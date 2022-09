Augenwischerei Gaspreisdeckel: Scholz und der „Doppelwumms“

„Die Bundesregierung hat die umstrittene Umlage für alle Gaskunden gekippt und sich auf die Einführung einer Gaspreisbremse geeinigt. Die Maßnahmen bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als ‚Abwehrschirm‘, er solle ein Volumen von bis 200 Milliarden Euro erhalten”, schrieb gestern die „Welt„, und zitierte den Kanzler mit den Worten: „Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms”. Was Scholz damit meinte: Es gehe darum, „zügig und für alle schnell feststellbar, die Preise für die Energie zu senken.” Wow! Man höre und staune: Die Gaspreisbremse ist also nicht einfach nur ein „Wumms”, was schon ziemlich bemerkenswert wäre, sondern sogar ein „Doppelwumms”. Krass! Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Abgesehen davon, welcher unangemessen infantilen Sprache sich ein deutscher Bundeskanzler hier angesichts eines so ernsthaften Themas bedient (zur dieser Regierung passt es ja!), sollte man vielleicht zur Verdeutlichung darauf hinweisen: 200 Milliarden Euro entsprechen mehr als der Hälfte des Bundeshaushalts von 2020. Aber, hey: Wir schaffen das, und wir sind ja sowieso ein reiches Land!

Man könnte zwar darauf hinweisen, dass diese Maßnahme kein Problem löst – aber das wäre genau genommen nicht ganz richtig: Selbstverständlich wird das eigentlich drängende Problem des Gasmangels durch eine Preiskontrolle nicht gelöst, sondern im Gegenteil aufgrund des dann viel günstigeren Verbrauchs verschärft – aber wenigstens haben wir der Regierung geholfen, die Sichtbarkeit des Mangels zu vertuschen, der sich künftig jedenfalls an den Preisen nicht mehr ablesen lässt. Wie Scholz oben sagte: die Maßnahme dient vor allem dazu, die scheinbare Entlastung „schnell feststellbar“ zu machen. Nur darauf liegt hier die Priorität; nicht etwa auf tatsächlicher Ursachenbekämpfung.

Planwirtschaft wird uns nicht retten

Der Mangel ist natürlich immer noch vorhanden, die hohen Preise sind auch immer noch da und müssen am Markt gezahlt werden – doch wir sehen sie jetzt halt nicht mehr auf der Gasrechnung, sondern bezahlen die gleiche Summe intransparent über Steuern respektive gigantische Neuverschuldung und Kaufkraftentwertung. Dadurch ist effektiv überhaupt nichts gewonnen – außer, dass der akute Druck auf die Politik geringer und „Dampf aus dem Kessel“ gelassen wird, indem das Problem für die Bevölkerung nicht mehr unmittelbar sichtbar ist und sie sich als barmherziger Samariter in der selbstverschuldeten Not darstellen kann – wobei die Steuermittel ja ohnehin nicht aus ihrer, sondern aus unser aller privaten Tasche stammen.

Ohne zu böse klingen zu wollen – ich kann Scholz irgendwo schon verstehen, dass er rhetorisch mit der Bevölkerung wie mit Kleinkindern umgeht. Denn wir verhalten uns ja auch dementsprechend, wenn die Mehrheit der Deutschen großflächig einen Unfug a la „Wenn wir die hohen Preise nicht sehen und verbieten, gibt es sie nicht“ fordern. Genau das nämlich ist die Essenz der Preisbremse. Fest steht jedoch eines: Planwirtschaft wird uns auch dieses Mal nicht retten.