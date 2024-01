“Bitte fassen Sie sich kurz”: Das Ende des öffentlichen Fernsprechers

Eine Ära geht zu Ende. Es bedeutet zugleich auch das Ende eines anderen, ruhigen Zeitalters. Fast jeder Mensch über 30-40 Jahre erinnert sich wohl noch an folgende Situationen: Man erreicht seinen Ferienort und eilt als erstes zur nächsten Telefonzelle, um seine Angehörigen anzurufen, um ihnen mitzuteilen, dass man gut angekommen ist. Oder man war unterwegs und wollte nur kurz durchrufen, die Telefonzelle war aber besetzt (meist führten darin Damen um die 60 gerne ausschweifende, längere Telefonate; zwischendurch schauten sie nach draußen, wo sich langsam eine Schlange bildete – nur um sich gleich wieder umzudrehen und in aller Ruhe weiter zu telefonieren; nur besonders liebe Mitbürger beendeten das Telefonat und ließen andere vor, um es dann im Anschluss fortzusetzen) Oder man wollte jemanden unerkannt anrufen, zum Beispiel, um eine Auskunft zu erhalten – also ging es zur anonymen Telefonzelle.

Hatte man hatte nur wenige Münzen eingeworfen oder die Telefonkarte war fast verbraucht, teilte man dem Gesprächspartner gleich zu Beginn des Gesprächs mit, dass jeden Moment “Schluss” sein könnte – und fasste sich tatsächlich ganz kurz. Manches “Auf Wiederhören!“, “Tschüss!” oder “Mach es gut!” konnte nur noch gedacht werden, weil das Guthaben verbraucht war. Auch, wenn beim Bummel durch die Stadt oder das Dorf plötzlich Platzregen einsetzte, war das gelbe Telefonhäuschen oft die Rettung. Schnell wurde die Tür wieder zugedrückt. Doch wenn die freundliche, alte Nachbarin kam, wurde auch diese noch hereingelassen.

Das Internet war noch Zukunftsmusik

Manch ein Telefonhäuschen war auch ein Treffpunkt. Während sich die Erwachsenen unterhielten, blätterten die Kinder oft im Telefonbuch. So mancher betagte Mensch blätterte auch gelegentlich einfach mal so im stets neben dem Apparat bereitliegenden Telefonbuch nach; vielleicht, um zu schauen, ob Altbekannte noch lebten oder auch, weil man tatsächlich eine Telefonnummer nicht wusste. Das Internet war damals noch Zukunftsmusik. Manchmal war das Telefonbuch beschädigt oder fehlte ganz, oder es fanden sich kryptische Botschaften auf den dünnen, grauen Seiten. Telefonkarten wurden oft gesammelt, auch wenn ihr Guthaben lange verbraucht oder abgelaufen war.

Waren die Telefonzellen über Jahrzehnte hinweg gelb, wechselte die Telekom um die Jahrtausendwende dann auf ihr unternehmenstypisches Magenta um, und aus Gründen des Vandalismus wurden aus vielen Telefonzellen Telefonsäulen. Da waren sie allerdings gegenüber den sich rapide verbreitenden Handys auf dem Rückzug. Die Versorgung der öffentlichen Fernsprecher mit Telefonbüchern entfiel, so wie auch die Zahl der Standorte immer weiter ausgedünnt wurde.

Das Aus für eine Ära

In diesem Jahr, 2024, sollen nun die letzten deutschen Telefonzellen aus dem Stadtbild verschwinden. Als Kind hatte ich noch sehr lange kein Mobiltelefon und habe mich noch lange versucht, dagegen zu wehren, dieses für eine andere Kommunikationsform als reine Notfälle einzusetzen. Vielleicht aus Nostalgie, oder weil ich mit dem Digitalzeitalter fremdelte. Noch 2005 und 2006 habe ich Telefonkarten gekauft; um 2010 waren diese dann – außerhalb von Postagenturen – kaum noch irgendwo erhältlich und hatten auch nicht mehr die kreative Aufmachung von einst. Damals ahnte ich schon: Irgendwann wird Schluss sein. Etwa dieser Zeit, war es im Jahr 2010 in Deutschland oder 2011 in Belgien?, habe ich das letzte Mal einen öffentlichen Fernsprecher benutzt. Irgendwie hatte ich aber immer die Hoffnung, dass die Bundespost die Versorgung mit öffentlichen Fernsprechern aufrecht erhalten wird, ja muss. Das entsprechende Bundesrecht wurde jedoch 2021 geändert. Jetzt, drei Jahre später, war’s das dann.

Auch wenn ich lange keine Telefonzelle/Telefonsäule mehr genutzt habe: Ich werde die öffentlichen Fernsprecher vermissen. Sie gehörten zum Stadtbild, zur alten Bundesrepublik – und zu einer Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere. Gerade in diesen Tagen. Insbesondere jedes noch existierende gelbe Bundespost-Telefonhäuschen würde ich persönlich sofort unter Denkmalschutz stellen. Was waren das für schöne Zeiten, als man noch nicht permanent, sieben Tage die Woche und rund um die Uhr, mit Nachrichten bombardiert wurde und immer “erreichbar” war!