Bald mit KI gegen Meinungsverbrecher? Hessens neue Groko plant digitale Stasi

Letzte Woche verkündete der hessische Ministerpräsident Boris Rhein zur allgemeinen Überraschung, dass er die Koalition mit den Grünen nach zehn Jahren beenden und stattdessen eine Regierung mit der SPD bilden wolle. Seine Ankündigung, die Gender-Sprache an „staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen“ zu verbieten, ließ dabei auf eine zumindest teilweise Abkehr vom woken Wahn hoffen. Dies erwies sich jedoch schnell als Illusion: Denn so vernünftig und einsichtig diese Absichtserklärung anmutet, so ideologiefest und im Zweifel totalitär bleibt Rhein übrigen Kerninhalten des linksgrünen Verbots- und Spitzelstaates treu. So steht die Verfolgung von „Hass und Hetze“ auch weiterhin ganz oben auf der Agenda.

Schlimmer noch: Die Bürger sollen fortan sogar noch wesentlich stärker überwacht werden. Denn geplant ist, dass in Hessen die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt und der Verfassungsschutz mit Staatstrojanern ausgestattet werden. „Die Fahndungsmöglichkeiten werden wir ausweiten und in besonderen Fällen und auf richterlichen Beschluss den Zugang zu audiovisuellen Systemen ermöglichen“, heißt es dazu lapidar in den Eckpunkten für einen Koalitionsvertrag. Und weiter: „Wir schaffen verbesserte Rahmenbedingungen für Videoüberwachung sowie ausreichend geschultes Personal“. Dabei gehe es beispielsweise um eine vereinfachte Zulassung, eine Erweiterung der “elektronischen Augen”, um “Akustik“, um Mustererkennung und die „zielgerichtete Fahndung“ mit Hilfe automatisierter Gesichtserkennung.

Schwarz-rote Pläne verheißen nichts Gutes

Im Bundesrat will man gar einen „Gesetzesentwurf zur IP-Adressspeicherung einbringen“, der dann bald bundesweiten Zugriff auf sensible persönliche Daten von unbequemen Bürgern, Oppositionellen und Dissidenten gestatten würde, die – wegen “Hassdelikten“, “Delegitimierung” oder “Extremismusverdacht” erst einmal auf dem Schirm der neuen Staatssicherheit – noch leichter im Netz überwacht werden könnten. Ganz offensichtlich will Rheins CDU damit der in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin krachend gescheiterten Innenministerin Nancy Faeser entgegenkommen, die sich schamlos trotz erwiesener Unfähigkeit und massenhafter Skandale weiter im Amt halten kann und sich im Bundes seit längerem für anlasslose Speicherung von IP-Adressen und Portnummern einsetzt.

Um „Hass und Hetze“ aufzuspüren, sollen zudem riesige Datensätze mittels Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Wie genau dies vonstatten gehen soll, ist in dem Papier nicht näher ausgeführt. Auf Anfrage von „Apollo News“ teilte ein Pressesprecher des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit lediglich bedauernd mit, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz durch den Staat “aktuell noch schwer umzusetzen” sei. Man wird also auf eine Konkretisierung der Pläne warten müssen. Dennoch verheißen die schwarz-roten Pläne nichts Gutes. Mit der Abschaffung des Gender-Schwachsinns soll der Bevölkerung lediglich ein Köder zugeworfen werden; dahinter verbirgt sich aber die strengere Überwachung und Bespitzelung mit mordernster Technik, um das aufzuspüren, was man unter den völlig beliebigen Wieselworten wie “Hass und Hetze” subsumiert.