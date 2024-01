Der Elefant im Kreißsaal

Nun denn, was soll’s. Der Ampel fliegt jetzt eben ihre Politik um die Ohren. Die Katastrophenmeldungen aus Industrie, Mittelstand, Handel, Bildung, Gesundheitswesen, Sozialstaat reißen nicht ab. Aber schlimmer noch – in so gut wie keinem der 300 deutschen Wahlkreise darf eine der Ampelparteien noch hoffen stärkste Kraft zu werden. Die Regierungsschausteller befinden sich den Umfragen zufolge landauf landab unweit der Wahrnehmungsschwelle. Schwarzblau ist die Haselnuss. – Also Schluss mit lustig. Es muss jetzt dann doch was passieren. Da bleibt nur eins. Das Verbot der Botschafter! Sofort! Je lächerlicher die eigenen Umfragewerte, um so kreischender die Forderung nach politischer Hinrichtung der Gegner. Mal müssen Esken, Klingbeil und Thierse ran (minus 10 Prozent seit der letzten Wahl!), mal wird die sächsische Staatsministerin Köpping vorgeschickt (die SPD in Sachsen: bei 3 Prozent). Motto: „Mit diesem monotonen kapitalistischen Yeah, yeah, oder wie dieser Dreck aus dem Osten heißt, liebe Genossen, sollte man doch nun Schluss machen!“

Historisch verwandt mit der real existierenden Diktatur des Präkariats auch der Versuch den weltweit mit Kopfschütteln betrachteten deutsche Fallschirmsprung ohne Fallschirm in einen Aufstieg umzudeuten. Rezession? „Gut für den Fachkräftemangel!“ Sinkende Industrieproduktion? „Toll für die CO2-Bilanz!“ Fliehende Betriebe? „Sollen Sie doch gehen!“. So tönt es aus der von begeisterten Amerikanern und Chinesen geförderten Denksekte “Agora Energiewende”, die nach den unfassbaren Skandalen noch immer an der schnellsten jemals gemessenen Demontage eines Industrielandes werkeln darf. Im Sog der planetarischen Erretter in den geopolitischen Bombenwerkstätten unterhalb der Welthauptstadt der Bekloppten, funktionieren selbstverständlich auch oben die ausführenden Ampelpalästinenser exakt so wie vorgesehen. Kinderbuch-Robert sekundiert: „Es wird zwar weniger produziert, aber die Wirtschaft ist voll auf dem Klimapfad!“ Peace, Alter! Du hast es einfach drauf!

Vitale Restfunktionen von Flora und Fauna

Und tatsächlich ist Kohlendioxid als Beleg vitaler Restfunktionen von Flora und Fauna längst von den täglichen Schadstoff-Emissionen der staatlichen Nebelmaschinen abgelöst. Deren Ausstöße lesen sich wie das Drehbuch eines Loriot-Films: Die Polizeibehörde, über deren Einsatzfahrzeuge sich inzwischen ganze Horden von multikulturellen Pubertieren hinwegwälzen, bittet erst zärtlich um Verschonung und beklagt dann öffentlich Böllerwürfe von „Gehweggehenden“. Der Gebührenrundfunk unterrichtet Urlaubende darüber, dass innerdeutsche Zubringerflüge „eine Belastung für den Planeten!“ darstellen, und hauptamtlich-antifaschistische Netzwerke erklären den schon länger hier Lebenden, die Debatten um Migrantengewalt, Silvesterrandale und Schwimmbadschlachten seien gar nicht der Rede wert sondern einfach nur „rassistisch aufgeladen“ Klar! Das heißeste Jahr seit dem Urknall, gemeinsam mit den erhöhten Frittenpreisen am Liegewiesenrand besorgen dann bekanntlich den Rest.

Wesentlich bedrohlicher aber ist der heißeste, nämlich rechte Scheiß, der sich im Verborgenen über Deutschland gelegt hat. Schon kurz nach dem in letzter Sekunde verhinderten Prinzenputsch nun in Form eines radikalen Stricknetzwerks. „Eins links, eins rechts“ lautet dort der ungeheuerliche, schon beim Bund deutscher Mädel verwendete Leitspruch. Vermutlich wird dort schon gar nicht mehr für die Welt, sondern alles für Deutschland gestrickt. Höchste Zeit, dass die Rechtsverstrickten ins Vulvenmallager deportiert werden. Dort werden sie schon noch lernen, wo der Hammer hängt! Und die dazugehörige Sichel. Und der zugehörige Halbmond natürlich. Insbesondere die faulende… antisemitische… kackbraune… antifeministische… also die, äh…(hab ich was vergessen?), homophobe… kurzum: die waschechte Cis-Nazikabarettistin Gruber, die sich mit Hilfe des “umstrittenen” Piper-Verlags über die investigativberichterstattenden Aufklärer/Innen lustig gemacht hat. Aber gemach: Alle, man hat sie alle auf dem Rrrradar! „In den Staub, vom Weg abgekommene Verlegende. Widerruft! Oder ihr endet in der Pestkammer des Modellprojekts!“

Das eindrücklichste Sinnbild der “Operation Deutschland” wurde allerdings vorgestern aus Magdeburg gemeldet: Einer Frau wurde dort ein 32 Kilogramm schwerer Tumor herausgeschnitten. Die Größe entsprach etwa sechs bis acht ausgewachsenen Jahresendgänsen oder der einem halben rosa Elefanten bei seiner Sichtbarwerdung. Er hatte sich – Achtung! – „unbemerkt entwickelt“ Zuletzt wurde es aber dann doch irgendwie schwierig mit dem Essen.