doch nicht von den Liberalen. Doch ausgerechnet die FDP trägt diese Politik mit – indem sie sich mit der Vision einer künftigen teilweisen Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung abspeisen lassen. Finanzminister Lindner sagt: “Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu“. Der Kapitalstock dieses renditenbasierten Finanzierungsanteils der Rente soll dabei aus jährlichen Darlehen (!) aus dem Bundeshaushalt von zunächst zwölf Milliarden Euro bestehen; ab in etwa zehn Jahren solle dann dieses “Generationenkapital” Erlöse von jährlich zehn Milliarden Euro ausschütten.

Soso. Die oberste Regel bei der Geldanlage lautet zwar, keine Schulden dafür aufzunehmen und nur das Geld anzulegen, das man übrig hat und nicht anderweitig benötigt… aber warum sollte sich der Staat auch an solche marktwirtschaftliche Binsen halten? Immerhin verspricht er sich doch “Ausschüttungen in Höhe von 10 Milliarden Euro ab Mitte der 2030er Jahre“! Selbst wenn diese Zockerei – und etwas anderes ist es nicht – wirklich aufgehen sollte (was zu bezweifeln ist!) wären 10 Milliarden Euro auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein – angesichts von 360 Milliarden, die der Bund alleine 2022 für Renten gezahlt hat. Echte Reformen sehen anders aus. Die eigentliche Crux, wie genau denn das Rentenniveau stabilisiert werden soll, bringt die “Welt” auf den Punkt: “Für die Garantie des Rentenniveaus benötigt die Rentenversicherung mehr Geld. Dadurch steigt der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent laut dem Reuters vorliegenden Gesetzentwurf stärker als erwartet auf 22,3 Prozent im Jahr 2035.” Aha: Von 18,6 Prozent auf 22,3 Prozent – das ist eine satte Beitragserhöhung von fast 20 Prozent. Jeder Arbeitnehmer muss also ein Fünftel mehr an die Rentenversicherung abdrücken. Da kann man schon einmal feiern und den Herren Heil Lindner ordentlich auf die Schulter klopfen!

Staatliche Mogelpackung

Wenn eine kapitalgestützte Altersversorgung die Lösung sein soll, dann kann dies nur eine private sein, nicht diese Mogelpackung der Ampel. Dazu ein Rechenbeispiel: Im Median verdiente der durchschnittliche Arbeitnehmer im Jahr 2023 3.700 Euro brutto pro Monat. Wer jedoch sogar nur 3.000 Euro brutto verdient – also statistisch gesehen unterdurchschnittlich -, zahlt gemeinsam mit seinem Arbeitgeber monatlich 558 Euro in die Rentenkasse ein. Würde man dieses Geld über eine Dauer von 45 Berufs Jahren zu einem Zinssatz von 3 Prozent anlegen, hätte man 630.941 Euro angespart (3 Prozent sind dabei übrigens absolut nicht hoch angesetzt; Lindner erhofft sich mit seinem “Generationenkapital” ja eine – unrealistisch optimistische – Rendite von sportlichen 8 Prozent, obwohl derzeit sogar 30-jährige US-Anleihen gerade einmal 4,3 Prozent abwerfen). Ein Mensch mit unterdurchschnittlichem Verdienst wäre also mehr als ein halber Millionär im Alter.

Nun die Gretchenfrage: Hätten Sie lieber 630.000 Euro auf dem Konto, oder eine monatlich gezahlte Rente vom Staat von maximal 1.500 Euro? Kleine Entscheidungshilfe: Sie müssten diese Rente 35 Jahre lang beziehen, um auf die Summe von 630.000 Euro zu kommen, die man alternativ bereits sicher auf der hohen Kante liegen hätte. Sterben Sie vorher, verfallen Ihre Rentenbeiträge – wogegen Sie das Barvermögen im Zweifel an Ihre Kinder weitergeben können. Fun Fact: Die 18.000 Euro, die Sie jährlich als Rente vom Staat erhalten würden, sind sogar weniger, als wenn Sie nur 630.000 Euro weiterhin zu einem Zinssatz von moderaten 3 Prozent anlegen und jährlich nur die Zinsen ziehen würden. Die sind nämlich 18.900 Euro – und Ihr Vermögen müssten Sie gar nicht antasten. Ich persönlich jedenfalls wüsste, wofür ich mich entscheiden würde, wenn ich die Wahl hätte. Wenn man solche simplen Rechnungen aufstellt, merkt man nämlich erst einmal, wie astronomisch der Beschiss der arbeitenden Bevölkerung durch den Staat wirklich ist. Und dementsprechend kann ich mich auch nicht ansatzweise über Lindners homöopathisches “Reförmchen” freuen. Die Abzocke ist insgesamt einfach zu gewaltig.