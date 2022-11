Bundesärztekammer warnt: Ungebremster Flüchtlingszuzug gefährdet das Gesundheitssystem

Bei „Maybritt Illner”, im ZDF-Paralleluniversum, „debattierten” letzte Woche die linksextreme Bundesinnenminister Nancy Faeser, die nicht minder linksextreme „Spiegel”-Hauptstadtstudio-Leiterin Ann-Katrin Krämer und der „Migrationsforscher” und Soros-Jünger Gerald Knaus über die Migrationskrise. Den Gegenpol in dieser Runde der üblichen Verdächtigen und Gesundbeter der „Wir-schaffen-das”-Liga bildeten der CDU-Politiker Carsten Linnemann und zwei Testimonials der Lebenswirklichkeit, hier in Person der deutschen „Tafel”-Geschäftsführerin Sirkka Jendisund des Tübingers OB Boris Palmer, die beide das Wolkenkuckucksheim der globalistischen Willkommens-Weibsen mit zumindest einigen konkreten Schilderungen der mittlerweile hochkritischen Alltagsfolgen der Masseneinwanderung eintrübten.

Vor allem Faesers und Kramers Versuch, das eigene Weltbild irgendwie aufrechtzuerhalten, gewährte tiefe Einblicke ins mentale Wandlitz der realitätsentrückten politmedialen Eliten: Merz‘ „Sozialtourismus“ von Ukraine-Flüchtlingen gibt es für sie natürlich nicht, dabei handelt es sich um „russische Desinformation”. Es gab auch nie einen „Kontrollverlust” an den Grenzen seit 2015 und wer anderes behauptet, nimmt Anleihen bei der AfD. Und natürlich ist auch „wissenschaftlich bewiesen„, dass so etwas wie ein „Pull-Faktor“ nichts existiert, denn Geld spielt bei der bevorzugten Wahl Deutschlands als Wunschzielland der meisten Flüchtlinge ja überhaupt keine Rolle, vielmehr die guten Job- und Selbstverwirklichungschancen.

Störfeuer aus der Realität

Sowas erzählen Faeser und Kramer allen Ernstes unter andächtigem Nicken der Moderatorin unwidersprochen, und man fragt sich, in welcher Realitätssimulation sie wohl gefangen sein müssen. Fast täglich brechen neue Hiobsbotschaften über die längst erreichten finanziellen, sozialen, administrativen und räumlichen Grenzen der Aufnahmefähigkeit durch – obwohl Geduld, Leidensfähigkeit und „Aufnahmebereitschaft” offenbar ungebrochen sind. Andererseits interessieren sich Regierung und Systempresse – nie war dieser Kampfbegriff treffender als heute – nicht die Bohne für die Befindlichkeiten der Menschen, vielleicht erfährt man deswegen auch so wenig, wie sehr es insgeheim im Land längst brodelt.

Und es wird nicht besser: Nun gibt es neues Störfeuer aus der Realität. Ärzte- und Krankenhausvertreter sehen das deutsche Gesundheitssystem angesichts des starken Flüchtlingszuzugs vor „großen Aufgaben”. Die medizinische Versorgung von Geflüchteten sei insbesondere „in strukturschwachen Regionen, in denen die Arztdichte ohnehin geringer ist als in den Großstädten” gefährdet, so Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, der „Welt”: Hier werde „zusätzlicher Versorgungsbedarf spürbar”. Im Klartext: Für die adäquate Versorgung der eigenen Bevölkerung reichen die Ressourcen nicht mehr. Zum Glück sei, so der Verbandspräsident, der allgemeine Gesundheitszustand der Geflüchteten wegen deren „geringeren Durchschnittsalters im Vergleich zur Gesamtbevölkerung” besser – weswegen sie das Gesundheitssystem nicht intensiv beanspruchten. Doch die schiere Masse der Ankommenden sorgt trotzdem für Überlastung. Dazu kommen Verständigungsprobleme, so Reinhardt: Entscheidend sei es, ausreichend Sprachmittler zu engagieren, die bei der Übersetzung von Patientengesprächen helfen könnten. „Aber wir müssen uns auch ehrlicherweise eingestehen, dass es schwer werden wird, den immensen Bedarf zu decken„.

„Traumatische Erlebnisse”

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet im Zuge der steigenden Flüchtlingszahlen mit Mehrbelastung, so „dts“: „Die Versorgung Geflüchteter stellt für die Krankenhäuser immer eine Herausforderung dar„, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß – vor allem, weil Sprachbarrieren und traumatische Erlebnisse wesentliche Faktoren sind, die den Behandlungsprozess erschwerten. Die Kombination aus vermehrten Atemwegserkrankungen, einer möglicherweise neuen Corona-Winterwelle und den Personalausfällen durch Infektionen werde im Herbst und Winter zu „sehr starken Belastungen“ in den Kliniken führen. Zudem bestehe die größte Lücke bei der medizinischen Versorgung von Geflüchteten bei psychotherapeutischer Behandlung, die meist auch für Deutsche mit langer Wartezeit verbunden ist. „Wir gehen davon aus, dass mindestens 30 Prozent der Geflüchteten psychosoziale Versorgung benötigen„, sagte Lukas Welz, Geschäftsleiter der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Versorgt würden schätzungsweise nur wenige Prozent.

Dabei hätten viele Geflüchtete Folter, Raketenangriffe, Menschenhandel, Vergewaltigung oder den Tod naher Familienangehöriger erlebt. „Wenn die Betroffenen nicht behandelt werden, können sich schwerwiegende Depressionen und Angststörungen entwickeln, die die Integration in die Gesellschaft massiv gefährden„, warnte Welz. In Deutschland gebe es derzeit 47 Psychosoziale Zentren, die nur einen kleinen Teil des eigentlich Bedarfs abdeckten. Allerdings, und auch das traut sich wieder keiner auszusprechen, waren diese auch nie gedacht, um angebliche oder tatsächliche traumatisierte Kriegsflüchtlinge gesundzukurieren – sondern für die Versorgung der eigenen Bevölkerung.

Diesmal ist die Belastung des Gesundheitssystems plötzlich kein Grund zur Schnappatmung

Dies sind erstaunlich unaufgeregte Töne, vorgetragen von denen, die während Corona wegen angeblicher Überlastungsszenarien zuerst infolge von „Covid-Beatmungsfällen“, dann „Ungeimpften“ keine Gelegenheit ausließen, die gesundheitspolitische Apokalypse an die Wand zu malen – obwohl diese Horrorprognosen – im Gegensatz zur evidenten und faktischen Masseneinwanderung – jeder Grundlage entbehrten. Derselbe Staat, der drei Jahre einen beispiellosen semitotalitären Affenzirkus um ein die „Pandemie“ eines harmlosen Atemwegsvirus veranstaltete, weil angeblich ein „Zusammenbruch des Gesundheitswesens” drohte, führt diesen Zusammenbruch jetzt als unvermeidliche mathematische Gewissheit herbei – und schweigt sich darüber aus. Vielerorts ist die Überlastung nun schon real da, aufgrund vermeidbarer und externer Faktoren – und dieselben Politiker, die vor kurzem noch den pandemischen Ausnahmezustand wegen hypothetischer Versorgungsengpässe perpetuierten, schweigen sich darüber nicht nur aus, sondern akzelerieren das Problem durch Untätigkeit.

Es stellt sich bei alledem letztlich wieder die Frage, was der deutsche Staat eigentlich sein will: Garant des funktionierenden Zusammenlebens deutscher Staatsbürger in Frieden, Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit – oder Wohlfahrtszentrum, Polyklinik und Sozialamt für die ganze Welt. Diese conditio germania wird sich bald ganz von selbst beantworten.