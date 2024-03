Covid-Impfschäden und Todesfälle sind noch lange nach der Impfung möglich

Da der Höhepunkt der Covid-Impfkampagne nun fast drei Jahre zurückliegt, wiegen sich viele Menschen in der trügerischen Annahme, wen es bisher in Sachen Impfnebenwirkungen noch nicht “erwischt” habe, der bleibe auch künftig davon verschont. Leider ist es so nicht. Deshalb sollte jeder Verdacht auf Nebenwirkung – selbst wenn die Impfung lange zurückliegt – unbedingt gemeldet werden. Darauf wies Sonja Reitz, Geschäftsführerin des Patientenschutzverbandes “Natürlich Gesund Werden Für Alle” e.V., kürzlich hin. Erhöhte Sterberaten bei Geimpften, andauernde Übersterblichkeit und Untätigkeit der Arzneimittelsicherheitsbehörden trotz vieler Hinweise auf Verunreinigungen lassen an der Unbedenklichkeit der Impfung weiterhin zweifeln. Dabei bilden die bisher bekannten Fälle nur die Spitze des Eisbergs ab – denn die wenigsten Impfärzte melden den Verdacht auf Nebenwirkungen. Obwohl sie es müssten. Doch da die meisten dieser Ärzte ihre eigenen Patienten selbst zur Impfung überredet oder sie ihnen gegenüber als unbedenklich und sinnvoll angepriesen haben, und sich zudem auch noch eine goldene Nase mit den Impfungen verdient haben, ist ihre Motivation äußerst gering, einen Impfschaden auch nur in Betracht zu ziehen geschweige denn zu melden.

Als Folge dieses gewollten strukturellen Systemfehlers liege die Dunkelziffer der erfassten Nebenwirkungen bei 94 bis 99 Prozent, so Reitz. Das heißt: Es wird nur jeder 20. bis 100. Fall wird gemeldet, wie österreichische und amerikanische Fachleute feststellten. Auch von behördlicher Seite werden Aufklärung und Transparenz sabotiert: Obwohl das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) alle verimpften Chargennummern gemeldet bekommt, nimmt es bis heute keine Zuordnung zu den gemeldeten Nebenwirkungen vor. Dabei wäre gerade dies seine gesetzliche Pflicht. Ebenso wenig hat das PEI die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ausgewertet, obwohl es auch dazu gesetzlich verpflichtet ist.

Keine Aufarbeitung

Die unterschiedliche Gefährlichkeit der keineswegs wirk- und inhaltsidentischen Chargen und damit der nicht gleichbleibenden Impfstoffqualität sind bis heute nicht offiziell wissenschaftlich untersucht worden und werden auch politisch-juristisch nicht so problematisiert, wie man dies erwarten müsste. Der Umgang mit den Versäumnissen des PEI in der “Pandemie” entspricht demjenigen mit den Pannen des Robert-Koch-Instituts (RKI) – und da bis an die Spitze des Gesundheitsministeriums noch immer dieselben Personen im Amt sind und sich auch sonst keiner der politischen Verantwortlichen bis heute verantworten musste, wird weiter der Deckel des Schweigens auf diesen skandalösen Vorgängen gehalten.

Nicht einmal konkrete Probleme werden angemessen aufgearbeitet; so etwa die Komplikationen und Schadfolgen, die sich durch die Verpackungen der Impfstoffe ergeben, die zu Entzündungen in Nerven und im Gehirn führen, was in Millionen Fällen neurologische und psychiatrische Probleme wahrscheinlich macht. Diese Einschätzung ist nicht etwa hoch gegriffen, sondern wurde in ihrer Größenordnung längst durch Studien des israelischen Gesundheitsministeriums von Februar 2022 bestätigt (4,5 Prozent neurologische Neuerkrankungen traten dort 21 bis 30 Tage nach der 3. Impfung auf), wie auch durch eine italienische Forschergruppe, die dazu am 23. Oktober vergangenen Jahres peer-reviewed publizierte und in 30 Prozent von 19.000 über viele Monate hinweg untersuchten Geimpften neurologische Krankheitssymptomatiken festgestellt hat; Denk- und Gedächtnisstörungen, schnell voranschreitende Gehirnabbausyndrome und Autoimmunerkrankungen waren weitere Folgen.

Absurdes Nutzen-Risiko-Verhältnis

Auch die in 2023 erkennbare signifikante globale Übersterblichkeit und der Geburtenrückgang sind ebenfalls als beängstigende Impffolgen einzustufen, wie in anderen Publikationen aufgezeigt wurde. Der fehlende Nutzen bereits zum Zeitpunkt der ersten bedingten Zulassung ist ebenfalls peer-reviewed ausreichend festgestellt. Einer nur sehr geringen Wirkung von unter 1 Prozent standen bereits in der Zulassungsstudie extreme Nebenwirkungen gegenüber: Wenn man die darin bestätigten acht Todesfälle direkt nach der ersten Impfung und die vielen Nebenwirkungen unter den Probanden, die der Bevölkerung nicht mitgeteilt (sprich: verschleiert) wurden, wären zahllose Opfer vermieden worden.

Nicht nur der Patientenschutzverbandes “Natürlich Gesund Werden Für Alle” e.V., sondern zahllose kritische Ärzte und Wissenschaftler sind mittlerweile überzeugt, dass es längst an der Zeit wäre, sämtliche Zulassungen der mRNA-Impfstoffe zurückzurufen und diese experimentelle Technologie zumindest bei der Anwendung an Gesunden zu verbieten. Bei Krebs kann sie sehr wohl hilfreich sein und ist vielversprechend, doch bei einer harmlosen und statistisch unauffälligen Atemwegsinfektion ist sie nicht nur unwirksam, sondern auch vom Nutzen-Risiko-Verhältnis völlig inakzeptabel. Weil dies den politischen und Gesundheitsfunktionären, die nicht selten als Pharma-Lobbyisten fungierten, sehr wohl bekannt gewesen ist, wäre es zudem auch höchste Zeit, die Gesundheitsinstitutionen mit fachkompetenten Personen ohne Pharma-Zusammenhang neu zu besetzen – und die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft zu ziehen.