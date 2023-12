CO2-Schwindel: Wo sind die harten Beweise für den “menschgemachten Klimawandel”?

Vorgestern hatte ich auf Ansage!mit meiner Quasi-Buchvorstellung von „Das große Klimarätsel – woher kommt das viele CO2?“ aus der Feder des Physikers Dr. Eike Roth begonnen. Auf diese “Einstimmung” folgt nun die Fortsetzung. Einsteigen möchte ich mit dem Terminus vom “mensch(en)gemachten Klimawandel“. Was kann wohl damit gemeint sein? In dem vorgestrigen Beitrag stellte ich ketzerische die Frage, ob alleine die Existenz der seit 1850 ums Sechsfache gewachsenen Erdbevölkerung vor dem Hintergrund der Tatsache, dass jeder Mensch das Hundertfache an CO2 ausatmet, was er einatmet, den Klimawandel erklären könnte, erst recht, wenn er wohnt und arbeitet und dafür Energie verbraucht. Und – beziehungsweise oder – spielen die inzwischen mehr als acht Milliarden “menschlichen Heizkörper“ eine Rolle beim “Global Warming“? Diese meine Überlegungen sind indes nur Fragen eines interessierten Laien. Die Fachwelt stellt sich die Frage anders.

Zum Beispiel eben in Form von Roths Buchtitel: “Das große Klimarätsel – woher kommt das viele CO2?” Das Buch war meine jüngste Lektüre, wobei vorauszuschicken ist, dass ich schon viele solcher Publikationen gelesen habe und in den regen Austausch der Fachwelt durchaus einbezogen bin. Aber kaum jemand kann vermag so verständlich darzulegen und von allen Seiten her begründen, ohne den wissenschaftlichen Anspruch zu verlieren, wie Roth. Der hintere Einband seines Buchs fasst es zutreffend zusammen: „‘Das Klima verändert sich’ sagen die einen. ‘Natürlich tut es das, das hat es immer schon getan’, antworten die anderen. ‘Das schon’, akzeptieren die einen, ‘aber jetzt ändert es sich zum Schlechteren hin’. – ‘Warum?’ – ‘Weil der Mensch eingreift“. Als wäre damit alles geklärt. Doch es gibt auch noch mehr als Begründung: ‘Weil der Mensch die Konzentration des ‚Treibhausgases‘ CO2 massiv erhöht. Nur die schnelle und vollständige Einstellung der anthropogenen Freisetzung kann uns vor der Katastrophe retten.’ Aber die Skeptiker bleiben skeptisch: ‘Wo sind die Beweise?’ fragen sie.”

Monströse Vergeudung und Makulatur

In Roths Buch geht es um diese Beweise; zwar nicht zu allen Streitpunkten hinsichtlich des Klimas, sondern gezielt zu denen, die die eigentliche Grundlage der Warnungen vor der „anthropogenen Klimaerwärmung“ bilden. Denn klar ist: Nur dann, wenn das viele CO2 in der Atmosphäre tatsächlich „menschengemacht“ ist, können derartige Warnungen berechtigt sein. Andernfalls stellte sich Klimaproblematik völlig anders dar. Wenn es sich dabei um einen rein natürlichen Effekt handelt, wie Vulkanismus und Erdbeben (bei denen es bisher noch keinem ökosozialistischen Ideologen gelungen ist, einen kausalen Zusammenhang zu “unserer Art zu leben” herzustellen, aus dem heraus sich Forderungen nach “Überwindung des kapitalistischen Systems“,”Degrowth” und “Great Reset” ableiten ließen), dann wären die billionenschweren “Klima-Maßnahmen” monströse Vergeudung und Makulatur.

Deshalb ist der Nachweis, dass der anthropogene Einfluss aufs “Klima” marginal bis vernachlässigbar ist, von entscheidender Relevanz. In auch für den Laien leicht verständlicher Form zeigt Roth in seinem Buch, dass „menschengemacht“ bei der atmosphärischen CO2-Zunahme – nach allen Regeln der Physik und der Logik – sehr unwahrscheinlich ist. Die Natur, ist aller Voraussicht nach, auch hier ungleich stärker als der Mensch! Sie ändert das Klima zum Guten oder zum Schlechten – und der Mensch muss sich dem anpassen. “Aber machen Sie sich selbst ein Bild! Dieses Buch ist dazu da, dass die Argumente nachvollzogen und überprüft werden können“, endet der Einbandtext.

Was tun?

Das nur 130 Seiten umfassende Buch ist auch für “Lesebanausen” geeignet und gut zu schaffen. Prädikat: Wertvoll! Es gliedert sich neben dem hilfreichen Inhaltsverzeichnis in eine Einleitung und Kapitel. Das sechste Kapital ist in 16 Punkte gegliedert, einige zusätzlich in Unterpunkte, weshalb es sich auch gut als Nachschlagewerk eignet. Kernpunkte der Erörterung sind, warum das „menschengemachte“ CO2 nur ein kleiner Teil des gemessenen CO2 sein kann, wie lange sich das emittierte CO2 in der Atmosphäre hält (3,5 bis 4 Jahre, oder ewig?) und wie es wohin wieder verschwindet. Und ob es eine Selbstregulierung gibt – mehr Grad Temperatur führen zu mehr Pflanzenwachstum und damit mehr Biomasse (siehe Gewächshäuser!), die dann ihrerseits mehr CO2 speichern kann. Die Zusammenfassung in 14 Punkten endet mit der rhetorischen Frage „Was tun?“.

Wer das Buch gelesen hat weiß spätestens dann, dass das propagierte “Netto-Null”-CO2-Ziel Billionen verschlingt, rein nichts nützt und deshalb – in meinen Worten – blanker Unsinn ist. Es wäre meines Erachtens allenfalls durch die komplette Abschaffung der Menschheit erreichbar. Vermutlich aber sogar dann nicht, denn die Kräfte des Universums würden auf diesem Planeten trotzdem machen, was sie wollten – so wie sie es 4.300.000.000 Jahre lang taten, bevor es Menschen gab. Ohne uns betrug der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre schon über viele Millionen jahre hinweg 4.000 bis 6.000 ppm – und nicht jene 410 ppm (=0,041 Prozent), die wir heute messen und die uns als apokalyptisch verklickert werden. Interessant wäre dabei die Frage, ob das Ende jenes hohen CO2-Gehalts von etwa 0,5 Prozent mit dem Meteoriteneinschlag (KT-Impact) zum Ende der Dinausaurierherrschaft erklärt werden kann, der die Erde hernach in Dunkelheit hüllte. Wird deshalb versucht, per Geoengineering die Sonneneinstrahlung zu verringern? Das Umweltbundesamt bestätigt solche Großversuche. Über Berlin nützte das anscheinend schon: Dort gibt es bekanntlich kaum noch „helle Lichter.“

Die Frage nach dem “menschengemachten” Anteil

Roth beschränkt sich in seinem Buch aber aus guten Gründen auf die letzten 150 Jahre, die Stoff genug liefern. Im Grunde weiß er sich dabei in guter Gesellschaft mit anderen namhaften Wissenschaftlern. Es geht wie gesagt bei alledem „lediglich“ um die Frage, ob der Mensch den kompletten CO2-Anstieg zu verantworten hat (wie der politisch gegründete “Weltklimarat” IPCC das sieht), oder nur den vernachlässigbaren Anteil von weniger als 5 Prozent. Und es geht auch darum, ob dieser menschliche Einfluss überhaupt temperaturrelevant ist. Die im Buch zitierten 1.900 namhaften Wissenschaftler (soviel zum Thema “Konsens“) bestreiten das jedenfalls. Angesichts der Billionen Euro, die für eine fragwürdige CO2-Begrenzung nötig sind, bleibt das “Netto-Null”-CO2-Unterfangen noch spekulativer als die Marsmission. Man kann ein Land auch anders kaputtmachen – was sich bei der deutschen Bundesregierung tagtäglich zeigt.

Noch ein Wermutstropfen am Ende: Eike Roth wollte den Schwerpunkt seines Buches allein aufs Thema CO2 setzen und klammert daher die Antwort auf die Frage aus, wie “klimarelevant” das Spurengas in Wahrheit überhaupt ist. Vielleicht wird das ja der Schwerpunkt seines nächsten Buches? Jedenfalls verrät er uns schon einmal auf Seite 79: „Konsequenzen: Nehmen wir einmal an, dass IPCC mit seiner Ansicht zu CO2 als maßgeblichem Klimatreiber und prinzipiell konstanten natürlichen Freisetzungen richtig läge: Dann würde bereits ein Einfrieren (Verzicht auf weitere Erhöhung) der anthropogenen (menschengemachten) Freisetzungen genügen, die Klimaerwärmung sehr rasch zum Stoppen zu bringen, ein Reduzieren wäre dann gerade nicht erforderlich…“ Sein Verweis auf Seite 107 mit dort gestellten der Frage „CO2 als entscheidender Klimafaktor?“ fällt leider zu knapp aus. Immerhin aber endet dieses Kapitel 6.15 mit dieser Aussage: “Jede Forderung einer Reduktion auf null entbehrt zwingend jeder Grundlage.“

Das wirklich sehr empfehlenswerte Buch kostet 10,99 Euro im Buchhandel, und wird auch hier präsentiert. Es ist auch als Hörbuch erhältlich. Wer Dr. Roths Schriften „vorkosten“ will, kann dies auch hier, hier, hier oder hier tun.