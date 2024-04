Ausgeplünderte Arbeitnehmer: Der übergierige Steuerstaat

Durchschnittliche Arbeitnehmer geben in Deutschland mehr als zwei Drittel ihres Einkommens an den Staat ab. Die Werte variieren zwar etwas je nach individuellem Lebensstil, aber die generelle Richtung ist klar und unmissverständlich. Wer morgens um fünf Uhr in der Frühe müde zur Arbeit fährt, sollte immer daran denken: Von den acht Stunden Arbeitszeit des bevorstehenden Tages wird er mehr als fünf (!) Stunden nur für das Portemonnaie des Staates und die “Solidargemeinschaft” (die längst keine mehr ist) schuften – und nicht einmal mehr drei Stunden für sich das eigene Portemonnaie.

Glückwunsch an dieser Stelle für all jene, die in einem solchen System aus Anstand, innerem Ethos oder Idealismus heraus trotzdem noch jeden Morgen aufstehen. Schon jetzt kann man todsicher vorhersagen: Weil dem Staat ständig neue Ausgabenwünsche einfallen und der riesige Wasserkopf an Beamten und öffentlichem Dienst mit all seinen Pensionsrückstellungen, aber auch die Zukunftshypotheken und deutschen Wohlfahrtsausgaben für alle Welt immer mehr Geld verschlingen, wird sich das Verhältnis weiter zu Ungunsten einer – ohnehin schwindenden – Zahl an Arbeitnehmern und Leistungsträgern entwickeln.

Ab wann darf man von Steuersklaverei sprechen?

Es gibt viele statistische Erhebungen zum Thema, zum Beispiel hier, doch nirgends habe ich die Situation so prägnant und eindrucksvoll zusammengefasst gefunden wie in der nachfolgenden Grafik, deren ursprüngliche Quelle mir nicht bekannt ist, deren Angaben jedoch präzise sind und die die wohl umfangreichste Visualisierung der Steuerabgaben in Deutschland darstellt, die ich bisher gesehen habe. Die Zahlen stammen bereits von 2018, seither hat sich die Lage also nochmals verschlechtert als verbessert:

Na, da macht das Arbeiten dann doch gleich doppelt Spaß! Frage eines Freundes: Ab wieviel Prozent an Abgaben darf man eigentlich legitim von Steuersklaven sprechen? Müssen sie uns dazu erst 95 – 100 Prozent unseres Geldes wegnehmen, oder sind nicht auch 70 Prozent schon schlimm genug? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, lieber Verfassungsschutz! Wir sind natürlich keine Steuersklaven, ach was! Im Gegenteil: Auf etwas keine Steuern zu zahlen und überhaupt noch einen Teil seines Einkommens selbst behalten zu dürfen, wird von unseren Politikern ja gerne noch als “Subvention” verkauft. Wir sollten also dankbar dafür sein, dass sie so großzügig sind und uns nicht noch mehr abnehmen! Oder so ähnlich…