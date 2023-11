Auf Virus-Suche in der Kloake: Corona-Wahn beim Nürnberger Gesundheitsamt

Kaum hat die Grippesaison begonnen, kommen auch sofort wieder die Corona-Geister hervor: Die Stadt Nürnberg teilte ihren Bürgern mit, eine Untersuchung des Abwassers habe ergeben, dass die Corona-Infektionen stark anstiegen. Anfang November hätten die Werte über denen des Februars gelegen. Die Inzidenz sei “linear” auf fast 70 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Grund dafür sei die kühle Jahreszeit und daraus resultierend vermehrt Aufenthalte in geschlossenen Räumen. Tatsächlich liegt die durch PCR-Tests angezeigte Inzidenz mit etwa 24 Infektionen pro 100.000 Einwohnern jedoch sogar leicht unter dem Bundesdurchschnitt.

Dennoch lässt man sich die Gelegenheit zur Panikmache nicht entgehen. Deshalb ruft das Gesundheitsamt nun zu gründlichem Händewaschen auf. „Mit Wasser und Seife kann die Anzahl der Keime auf den Händen auf bis zu ein Tausendstel der ursprünglichen Belastung gesenkt werden“, heißt es. Außerdem soll das Abstandsgebot von rund eineinhalb Metern und der Verzicht auf das Händeschütteln wieder eingeführt, Sozialkontakte minimiert und in geschlossenen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr sollen wieder Masken getragen werden – obwohl längst nachgewiesen wurde, dass damit kein wirksamer Infektionsschutz verbunden war, sondern nur sinnlose Quälerei. Und: Natürlich wird auch eindringlich zur Corona-Impfung aufgerufen.

Im Winter 2020/21 hängengeblieben

„Keiner will Weihnachten im Bett feiern“, erklärte Klaus Friedrich, der Leiter des Gesundheitsamts, der offenbar in einer Zeitschleife von vor drei Jahren stehengeblieben ist. Im Krankenhaus oder gar auf dem Friedhof allerdings auch nicht. Von den Nebenwirkungen der Impfungen ist wie immer mit keinem Wort die Rede. Mit unglaublicher Skrupellosigkeit wird einfach weiter so getan, als seien sie wirksam und ungefährlich. Auch die Medien beten die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission wieder gehorsam und völlig kritiklos nach.

Dass der rapide Anstieg von Atemwegserkrankungen auch und gerade darauf zurückzuführen ist, dass die Impfungen und die Corona-Maßnahmen, mit denen man die Menschen fast drei Jahre lang voneinander isoliert hat, die Immunsysteme geschwächt und unfähig gemacht hat, selbst eigentlich harmlose Erkrankungen zu bekämpfen, wird ebenfalls verschwiegen. Vor einem Jahr war während der Grippesaison der gleiche Effekt zu beobachten gewesen. Hinzu kommt ein Höchststand an psychischen Erkrankungen, weil die Menschen unter dem Wahnsinn, der ihnen von der Politik zugemutet wird, schier zusammenbrechen. Tatsächlich hat die natürliche Immunisierung gegenüber den Vorjahren sogar wieder zugenommen: Derzeit erkranken etwa 25 von 100.000 Menschen an Atemwegserkrankungen, in den letzten Jahren waren es 280 Personen. Der Nürnberger Alarmismus entbehrt also jeglicher Grundlage – außer der, dass die Politik, bis auf die kommunale Ebene hinab, solchen Geschmack an der Bevormundung der Menschen gefunden hat, dass sie einfach nicht davon lassen kann.