Ausblick 2024: Vor 500 Jahren begann der Bauernkrieg

2023 neigt sich seinem Ende zu und 2024 steht direkt vor der Tür. Viele Menschen spüren intuitiv, dass dieses Jahr zu einer Zeitenwende führen kann. Die Anzeichen mehren sich: In Argentinien startet ein frisch gewählter Präsident einen radikalen Staatsumbau – wieder hin zum Individualismus und weg vom Kollektivismus. In Thüringen wird gewählt und die AfD wird wohl haushoch siegen – das politische Establishment verfällt in hysterische Panik. In Sachsen wird auch gewählt. Und in Brandenburg auch. Überall scheint es, dass die AfD das Potenzial habe, die stärkste Kraft in den jeweiligen Parlamenten zu werden. 2024 jährt sich auch der Beginn des Bauernkrieges zum 500sten Mal. Pünktlich zu diesem Gedenkjahr steigert sich der Bauernfuror von Stunde zu Stunde – und soll am 8. Januar in bislang nie gesehenen Protestaktionen von Schlüsselbranchen gipfeln (gefordert wird sogar ein Generalstreik).

Helle Aufregung bei den Bütteln des Systems und den Vertretern einer “Poly-Ticker”-Kaste, die sich seit Murksel in eine neofeudalistische Gesellschaftsordnung bewegt hat und sich nur von einer gewissenlosen Mediengefolgschaft und von Poly-Tickern weisungsabhängigen Staatsanwälten gehalten wurde. In Argentinien, wo wie überall im globalen Westen ähnliche Strukturen herrschen, kritisierte Milei in seiner Rede zur Vorstellung seiner ersten Dekrete zutreffenderweise, dass diese Politikerkaste tatsächlich glaubt, entrückte Bürokraten und Politiken könnten aus ihren Büros die Befindlichkeiten, Möglichkeiten und Probleme lenken. In Deutschland meinen diese “Eliten”, die Geschicke von über 80 Millionen Menschen lenken können. Sie halten sich in ihrer maßlosen Arroganz für allwissend, allmächtig und omnipräsent. Kurz: Sie wollen sein wie Gott! Sie sind aber kein Gott. Sie sind die Ursache für fast alle unsere Probleme.

Purer gesellschaftlicher Sprengsatz

2024 ist ein Schicksalsjahr, denn die selbstgemachten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, finanziellen, militärischen und Sicherheitsverwerfungen der letzten 20 Jahre kulminieren in ihrer gefährlichen Addition zu purem gesellschaftlichem Sprengsatz. “Hochmut kommt vor dem Fall“ sagt ein altes Sprichwort; hoffen wir, dass unsere Gesellschaft dieses Jahr 2024 übersteht, ohne dass Menschen Schuld auf sich laden und unser Land sich auf Jahrzehnte aus dem Kreis der zivilisierten Ländern verabschieden muss. Wie gesagt: Am 8. Januar geht es mit einem landesweiten Bauernprotest los. Man darf sich auf etwas gefasst machen!

Die gesellschaftliche Spannung, die sich über Jahre aufgebaut hat und von einer selbstzufriedenen und in weiten Teilen auch korrupten Politikerkaste nicht gelöst wurde, scheint sich im kommenden Jahr entladen zu wollen. Wir können alle nur hoffen, dass diese Spannung nicht längst zur Überspannung wurde und die drohende Konfrontation nicht bis zum Anschlag durchgezogen wird und – sonst werden wir hier ein dunkles Jahr erleben.

Der Leipziger Künstler Werner Tübcke enthüllte 1989 in Bad Frankenhausen an der Stelle, an der 1525 eine der entscheidenden Schlachten des Bauernkrieges stattfand, ein Monumentalgemälde mit dem Titel “ Die Frühbürgerliche Revolution in Deutschland.“ Dargestellt ist nicht der tatsächliche Ablauf der Vorgänge auf dem Frankenhausener Schlachtberg, sondern vielmehr ein Panorama der damaligen Zeit an sich, eine ins Bild übersetzte Geschichtsinterpretation, die nach radikaler gesellschaftlicher Umgestaltung verlangte. Geschichte wiederholt sich nicht – aber sie reimt sich. Hoffen wir, dass es ein friedlicher Reim bleibt!