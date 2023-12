Das Bürgergeld übersteigt das “Existenzminimum” bei weitem

Die SPD beschloss auf ihrem Parteitag, an der automatischen Erhöhung des Bürgergeldes nicht zu rütteln. Bei den Grünen und ganz Roten rennt die SPD damit wie bei Sozialverbänden offene Türen ein. Dabei hat das “Bürgergeld” (das überwiegend Nichtbürger erhalten und daher besser “Migrantengeld” heißen müsste) bereits eine Höhe erreicht, die das „Existenzminimum“ deutlich überschreitet. Die SPD-Chefin Saskia Esken verplapperte sich bei Markus Lanz, man könne es sich “mit dem Bürgergeld wunderbar gutgehen lassen”. In meinem letzten Artikel thematisierte ich die Verletzung des sogenannten Abstandsgebotes bei den Einkommen unter Bezugnahme auf eine Veröffentlichung der “Badischen Neuesten Nachrichten” (BNN), die einmal aufgelistet hatte, wieviel Bürgergeld (überwiegend ausländische) Haushalte aller Größen ab Januar 2024 erhalten (hier im letzten Drittel von mir durchgerechnet).

Als Reaktion auf diesen Beitrag erreichte mich eine Anfrage, wie denn das Kindergeld berücksichtigt werde. Da Bürgergeld-Bezieher auch noch Mehrbedarfe angerechnet bekommen können, steigt der Satz etwa für Alleinerziehende abhängig von der Anzahl und dem Alter der Kinder. Das Kindergeld wird als vorrangige Leistung angesehen und entsprechend verrechnet. Deshalb sind die von mir in dem genannten Beitrag gewählten Beispiele zutreffend. Weil aber auch die Arbeitenden Kindergeld erhalten, werden nachfolgend noch zwei weitere Fälle berechnet.

Lohnabstandgebot wird mit Füßen getreten

Das eine entspricht dem Ehepaar mit zwei Kindern, auf Basis des durchschnittlichen Stundenlohns von 21,50 Euro: Es verdient im Monat brutto 5.332 Euro (3.555 plus 1.777), netto bleiben 3.620 Euro (2.301 plus 1.319). Dazu kommen 2 x 250 Euro Kindergeld – macht also 4.120 Euro Monatseinkommen. Daraus muss alles bestritten werden – auch die Miete. Die beiden erzielen durch ihre Arbeit 992 Euro mehr (4.120 minus 3.128), als sie Bürgergeld erhalten würden. Teilt man diesen Mehrverdienst durch die 248 von ihnen geleisteten Arbeitsstunden, bleiben unterm Strich 4,00 Euro pro Stunde. Das also soll die Mühe wert sein, zur Arbeit zu fahren (wobei die Wegekosten auch noch zu veranschlagen sind) und kaum Zeit für die Kinder zu haben? Wie zu erkennen ist, wird das “Abstandsgebot” mit Politikerfüßen getreten.

Dann noch das in meinem Beitrag angeführte Beispiel einer Alleinerziehenden, hier ebenfalls mit zwei Kindern: Ihr stehen laut der BNN-Berechnung 3.787 Euro im Monat zu (Bürgergeld, Zuschlag, Miete, Heizung). Sie müsste brutto 5.200 Euro erarbeiten, um 3.270 Euro netto (und 500 Euro Kindergeld) zu haben. Deshalb werden Alleinerziehende seltener arbeiten, auch mit nur einem Kind nicht, nicht einmal halbtags. Alleine zu erziehen (auf dem Papier) lohnt sich also. Und die Bezugsfrist von Bürgergeld-Empfängern aus der Ukraine wurde noch einmal verlängert. Sie kommen überdies in den Genuss, keine GEZ und Autoversicherung zahlen zu müssen. Aber wer soll das alles finanzieren?

Neiddebatten und heiße Luft

Andere Quellen wie etwa diese listen die diversen Leistungen übersichtlicher auf. Aber nirgends wird ermittelt, wie viele Arbeitsstunden abgeleistet werden müssten, um dieselben Einkünfte zu erzielen. Entscheidend ist nämlich nicht, dass man mehr als die staatlichen Geldleistungen erarbeiten kann, sondern was von den Arbeitsstunden effektiv statt dem Unterhalt durch den Staat übrig bleibt. Diese Lücke schließe ich mit meinen Berechnungen. Ohne diese Berechnung bleibt das „Abstandsgebot“ nur heiße Luft und die hohen Transferleistungen eine Neiddebatte. Die Bundesregierung erklärt: „Das sächliche Existenzminimum eines Erwachsenen beträgt 10.908 Euro. Für 2024 geht der von der Bundesregierung als Unterrichtung vorgelegte 14. Existenzminimumbericht (20/4443) von 11.472 Euro aus. Außerdem wird das sächliche Existenzminimum eines Kindes mit 6.024 Euro für 2023 und mit 6.384 Euro für 2024 angegeben…“ Wie ist einem normal denkenden Steuerzahler zu erklären, dass den Nichtsteuerzahlern mehr als das steuerliche Existenzminimum gewährt wird? Jedenfalls bei der Übernahme der Mieten und Heizkosten?

Noch ein Wort zur „Formel“, mit der die Erhöhung des Bürgergeldes gerechtfertigt wird: Es handelt sich um keine naturwissenschaftliche Formel wie etwa der Satz des Pythagoras oder die Winkelfunktionen, die unabänderlich sind. Eher ist diese Formel vergleichbar mit der ebenso arbiträren Rentenformel, mit der das Rentenniveau bezogen auf die früheren Einkünfte abgesenkt wird. Beides sind Ergebnisse politischen Willens – der durch Wahlen gebrochen werden kann. Formelfragen sind Machtfragen!

Dieser erscheint auch auf der Webseite des Autors.