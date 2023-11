Crépol, Dublin – aber kein Rassismus gegen Weiße

Habt Ihr auch davon gehört, dass ein Neonazi vorgestern in eine muslimische Schule in Irland eingedrungen ist und dort mehrere Kinder mit einem Messer schwer verletzt hat? Habt Ihr auch davon gehört, wie sich im französischen Crépol ein Gruppe von 20 Neonazis ein Moscheefest gestürmt haben, die Gäste mit Messern angegriffen und einen Sechzehnjährigen ermordet haben?

Ja, das hättet Ihr wohl – wenn Weiße die Täter und Einwanderer die Opfer gewesen wären. Da es aber genau umgekehrt war, blieben die Leitartikel und Brennpunkte aus, die Empörungswellen und öffentlichen Beileidsbekundungen. Denn, so wissen die Experten: Es ist ja kein Rassismus, wenn Europäer die Oper sind. Rassismus gegen Weiße gibt es nämlich gar nicht. Da spielt es auch keine Rolle, dass die Mörder von Crépol schrien, sie seien gekommen um “Weiße zu töten”. Und es spielt auch keine Rolle, dass es sich bei der Dubliner Schule, an der ein Algerier die Kinder ermorden wollte, um eine Schule handelt, an der ausschließlich gälisch, also Alt-Irisch gesprochen wird, und die demnach praktisch nur von Weißen und Einheimischen besucht wird.

Allenfalls “Diskriminierung”…

Sprache schafft Wirklichkeit: So kommt nicht nur der Rassismus in seiner eng gefassten intersektionalen Definition nicht vor, sondern auch pauschaler Menschenhass auf Weiße und seine Auswirkungen verschwindet aus dem Bewusstsein: Es ist ja kein Rassismus, sondern nur „Diskriminierung“. Ich denke da an den Text einer „Rassismusexpertin“, die schreib: „Klar ist es nicht schön als Kartoffel bezeichnet zu werden, aber Rassismus ist das nicht.“ Das zeigt sehr gut, was diese Experten für eine Vorstellung von antiweißem Rassismus haben: Ein paar harmlose Beleidigungen, sonst nichts.

Dass es dann zu Gewalttaten wie den oben beschriebenen kommt; dass es systematische sexuelle Ausbeutung wie beim Rotherham Grooming Scandal in England gibt (wo die Polizei aufgrund der ausschließlich migrantischen Täter sehr zögerlich agierte); dass es massives Mobbing weißer Kinder an mehrheitlich migrantischen Schulen gibt; dass Verbrechen gegen Weiße bei weitem nicht die gleiche Medienaufmerksamkeit und öffentliche Empörung erfahren; dass es im erweiterten Sinn auch anti-weißen, also anti-mehrheitgesellschaftlichen Terrorismus und Islamismus gibt: Das kommt in diesem Denken gar nicht vor. Nur die Kartoffel.