Christentum und Islam: Religion versus Ideologie

Ich lese dieser Tage wieder vermehrt Relativierungen des islamischen Terrors. Darunter tauchen auch die bereits widerlegten Standard-Scheinargumente und Whataboutisms auf: “Aber das Christentum…“, “nicht alle Muslime” und “das muss man ganz anders verstehen” auftauchen. Es genügt hierzu schon eine kurze Gegenüberstellung der theologischen Grundlagen von Islam und Christentum; gewiss nicht in erschöpfender, aber meiner Meinung nach ausreichender Kurzform.

Klar ist: Jede Religion und Ideologie ist auf eine gewisse Weise gefährlich, keine Frage. Im Namen des Christentums wurden unsägliche Grausamkeiten begangen, keine Frage. Ich denke als Atheistin dennoch nicht mehr so schlecht über das Christentum wie noch vor einigen Jahren. Ich habe erkannt, dass man das Christentum von der Institution Kirche trennen muss. Es ist kein Zufall, dass die Aufklärung im christlichen Europa ihren Anfang nahm und nicht in der islamischen Welt. Es ist sinnlos, über Gemeinsamkeiten im Umgang mit Ungläubigen zu diskutieren, die heute so nicht mehr existieren. Für viele gilt einfach “Religion ist gleich Religion”, ohne große qualitative Unterschiede: Eine Ideologie auf der Basis von Hokus-Pokus.

Erhebliche theologische Unterschiede

Nennen Sie mich naiv, aber ich glaube, dass es einen entscheidenden Unterschied macht, ob die zentrale Figur deiner Religion ein friedliebender Wanderprediger aus Judäa ist, der vom barmherzigen Samariter erzählt, Gewaltfreiheit und Nächstenliebe predigt und die andere Wange hinhält ­– oder eben ein Warlord aus Mekka, der sechshundert Juden an einem Tag hinrichten ließ, eine Sechsjährige zur neunten Frau nahm, sich (Sex-)Sklaven hielt und mit Zitaten wie „Ich wurde groß durch den Schrecken“ oder „Ermordet die Ungläubigen, wo immer ihr sie trefft“ glänzte.

Hinzu kommt, dass Jesus die Aufforderungen zur Grausamkeit und den steinzeitlichen Kanon des Alten Testaments im zentralen Text des Neuen Testaments, der Bergpredigt, erfolgreich demontiert: „Die Alten haben euch gesagt…, ich aber sage euch…“ Im Islam hingegen gilt das Prinzip der Abrogation, wonach die zeitlich späteren Verse die zeitlich früheren bei Widerspruch aufheben. Das ist daher problematisch, weil der Prophet Mohammed erst zum Schluss so richtig aufdreht. Zu Beginn musste er sich noch mit den Andersgläubigen arrangieren, aber als er erst mal selbst an der Macht ist, bleibt davon kaum etwas übrig.

Nicht alle ticken gleich

Ein weiteres fundamentales Problem ist, dass Jesus in spirituellen Gleichnissen spricht und seine Botschaft daher interpretier- und auslegbar ist und vor allem auch in einer modernen Gesellschaft noch trägt. Hingegen ist der Koran vor allem eine Ansammlung von (auch weltlichen) Verhaltensregeln und Vorschriften, gedacht als Gesetz für eine frühmittelalterliche Stammesgesellschaft von Wüstenvölkern, die kaum Spielraum für Reformen oder Veränderungen lässt. Im 21. Jahrhundert spätestens kollidiert dieses Normengebäude mit jeder modernen Lebensrealität.

Nun ticken glücklicherweise nicht alle Muslime auf der Welt so; wie sagte eine Freundin von mir so treffend: „Nicht jeder Muslim ist ein schlechter Mensch, aber jeder gute Mensch ist ein schlechter Muslim.“ Es ist naiv, diese beiden Religionen bzw. ihr theologisches Fundament über einen Kamm zu scheren und zu glauben, dass diese „Nuancen“ keinen Einfluss auf die Gläubigen hätten.

Gute Dinge gingen vom Christentum aus

Was ich als Atheistin auch lange Zeit nicht wahrhaben wollte, sind die guten Dinge, die vom Christentum, nicht der Kirche, ausgingen. Der Abolitionismus, die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, ging beispielsweise maßgeblich von Christen aus. England machte sie als erstes Land weltweit illegal, nachdem sie seit tausenden von Jahren auf der ganzen Welt bestanden hatte. Auch die Entstehung der Menschenrechte befindet sich ideengeschichtlich in der Tradition des Christentums: Vor Gott sind alle Menschen gleich.

Eine Entwicklung, die in der muslimischen Welt so nicht hätte stattfinden können, denn wenn der Prophet, das Vorbild aller Muslime, sich Sklaven hielt, dann kann es so falsch ja nicht sein. Und wenn Ungläubige niederer sind als das Vieh, dann sind sie wohl kaum in den Augen Gottes gleich. Aber solche Gedanken sind in den Augen der Kulturrelativisten reiner Chauvinismus; denn alle Kulturen sind doch gleich wertvoll… oder?