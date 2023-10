Baerbock und Pistorius in Nahost: Antagonistische Scheckbuch-Nulldiplomatie

Keine zwei Wochen nach dem grauenhaften Massaker der Hamas an Israelis, demonstriert die westliche und insbesondere die deutsche Politik bereits wieder ihre abgrundtiefe Verlogenheit. Kaum wurden die üblichen Betroffenheitsphrasen über die israelischen Opfer abgesondert, läuft die finanzielle Unterstützung der Palästinenser schon wieder auf Hochtouren. Die EU verdreifachte ihre Soforthilfe auf über 75 Millionen Euro – und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kündigte in der jordanischen Hauptstadt Amman an, weitere 50 Millionen Euro in das Palästinenserhilfswerk der UNO (UNRWA) zu pumpen. Dass diese seit 1949 bestehende Organisation mit über 30.000 Mitarbeitern schon lange im Verdacht steht, israelfeindliche Propaganda zu unterstützen und sogar Hamas-Mitgliedern Unterschlupf zu gewähren, kümmert Baerbock natürlich nicht.

Deutschland ist der nach den USA zweitgrößte Geldgeber des UNRWA. Allein 2022 zahlte die Ampel-Regierung 202 Millionen (!) Euro. Die Frage, warum der Gaza-Streifen, trotz dieser seit Jahrzehnten fließenden Unsummen ein einziges Elendsgebiet ist, die Hamas aber über einen schier unendlichen Vorrat moderner Waffen verfügt, stellen sich die großzügigen Geldgeber offensichtlich nicht. In Wahrheit lässt die Hamas das eigene Volk in Armut und Verzweiflung dahinvegetieren, um den Hass auf Israel zu schüren und benutzt es auch noch als menschliche Schutzschilde. Vor diesem Hintergrund ist die Verschleuderung von Steuergeldern für “humanitäre” Hilfen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Waffen und Terror fließen werden, nur noch als fahrlässig, wenn nicht verbrecherisch naiv zu bezeichnen.

Beide Kriegsparteien aufmunitionieren

Zur selben Zeit, während Baerbock ihre eigene Würdelosigkeit respektive die Deutschlands in Amman repräsentierte und für die Palästinensern Millionen raushaute , gab ihr Kabinettskollege, Verteidigungsminister Boris Pistorius, in Tel Aviv ebenso großzügige Hilfsversprechungen für die israelische Gegenseite ab. Hier waren es vor allem militärische Unterstützungszusagen. Vor dem Hintergrund der Hilfen für Gaza, die der Hamas zugute kommen, lässt sich also konstatieren, dass Deutschland beide Kriegsparteien aufmunitioniert – auf die eine oder andere Weise. Der gebotene Beistand für Israel wird dadurch zur Farce.

Die Rechtfertigungslehre Baerbocks nach dem Motto “gute Palästinenser, schlechte Palästinenser” treibt derweil sonderbare Blüten: “Es gibt auch Palästinenser, die zu Opfern des terroristischen Angriffs der Hamas geworden sind“, erklärte die Ministerin, deren “wertebasierte Außenpolitik” sich einmal mehr als doppelmoralische Scharade erweist. Denn was Baerbock damit zumindest indirekt meint, sind die israelischen Angriffe im Gaza-Streifen, weniger die Hamas selbst, die in jeder Hinsicht alleinverantwortlich für diese ganze Tragödie ist. Es ist also eine weitere unterschwellige Verteidigung für die arabische Position bei gleichzeitigem Victim Blaming zulasten Israels. Und dass, obwohl sie genau weiß, dass die Gelder, die Deutschland und andere Länder nun wieder zahlen, ebenfalls ihren Weg in die Kassen der Terrororganisation finden und nicht oder kaum dem Volk zugutekommen werden. Verantwortungsloser kann Politik nicht mehr sein.

Zudem drängt sich hier noch eine weitere Frage: Woher nimmt Baerbock eigentlich diese 50 Millionen Euro? Zweigt sie sie von der Hilfe für die Ukraine ab, oder werden sie aus den unerschöpflichen Steuergeldquellen fließen, die von deutschen Regierungen seit Jahren in unfassbarem Ausmaß ins Ausland verschoben werden? In Israel, dessen Sicherheit angeblich “Teil der deutschen Staatsräson” ist, wie es in einer der verlogensten Merkel-Phrasen hieß, wird man nach diesem Pistorius-Baerbock-Doppelspiel fortan noch eindeutiger wissen, was von Deutschland zu halten ist.