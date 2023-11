Bitte unbedingt noch mehr Warn- und Schockbilder im Alltag!

Vor kurzem hatte die Redaktion eines öffentlich-rechtlichen Spartensenders eine unfassbar “geniale“ Idee: Man gestaltete – professionell aussehend – Chipstüten mit Ekelfotos von adipösen Personen und weiteren Schockbildern der Resultate und mutmaßlichen Auswirkungen übermäßigen Chipskonsum, die möglichst abschreckend wirken sollten. Diese gefakten Chipstüten stellte man dann, zusammen mit einer versteckten Kamera, im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes auf. Dort nahm man dann die Reaktion von Personen auf, die sich die Chipstüten greifen wollten, und “konfrontierte“ diese Personen anschließend mit dieser fulminanten Idee, die die EU-weit vorgeschriebene Methode bei Zigarettenschachteln auf “ungesunde” oder “schädliche” Lebensmittel übertragen sollte (was von Aktivisten und grünen Politikern teilweise ja tatsächlich gefordert wird). Die von den selbsternannten Ernährungswächtern interviewten Konsumenten wurden dann etwa, in bester Double-Bind-Strategie, suggestiv befragt, ob man es denn gut fände, wenn durch solche Schockbilder dereinst gesetzlich auf “gefährliche“ Lebensmittel hingewiesen werde.

Natürlich haben die “Delinquenten” brav abgeliefert: Grundsätzlich begrüßten die meisten diesen neuen Volkserziehungsvorschlag. In der Abmoderation dieses Beitrages kam dann noch eine ernst dreinblickende “Ernährungsexpertin“ zu Wort, die derartig abschreckende Ekelfotos künftig gleich für einen ganzen Leporello von verschiedenen Lebensmitteln forderte. Triumphierend nahm sie dabei Bezug auf eine “wissenschaftliche Studie aus England”, die aufgezeigt haben will, dass Menschen durch derartige Bilder zum “positiven Konsumverhalten“ gebracht werden können. Genüßliche Entgegnung am Rande: Beim Rauchen jedenfalls hat diesee widerwärtige und ethisch fragwürdige Ekel-Pornographie auf den Verpackungen jedenfalls bislang keine messbare Wirkung erzielt; die Tabakkonsumzahlen bei Jugendlichen steigen wieder, und zwar massiv.

Super Idee, aber nicht weit genug durchdacht

Bei mir als Anarcho rannte diese Idee der “Ernährungsexpertin“ natürlich offene Türen ein. Die Idee ist super – aber nicht konsequent durchgedacht! Ich hätte noch einige weitere anarchistische Vorschläge, mit welchen Ekelbildern die Menschen in diesem Land noch alles vor drohendem Unheil (und Unfug) dringend gewarnt werden müssen. Soll müssten fortan bei jeder Wahl Abbildungen von zerfetzten Leichen, geschändeten Frauen und erschlagenen Kindern gezeigt werden – und unter den Bildern stünde dann etwa: “Bedenkt bei der Wahl: Nur Staaten morden und schänden im großen Stil!“ Dann dürften natürlich auch bei Fernsehberichten über Parteitage (egal von welcher Partei) ständig einzublendende Schock- und Warnfilmchen nicht fehlen, in denen sich Parteifunktionäre auf Kosten des Steuerzahlers feist besaufen. Und selbstverständlich werden bei jedem Bundestagsabgeordneten während seiner Rede bei einer Bundestagsdebatte auch Bilder gezeigt, wie er oder sie sich bei Lobbyisten den Wanst vollschlägt. Und alle gezeigten Medienvertreter werden mit eingeblendeten früheren Falschprognosen und Fehleinschätzungen “geflaggt”. Diese Liste lässt sich noch viel länger ausarbeiten; für weitere Vorschläge sind wir offen!

Ein besinnliches Schlusswort zum Thema: Was genau in unserer Gesellschaft gerade nicht mehr richtig läuft, weiß ich nicht. Wir sehen jedoch immer mehr Typen, die sich anmaßen, anderen Menschen bestimmte Verhaltensweisen und Lebensarten aufoktroyieren zu wollen. Ich weiß nur Eines: Meine Verachtung für diese Ignoranten wird von Tag zu Tag größer.