Das Geheimnis des Japanischen Heilknöterichs

Der Japanische Knöterich ist eine in Europa eigentlich invasive Pflanzenart mit einer großen gesundheitlichen Wirkungsbandbreite und einem erstaunlichem Heilpotenzial. Er wird sowohl in der japanischen Kräuterheilkunde als auch in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit Jahrhunderten verwendet. Heilnatura hat mit seinem Japanischer Knöterich Extrakt BIO alle günstigen Eigenschaften der Pflanze in komprimierter Form zusammengefasst.

Das Extrakt stellt damit ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel dar, das verschiedenste gesundheitliche Beschwerden zu lindern vermag: Verdauungsprobleme, Nierenprobleme, Menstruationsbeschwerden, Hauterkrankungen und Erektionsstörungen. Auch wenn es in der westlichen Medizin vergleichsweise wenige klinische Studien zur Wirksamkeit des Japanischen Knöterichs gibt (mit Ausnahme seiner blutreinigenden Eigenschaften), schwören zahlreiche Menschen auf dessen Heilkraft.

Unmittelbare konzentrierte Wirkung

In der Alternativmedizin und Kräuterheilkunde wird der Japanische Knöterich oft aufgrund seiner diversen gesundheitsfördernden Wirkstoffe eingesetzt. Er ist reich an Polyphenolen und hat eine hohe antioxidative Wirkung. Daher wird er oft als Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform angeboten, um den Körper mit Antioxidantien zu versorgen und das Immunsystem zu stärken. Das Extrakt, in Tropfenform einzunehmen, wirkt noch unmittelbarer.

Mit Japanischer Knöterich Extrakt BIO hat Heilnatura die Naturkraft dieser traditionsreichen und weltbekannten Pflanze in konzentrierter Darreichungsform gebündelt.

