Demos für die Regierung – wie einst in der DDR

Deutschland erinnert immer mehr an die DDR in ihren letzten Zügen. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat genug von einer Regierung, die einerseits vollkommen abgehoben in ihrer Berliner Blase lebt, aber andererseits unverdrossen ihre Agenda gegen das eigene Volk durchzieht. Genauso wie in der DDR versucht die Ampel-Regierung, jede Opposition als „rechts“ zu diskreditieren, jede nicht linksgrüne Meinung als „Nazi“ zu diffamieren. Im Sozialismus der DDR hieß das noch “Kampf gegen Faschismus und Imperialismus”; die Intention war jedoch die gleiche – nämlich das Mundtotmachen nicht regierungskonformer Meinungen. Heute mag man deswegen nicht mehr nach Bautzen kommen, aber man muss damit rechnen gesellschaftlich oder ökonomisch ruiniert zu werden.

Es soll schon vorgekommen sein, dass „rein zufällig“ der eine oder andere Unternehmer, der sich gegen die Regierenden stellt, dann plötzlich die Steuerfahndung am Hals hat, die morgens mit einem Großaufgebot unangemeldet vor der Tür steht und den ganzen Betrieb auf links dreht. Das ist nur eine Variante missliebigen Unternehmern das Leben schwer zu machen. Bei abhängig Beschäftigten geht das noch viel einfacher, so manch einer sah sich plötzlich mit einer Kündigung konfrontiert. Einem Berliner Feuerwehrmann, der die Bauerndemo fröhlich begrüßte, drohen nun dienstrechtliche Konsequenzen.

Regierung und “Zivilgesellschaft” demonstrieren gemeinsam

Gleichzeitig gehen Regierungsmitglieder gemeinsam mit selbstgerechten, vermeintlich “couragierten” und heldenmutigen Musterdemokraten der von ihr finanzierten sogenannten Zivilgesellschaft auf die Straße, flankiert von linken Kulturschaffenden und Wohlstandskids. Dass sogar Annalena Baerbock und sogar Olaf Scholz bei dieser Haltungs-Nabelschau “demonstrieren” gehen, ist nur noch peinlich. Im Gegensatz zu den Protestaktionen der Landwirte und weiterer Branchen berichten öffentlich-rechtliche Medien und Mainstreamjournalisten über derartige Gutmenschen-Aufmärsche natürlich wohlwollend und suggerieren, die breite Masse stünde hinter der Regierung und ihrer Politik, so wie etwa im folgenden Beitrag über eine “Gegen Rechts“-Demo in Köln. Wer sich die Kommentare darunter durchliest, dem wird deutlich, wie weit die öffentliche Meinung von der veröffentlichten abweicht und auch das ist eine Parallele zur Vorwendezeit vor 34 Jahren.

Wie haben Politik und Mainstreammedien die letzten Tage verzweifelt versucht, die Proteste der Bauern als “rechtsextrem unterwandert” oder gar “umstürzlerisch” zu deklarieren! sogenannte „Experten“ redeten die ökonomische Situation der Landwirte schön und es wurde versucht einen Keil zwischen die Bauern und die sich mit ihnen in der großen Mehrheit solidarisch erklärenden Bevölkerung zu treiben. Als man merkte, dass all das nicht funktioniert, versuchte man abzulenken: Ein vollkommen unwichtiges privates Treffen in Potsdam, das bereits im November stattgefunden hatte und an dem vermeintlich Rechtsextreme teilnahmen, wurde mit zwei Monaten Verzögerung punktgenau ausgegraben und zu einem Riesenskandal hochstilisiert. Sofort fanden sich die ersten linken Demonstranten ein und forderten ein AfD-Verbot, was von allen “Leitmedien” sogleich begierig aufgegriffen wurde.

Planmäßig verdrängte dieses Thema die Bauernproteste in Windeseile aus den Schlagzeilen. Aus den in Potsdam unter andere, diskutierten (übrigens völlig rechtsstaatskonformen, bereits unter Helmut Kohl geplanten und gerade vor kurzem erst von Scholz mit seiner “Abschiebe-Offensive” inhaltlich übernommenen) Überlegungen zur Remigration von illegalen und ausreisepflichtigen Personen sowie unberechtigterweise hier lebenden sogenannten “Flüchtlingen” wurden angebliche Pläne zur “Vertreibung” und “Deportation”; schreckliche Begriffe, die bewusst Assoziationen mit dem Holocaust wecken sollen. Jedem, der an diesem Treffen teilnahm, wurde damit unterstellt, rechtsextrem und rassistisch zu sein. Manche Medien dämonisierten das Treffen gar zu einer Art “Wannseekonferenz 2.0” – wohlweislich ignorierend, dass die daran Teilnehmenden keinerlei politische Entscheidungsbefugnis besitzen und die meisten von ihnen noch nicht einmal in einer Partei politisch aktiv sind.

Die “deutsche demokratische Republik” reloaded

Die kurz danach sehr schnell organisierten Gegendemos in Potsdam und Leipzig, bei denen man sich als antifaschistische Widerstandskämpfer generierte, erinnert wiederum an die DDR in ihren letzten Zügen, als wenige Wochen vor dem Mauerfall, zum 40. Jahrestag der damaligen “demokratischen Republik”, nochmal alles aufgeboten wurde, was einen großen Rückhalt der Regierung in der Bevölkerung demonstrieren sollte – den es da in Wahrheit schon lange nicht mehr gab. Damals wie heute warfen sich die linken Machthaber in voller Inbrunst und Überzeugung zu den einzig legitimen Vertretern des Volkes und Hütern der “Demokratie” auf. Mit bekanntem Ende.

Auch jetzt gibt es keine Mehrheit mehr für die Regierung der Ampelkoalition, die gerade mal noch auf 30 Prozent der Wählerstimmen käme, wenn heute gewählt werden würde. Um eine Mehrheit zu suggerieren, demonstrieren Funktionäre der Altparteien daher einträchtig mit der Antifa und Linksextremen, nach dem Motto der Feind meines Feindes ist mein Freund. Man dramatisiert die politische Lage, als ob hier ein faschistischer Umsturz bevorstünde. Die Zielsetzung ist leicht durchschaubar:Nneben der Gefahr des Kontrollverlusts treibt die Regierenden aufgrund der Bauernproteste vor allem die Angst vor den im September anstehenden Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern zu einem immer paranoideren, aggressiveren Kampf gegen die AfD an. Doch trotz andauerndem Dauerfeuer der Altparteien und der Dämonisierung durch die Medien scheint deren Rückhalt in der Bevölkerung immer größer zu werden.

Maximale Spaltung

Es wird interessant werden zu beobachten, was sich das Kartell aus Politik und Medien bis September noch alles ausdenken wird, um einen Wahlsieg der AfD bei den Landtagswahlen zu verhindern. Selbst ein Verbot der AfD wird immer lauter gefordert – obwohl namhafte Verfassungsrechtler und Experten dringend vor einem Schritt warnen, da es mangels objektiver Rechtsgrundlage nicht nur absehbar zum Scheitern verdammt wäre, sondern gerade in Ostdeutschland die Spaltung hin zu echten Volksaufständen eskalieren würde. Mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben die linken Verbotsforderungen ebenso wenig wie ihr autoritäres Gebaren gegen Opposition und Andersdenkende nichts mehr zu tun.

Dabei gäbe es ein sehr einfaches Rezept, den Zulauf der AfD zu stoppen: Nämlich einfach endlich Politik im Sinne der Bürger und für das eigene Volk zu machen – so wie es jeder Minister der Regierung eigentlich in seinem Amtseid geschworen hat. Aber darauf wird man wohl vergeblich warten müssen; bis zum bitteren Ende wird diese Regierung ihre linksgrüne Agenda zu Lasten des eigenen Volkes weiter durchziehen. Anscheinend muss in Deutschland immer erst alles zusammenbrechen, bevor ein schrecklicher historischer Irrweg sein Ende findet.