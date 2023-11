Demographische Tatsache: Deutschland hat sich schon abgeschafft

Wer immer noch bezweifelt, dass in Deutschland eine gezielte Bevölkerungstransformation – vulgo “Umvolkung” – zu Lasten der Einheimischen im Gange ist, der braucht sich nur eine Karte der demografischen Entwicklung seit 2005 anzusehen. Eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes über den Anteil der ausländischen Bevölkerung gibt ein erschreckendes Bild darüber, wie Deutschland sich in den letzten Jahren durch die völlig wahnsinnige Migrationspolitik seit 2015 verändert hat. Dabei umfasst diese 2022 durchgeführte Auswertung nur die Jahre bis 2019 (!); die heutigen Zustände – nach knapp zwei Jahren Ampel-Regierung mit weiterhin sperrangelweit offenen Grenzen, einer noch weiter erleichterten Zuwanderung und gezielten Aufnahmeprogrammen etwa für Afghanen – sind noch wesentlich drastischer.

In Berlin stieg der Anteil der migrantischen Bevölkerung zwischen 2005 und 2019 von 22 auf 31 Prozent. Dort machen Kinder unter 16 Jahren bereits fast die Hälfte der Bevölkerung in dieser Altersgruppe aus. Bei den 16-35-Jährigen stieg der Anteil in diesem Zeitraum von 28,3 auf 42,6 Prozent. In Frankfurt kletterte der migrantische Bevölkerungsanteil von 39,6 auf 55 Prozent; in der Mainmetropole sind Menschen ohne Migrationshintergrund also bereits in der Minderheit. Der Anteil der Kinder unter 16 Jahren mit nicht-deutschem Hintergrund liegt hier bei unfassbaren 74,4 (!) Prozent. In Köln liegt er bei 54 Prozent, der Gesamtanteil der migrantischen Bevölkerung stieg von 30,7 auf 37,6 Prozent, in Mannheim von 22 auf 33 Prozent, in Hamburg von 23,6 auf 32,4 Prozent und in München von 32,5 auf 42,8 Prozent. In der bayerischen Landeshauptstadt liegt der Anteil der unter 16-Jährigen mit Migrationshintergrund ebenfalls bei 56,7 Prozent. Und dies sind nur einige größere Städte; in kleineren Städten oder Landkreisen sind ebenfalls Zuwachsraten von teilweise zehn Prozent oder mehr zu verzeichnen. Das alles, wohlgemerkt, auf dem Datenstand von vor vier Jahren.

Zukunft vorgezeichnet

Heute ist die Lage noch weitaus dramatischer. Mecklenburg-Vorpommern hat sich übrigens geweigert, seine Migrantenzahlen und die demografische Entwicklung auf Ebene der Anpassungsschichten zu veröffentlichen und in den ostdeutschen Bundesländern liegen Daten zu den demografischen Verschiebungen ohnehin erst ab 2013 vor, weil es dort – nach Angaben des Statistischen Bundesamtes – vor 2013 nur sehr wenige Personen mit Migrationshintergrund gegeben habe; ein Zustand, der vor allem in der Post-Corona-Zeit gezielt geändert werden soll, wie die Zwangsbeglückung der neuen Länder und ostdeutschen Städte mit Migranten und Flüchtlingsbelegungen zeigt. Die Zukunft ist also auch hier vorgezeichnet.

Während die Fertilitätsrate bei deutschen Frauen bei etwa 1,5 Kindern stagniert, beträgt sie bei syrischen Frauen 4,2, bei afghanischen 3,4 Kinder. Frauen aus islamischen Kulturen werden aufgrund des dortigen Festhalten an traditionellen Rollenbildern auch deutlich früher schwanger. Zwischen 2014 und 2022 ist der Ausländeranteil in Deutschland von 8,4 Millionen auf 12,8 Millionen gewachsen. Im gleichen Zeitraum ging die deutsche Bevölkerung um 1,3 Millionen Menschen zurück. Der Rest ist dann simple Mathematik und wie sich die Entwicklung in den nächsten 10 bis 20 Jahren fortsetzt, kann sich jeder selbst ausrechnen: Die Deutschen als Ethnie werden zuerst zur Minderheit, dann kreolisiert und schließlich verschwinden – ganz nach dem offenkundigen Wunsch (oder Plan?) jener, die dieses soziokulturelle Großverbrechen zu verantworten haben. Die Zukunft eins Deutschlands, das nur noch ein Habitat für gewaltaffine Problemmigration und Siedlungsgebiet für jedermann, ist besiegelt. Das Land wird seine Identität in wenigen Jahren endgültig verloren haben und nichts anderes mehr sein als ein multiethnisches Konfliktgebiet – für eine Übergangszeit vorübergehend noch geprägt von einer hoffnungslos überalterten Minderheit sterbender Autochthoner bei zugleich rapide nachwachsenden afroarabischer Bevölkerung, die spätestens ab 2050 auch flächendeckend dominant sein wird.