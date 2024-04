Das Kreuz im richt’gen Kästchen blinkt, die Seele in den Himmel springt

Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen! Die heutige Sendung des Kollektivs der Aktuellen Kamera steht ganz im Zeichen der nach der Einführung von Inquisition und Scheiterhaufen wohl größten theologischen Neuerung: Der Verkündung des Dogmas vom Ersatz der Heiligen Schrift durch die deutsche Verfassung in der Ausgabe der Merkelschen BDR. Das Dogma wurde weisungsgemäß vor den kommenden Wahlen basierend auf dem WanWenPhotos)nseevilla-Fake der Schrottsammelstelle VEB Correctiv feierlich verabschiedet. Bei der sprachlichen Ausgestaltung der Verlautbarung konnte man zeit- und geistsparend auf die Parolen der deutschen Antifa zurückgreifen. Die Entscheidung über Christsein oder – Christ-Nichtsein wird ab sofort dem deutschen Staatsschutz überantwortet. Nachfolgend die Kernsätze des Neuen Deutschen Glaubens (die Redaktion der Aktuellen Kamera weist vorsorglich darauf hin, daß es sich bei den nachfolgenden Zitaten nicht um Satire handelt! Für Risken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker). In dem Anti-AfD Empfehlungsschreiben werden die Begriffe „Rechts, Rechtsextremistisch, extremistisch“ o.ä. 26 mal gebraucht.

Die AfD findet darin also zweimal Erwähnung, ebenso wie die Verfassung und der Verfassungsschutz. Zweimal wird auf den berüchtigten Wannsee-Fake des VEB Correctiv Bezug genommen. Linksradikalismus wird überhaupt nicht erwähnt, ebenso wie andere Parteien (etwa die Mauermörder-Partei).

Die Schriften des Neuen Testaments, namentlich die vier Evangelien, haben den geforderten Denunziations-Streßtest nicht bestanden.

Die wenigen der nicht mehr den Vorgaben der schwarz-rot-grün-gelben Inquisition genügenden Exemplare der Bibel werden, sobald sie durch Schulleiter in mecklenburgischen Gymnasien oder durch entsprechend abgerichtete Schüler auf den elterlichen Nachttischen mit Wärmebildkameras geortet sind, sichergestellt. Anschließend werden bislang fälschlicherweise als fundamental-christlich angesehenen Stellen in diesen Gospel-Files geschwärzt. Von der Schwärzung betroffen sind insbesondere, queerfeindliche, konterrevolutionäre, nicht ordnungsgemäß gegenderte, antisozialistisch-rassistisch- rechtsextreme Bibelstellen, die geeignet sind, die Inkompetenz der herrschenden Elite bloßzustellen oder die Besoldung der Kirchenfunktionäre zu gefährden.

Das gilt besonders für Bibelstellen wie beispielsweise diese: “Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und Moder!”, oder für Berichte über denselben erlauchten Kreis von Theologen und Schriftgelehrten: “Ihr Schlangen und Otterngezücht Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?”

Altbewährte deutsche Gründlichkeit

Kirchenmitarbeiter, welche sich solcher delegitimatorischer und volksverhetzender Redensarten bedienen, laufen Gefahr, von der rot-grün-gelben Chaostruppe – wie vor drohenden Wahlen üblich – wegen Volksverhetzung als gesichert rechtsextremistisch eingestuft zu werden. Auf diese Weise werden sie dann ganz legal Gegenstand von verfassungsdienstlicher Bespitzelung, unter anderem ihres Email-Verkehrs oder auch ihrer Gebete, welche sie in delegitimatorischer Absicht an ihren himmlischen Herrn senden. Und wer erst einmal in altbewährter deutscher Gründlichkeit als Staatsfeind auf die eine oder – besser noch – die andere, die deutsche Art, gekennzeichnet ist: Der kann anschließend nach den neuen Vorgaben der deutschen katholischen und protestantischen Bischöfe völlig legal aus dem kirchlichen Amt entsorgt werden. Denn, so die Logik der bischöflichen Interessenvertreter, wer einmal als konterrevolutionär und rechtsextrem denunziert ist, der kann nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. Denn sonst wäre er ja nicht denunziert worden.

Besonders die Passionsgeschichte des Jesus von Nazareth ist für deutsche Glaubensschäfchen eine jede geistliche Brandmauer mißachtende gefährliche Lektüre: Jesus von Nazareth, von einem für dreißig Silberlinge gekauften Staatsspitzel (vielleicht durch eines jener berüchtigten Inserate aus dem Jahre 1936, Pardon 2023 angeworben?), wurde von der Staatsmacht zunächst gefoltert und dann ermordet – weil er sich nicht auf die damals in Palästina geltende römische Verfassung einschwören lassen wollte. Pontius Pilatus, von für einen Politiker völlig unüblichen Selbstzweifeln gequält, versuchte noch, ihn der zur antirassistischen Haltungsdemonstration herbeibefohlenen Volksmasse zu überantworten, in der Hoffnung, es fänden sich wenigstens 20 oder 30 Demonstranten, deren Intelligenz über die ihrer Maulesel hinausreichte.

Ungeschwärzte Gospel-Files

Daß solche Hoffnung bei derart gesteuerten Massenauftrieben immer vergeblich ist, mußte schließlich auch Pontius erfahren: Aufgestachelt durch Fake-News über eine rechtsgerichtete Tagung in einem Jerusalemer Vorortrestaurant verlangte die zum Protest angetretene Meute anstelle von Jesus einen längst überführten Verbrecher, mit bürgerlichem Namen Barrabas, freizulassen und an seiner Statt den Mann aus Nazareth ans Kreuz zu nageln. Was den Evangelisten dann auch noch veranlaßt hat, zu berichten, daß dieser Jesus von Nazareth, gläubiger Jude seit Geburt, von seinen eigenen Glaubensbrüdern an die römische Staatsmacht ausgeliefert worden sei, das weiß Gott allein. Genosse Frank-Walter fände für solche antisemitischen und rechtsextremen Elemente gewiß die passenden Vergleiche aus dem Reich der Nagetiere.

Wenn diese ganze Geschichte der nun ans Licht gekommenen Gospel-Files ungeschwärzt, unzensiert und von Lisa Paus unkommentiert erst einmal unters Volk gekommen ist, dann ist es aus mit der deutschen Verfassungsherrlichkeit oder vielmehr mit dem, was diese Herrschaften daraus gemacht haben. Dann werden die Wähler nicht zu bremsen sein; dann würde die AfD möglicherweise von Wahlsieg zu Wahlsieg eilen und CDU, SPD, Grüne und die noch auffindbaren Trümmer der FDP bequem an einem Vierertisch im Biergarten vor dem Reichstag Platz finden. Das kann der liebe Gott nicht wollen! Deshalb: Kein kirchliches Engagement von Menschen, welche Parteimitglied in dieser Partei, in der AfD sind! Ob sie gläubig sind oder nicht, ob sie ein gottgefälliges Leben führen oder nicht, ob sie – was Gott verhüten möge – an Gott statt an die Bischofskonferenz glauben: Es tut nichts zur Sache. Das muß auch Gott einsehen.

Ein Traum

Die Zehntausende, welche ihrer Kirche jedes Jahr den Rücken kehren, machen dann endlich Platz für die vom Staatsschutz als unbedenklich eingestuften Genossen, die als neue Religion der deutschen Verfassungswirklichkeit huldigen. Danach hat sich auch der liebe Gott zu richten, auch wenn‘s weh tut!

Liebe Genossinnen und Genossen, sehr verehrte Damen und Herren, es erreichen uns zur Zeit viele Zuschriften von verzweifelten Gläubigen, die sich selbst bislang als gläubige Christen gesehen haben und es nicht fassen können, von nun an statt an Gott an die deutsche Verfassung beziehungweise das, was daraus geworden ist, glauben zu müssen. Als Trost möchte ich daher abschließend vom Traum eines Zusenders berichten, der möglicherweise ja in vielen von Ihnen die Zuversicht stärkt, daß der herrschende Alptraum bald ein Ende haben wird.

Mir träumte, so schrieb uns Herr T. aus dem niederbayerischen Passau, ich wäre ein Opfer dieses Herrn und dieser Dame geworden und suchte in meiner abgrundtiefen Verzweiflung Rat bei meinem Herrn und Gott. Verfolgt von einer blutrünstigen Meute Taurus-Raketen feuernder sogenannter Christdemokraten, brokatummäntelter Inquisitoren und regierungsamtlicher Spitzel hämmerte ich mit letzter Kraft ans Himmelstor und flehte, man möge mir doch vor meinen Verfolgern Schutz gewähren. Endlich öffnete sich die Tür einen kleinen Spalt weit, und eine starke Hand zog mich hinein.

Platz seiner Rechten – nicht Linken

Da stand ich nun vor dem Herrn, dem Allmächtigen (gepriesen sei sein Name). Er war ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte: kein Spur von vergoldetem Thron, von barocken Beistelltischchen, von edelsteingefaßten Brustkreuzen oder Saphir-Ringen. Notdürftig nur war er bekleidet. Er war kaum fähig zu stehen, denn römische Verfassungswächter hatten ihm beide Beine gebrochen, aus der Seite, an welcher ihn ein regierungstreuer Soldat mit seiner Lanze durchbohrt hatte, rannen Blut und Wasser, und das Wundsekret von tausend kleinen Verletzungen, die von der Polizeipräsidentin aufgehetzte staatliche Ordnungskräfte seiner Kopfhaut zugefügt hatten, lief ihm beständig in die Augen.

“Ich weiß, wie du dich fühlst”, sagte er dann zu mir. “Ich kenne diese Brut. Sieh nur, wie sie mich zugerichtet haben. Aber hier bist du sicher. Denn ich bin mit den Denunzierten, nicht mit den Denunzianten. Ich bin nicht mit der furchtbaren Richterin, die unschuldige Angeklagte in Fußfesseln vorführen läßt, sondern ich bin bei den Schikanierten. Ich stehe nicht auf Seiten der Spitzel sondern an der Seite der Bespitzelten.

Und ich bin in der Zelle mit denen, die wegen ihres Einstehens gegen Medikamentenversuche am lebenden Menschen und gegen Kindesmißhandlung unschuldig in Untersuchungshaft sitzen.” Und dann lud er, der Allmächtige, mich ein, zu seiner Rechten Platz zu nehmen. Und ich erinnere mich noch genau, daß er sagte: “Zu meiner Rechten”. Nicht zur Linken.

In diesem Sinne verabschiedet sich das Kollektiv der Aktuellen Kamera von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, und wünscht Ihnen einen recht extremen, besinnlichen guten Abend.