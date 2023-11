In den Wochen, die seit dem barbarischen Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel vom 7. Oktober 2023 vergangen sind, hat unübersehbar eine schleichende, aber unaufhaltsame Verschiebung in der veröffentlichten Meinung stattgefunden, die nach und nach zu einer Täter-Opfer-Umkehr führen muss. Zwischen Alternativmedien und dem polit-medialen Mainstream besteht dabei erstaunlicherweise kaum ein Unterschied. Der Zivilisationsbruch des 7. Oktober wird in der allgemeinen Wahrnehmung immer mehr durch das Zerrbild von israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen verdrängt, die sich innerhalb dieser falschen Weltsicht nahtlos in die Geschichte von einer seit der israelischen Staatsgründung (1948) fortbestehenden Unterdrückung von „Palästinensern“ durch jüdische Israelis einreihen. Manche Beobachter sehen im Gazastreifen sogar einen „Völkermord“ und stellen so den Überlebenskampf Israels auf eine Stufe mit den großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts.

Meiner Meinung nach ist damit allzu häufig ein – teilweise nicht eingestandener – Antisemitismus verbunden, der im Gazastreifen endlich wieder den ewigbösen Juden am Werke sehen darf. Das Problem ist aber nicht der „ewige Jude“, der einem antisemitischen Mythos zufolge ruhe- und heimatlos in der Welt herumgeistern und dort Schaden anrichten muss. Es ist stattdessen der „ewige Antisemit“, der im Gegensatz zu seinem imaginierten Feindbild leider eine sehr reale Gestalt ist. Ich werde diesem ewigen Antisemiten hier ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus in jeder Form, und damit automatisch für Israel und das Judentum entgegenstellen. Damit kopiere ich keineswegs die platte, aber folgenlose Parole „I stand with Israel“, denn ich bin mir der Tatsache bewusst, dass meine Haltung äußerst schmerzhafte Folgen in Gestalt einer direkten deutschen Beteiligung am Nahostkrieg mit sich bringen kann. Weiterhin verfalle ich nicht in die heuchlerische Haltung allzu vieler Linker, die in diesen Tagen wortreich „den Antisemitismus“ anprangern, aber dessen Urheber außerhalb der politischen Rechten nicht nennen wollen. Das werde ich hier vermeiden, aber gleichzeitig schon an dieser Stelle sagen, dass die ewigen Antisemiten keineswegs nur Moslems sind.

Ein Gedankenspiel

Bevor ich auf unterschiedliche Formen des ewigen Antisemiten in unserer Gegenwart zu sprechen komme, will ich an einem einfachen Beispiel demonstrieren, warum die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen alles andere als völkerrechtswidrig und verdammenswert sind. Nehmen wir einmal an, die französische Grenzstadt Straßburg wäre von Terroristen in eine Festung verwandelt worden, von der aus die badische Seite der Grenze erst immer wieder mit Raketen beschossen worden und es dann zu einem Überfall gekommen wäre, bei dem mehr als 1.000 Deutsche um ihres bloßen Deutschseins willen bestialisch massakriert worden wären. Wäre es dann nicht gerecht und notwendig, die Terroristen und ihre Festung so lange zu bekämpfen, bis die von ihnen ausgehende Gefahr vollständig beseitigt wäre? Diese Frage ist keineswegs hypothetisch, denn es hat – wenn auch nicht in Straßburg – durchaus Vorbilder für den gegenwärtigen Anti-Terror-Krieg der Israelis gegeben. Wladimir Putin machte im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus 1999/2000 die tschetschenische Hauptstadt Grosny mit mehr als 300.000 Einwohnern genauso praktisch dem Erdboden gleich, wie es später die USA im Kampf gegen das IS-Kalifat mit IS-Hochburgen wie Mossul und Rakka taten.

Diese brutalen Aktionen haben das Gewissen der deutschen Öffentlichkeit kaum berührt, ja sie wurden sogar allgemein als gerechtfertigt empfunden. Sie waren es aus meiner Sicht auch – denn besonders der IS-Terror besaß zwei Merkmale, die einen Vergleich mit dem Nationalsozialismus als angemessen erscheinen lassen: Ein gewaltsamer Eroberungsdrang ohne Grenzen, und vor allem die massenhafte Tötung von Menschen allein um ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten religiösen Gruppen willen. Von dem bis heute anhaltenden „Anti-Terror-Krieg“ der USA im Gefolge des 11. September 2001, dem hunderttausende unschuldige Menschen zum Opfer gefallen sind, will ich hier gar nicht reden. Nur wenn der „ewige Jude“ etwas annähernd Vergleichbares tut wie US-Amerikaner oder (im Jahre 2000 noch weithin als positiv angesehene) Russe,n und dabei auch noch die ähnlich langlebige Opferfigur des “edlen Palästinensers” betroffen ist, erhebt sich sofort weltweite Empörung. In dieser Empörung artikuliert sich kein anderer als der ewige Antisemit.

Kämpferisches Selbstbewusstsein

Kommen wir jetzt zunächst zur politischen Rechten in Deutschland. Diese hat in den letzten Wochen aus meiner Sicht eine geradezu historische Chance vertan, die Meinungsführerschaft zu übernehmen. Mit einem klaren Bekenntnis zu Israel, zum Judentum und zum israelischen Abwehrkampf gegen die Übermacht des politischen Weltislams hätte man fast alle wohlfeilen Klischees überzeugend widerlegen können, mit denen die linksgrüne Mehrheit die politische Rechte diffamiert. Mehr noch, man hätte mit solchen Bekenntnissen auch der realen Dekadenz und Unmoral des heutigen Westens ein besseres Bild von eben diesem Westen gegenübergestellt, der mit eigenem Selbstbewusstsein für seine Ideale kämpft. Israel ist nämlich das einzige Überbleibsel des ehemals stolzen Westens, das noch ein solches kämpferisches Selbstbewusstsein von originär westlichen Werten besitzt. Allein schon dieser Umstand widerlegt die Vorstellung vollständig, dass das Judentum nicht wirklich zu Deutschland, zu Europa und zum Westen gehören würde. Anstatt dies zu sehen und entsprechend zu handeln, kommt auf der rechten Seite des politischen Spektrums unübersehbar der ewige Antisemit ans Tageslicht.

Es ist nicht verwunderlich, dass „Altrechte“ sich jetzt aufgrund ihrer noch aus der NS-Zeit stammenden Rassenideologie in einer Querfront mit Palästinensern wähnen, die in der unsäglichen Parole „Israel ist unser Unglück“ ihren Ausdruck findet. Die Neurechten vermeiden diesen offenen NS-Bezug, aber sie verhalten sich kaum besser, wenn sie im Gaza-Krieg einen Konflikt zwischen zwei fremden Völkern sehen, in dem Deutschland sein Eigeninteresse durch Neutralität wahren müsse. Zwar bedeuten die Begriffe „Israeli“ und „Jude“ nicht dasselbe, aber der Staat Israel lässt sich nicht vom Judentum als Ganzes abtrennen. Die in Deutschland lebenden Juden gehören jedoch untrennbar zum deutschen Volk, auch wenn sie innerhalb dessen – durch ihre Religion und in vielen Fällen auch durch ihre Abstammung – eine abgesetzte Gruppe bilden. Dies macht Neutralität im Gaza-Krieg für Deutsche unmöglich. Dazu kommt, dass – wenn auch auf eine andere Weise – auch innerdeutsche Muslime Teil unserer Gesellschaft sind und diese Tatsache nicht ausgeblendet werden kann, so sehr man sich dies manchmal auch wünschen mag.

Ablehnung eines überpersönlichen Wirtschaftssystems

Die AfD geht zwar in der Regel nicht so weit wie die erwähnten Alt- und Neurechten, aber sie passt sich mehr und mehr einem Mainstream-Geschwätz an, in dem die Rollen von Tätern und Opfern immer weiter verschwimmen, bis sie sich schließlich irgendwann vertauscht haben werden. In Alternativmedien findet sich eine weitere, tückische Variante solch falscher Haltungen. Weil man dort – übrigens völlig zu Recht – den katastrophalen Zustand des heutigen Westens und die offen staatsschädigende Politik seiner Regierungen kritisiert, wird automatisch jeder Feind dieser Regierenden zu einem Freund, selbst wenn es sich dabei um das iranische Zwangsregime und die von ihm unterstützten Terrororganisationen Hamas und Hisbollah handelt. Wer so denkt und redet, ignoriert völlig, dass er auf Gedeih und Verderb selbst Teil des Westens ist und es bleiben muss, und dass von falschen Freunden wie Wladimir Putin, Ayatollah Chamenei und dem Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah alles andere als eine Befreiung der westlichen Völker von ihren Regierungen zu erwarten ist. Hinzu kommt noch die in der politischen Opposition weit verbreitete Vorstellung von nicht greifbaren Bösewichtern, welche die gesamte westliche Politik mit finstersten Absichten lenken. Damit wird zumindest unbewusst auf die Wahnvorstellung des ewigen Antisemiten von einer „jüdischen Weltverschwörung“ angespielt.

Ich bestreite hier gar nicht, dass es solche Bösewichter wirklich gibt, und dass sich darunter leider auch Juden wie George Soros befinden. Trotzdem hat dies nichts mit der individuellen Glaubenszugehörigkeit oder dem Judentum als solchem zu tun, sondern sehr viel eher mit einem übermächtigen, globalen Konzern- und Finanzkapitalismus, den man nicht in Gestalt seiner Repräsentanten bekämpfen kann, sondern nur als überpersönliches Wirtschaftssystem. An dieser Stelle schließt sich der Antisemitismus der Linken nahtlos an denjenigen der Rechten an. Er wendet sich zwar äußerlich als „israelbezogener Antisemitismus“ im Namen eines antikolonialen Befreiungskampfes gegen den jüdischen Staat und nicht gegen das Judentum als solches. Man darf jedoch annehmen, dass damit vielfach der vorgeblich jüdische Kapitalismus gemeint ist, auch wenn man dies nicht auszusprechen wagt. In der gegenwärtigen Situation kommt aber auch auf der Linken der ewige Antisemit wieder an die Oberfläche.

Juden als Platzhalter für den Widerstand gegen die westliche Moderne missbraucht

Wenn ich bis jetzt kaum vom muslimischen Antisemitismus gesprochen habe, übersehe ich nicht den sprichwörtlichen Elefanten im Raum. Natürlich hat der größte Teil des gegenwärtigen Antisemitismus seinen Ursprung im Islam, und zwar keineswegs nur im „politischen Islam“. Es handelt sich hier aber um ein grundlegend anderes Phänomen als die bislang erörterten, denn wir müssen hier von der politischen auf die religiöse Ebene springen. Dies ist wiederum eng mit der Frage verknüpft, was eigentlich die Ursache für den scheinbar ewigen Antisemitismus ist. Das Problem ist keineswegs spezifisch deutsch, obwohl die schlimmsten antisemitischen Taten der Weltgeschichte unbestreitbar von Deutschen verübt worden sind. Eine häufig geäußerte Erklärung besteht darin, dass Antisemiten „die Juden“ als Platzhalter für einen generellen Widerstand gegen die westliche Moderne missbrauchen. Juden haben in der Tat große Beiträge zu dieser westlichen Moderne geleistet, aber Aufklärungsphilosophie, Wissenschaft, Marxismus und Kapitalismus sind ihrem Wesen nach genauso wenig jüdisch, wie man das Judentum als eine „moderne“ Religion bezeichnen kann.

Es ist nach dem Hinduismus die älteste der heute noch praktizierten Weltreligionen, und es beruht vielleicht wie keine andere auf einer exakten schriftlichen Überlieferung von teilweise mehrere Jahrtausende alten Texten wie den mosaischen Religionsgesetzen. Auch hat sich das „Volk Israel“ in seiner ganzen Geschichte entgegen allen Vorurteilen nur äußerst selten nach außen hin feindselig gezeigt. Der christliche Antisemitismus beruht wesentlich auf der Vorstellung, dass „die Juden“ Jesus ans Kreuz geschlagen hätten. Dies ist insofern falsch, als dass der Mensch Jesus von Nazareth, seine Jünger und auch noch die ersten Apostel keine „Christen“, sondern Vertreter einer Reformbewegung innerhalb des Judentums waren. Eine eigenständige Religion entstand daraus erst später. Das steht übrigens eindeutig in der Bibel geschrieben. Der Begriff „Christen“ für die Anhänger Jesu wurde erst Jahre nach den Osterereignissen zum ersten Mal verwendet, und zwar in der Stadt Antiochia (Apostelgeschichte 11).

Nur religiös erfassbare Erfahrungstatsache

Der Apostel Paulus bedauert im Römerbrief (Kap. 9-11) zwar, dass „die Juden“ Jesus nicht als Christus akzeptieren konnten, aber stellt gleichzeitig klar, dass der Alte Bund zwischen Gott und dem Volk Israel gleichwertig neben dem Neuen Bund zwischen Gott und den Christen steht, und insofern auch für Christen Israel das „auserwählte Volk Gottes“ bleibt. Den Antisemitismus aus der Bibel herzuleiten, ist also praktisch unmöglich. Im Koran ist zwar von einer erbitterten Schlacht zwischen den Anhängern des Propheten Mohammed und Juden um die Oasenstadt Chaibar die Rede. Sie endete allerdings mit einem Friedensschluss, und an einer anderen Stelle des Koran wird den Juden (und den Christen) als Vertreter von mit dem Islam eng verwandten „Buchreligionen“ ausdrücklich religiöse Toleranz gewährt. Da somit alle Erklärungsansätze für die Todfeindschaft scheitern, welche dem Judentum seit fast 2.000 Jahren entgegenschlägt, bleibt eigentlich nur ein Gedanke übrig, den ich hier nur ungern äußere, weil damit die rationale Ebene verlassen wird: Der Antisemitismus beruht nicht auf fehlgeleiteten religiösen Vorstellungen, sondern stellt selbst eine nur religiös zu erfassende Erfahrungstatsache dar.

Dem Umstand, dass das Volk Israel von Gott auserwählt wurde, korrespondiert der Hass der anderen Völker auf eben dieses jüdische Volk. Etwas rationaler ausgedrückt, hat dies etwas mit dem Monotheismus zu tun, also der Vorstellung, dass nur ein einziger, materiell nicht fassbarer Gott im Kosmos existiere. Diese Idee – wahrscheinlich die folgenreichste der gesamten Weltgeschichte – ist originär jüdisch, wurde allerdings später erst vom Christentum und dann vom Islam übernommen. Historisch wurde sie wahrscheinlich um 500 v. Chr. von den alttestamentlichen Propheten entwickelt. Auf der mythischen Ebene geht sie auf Abraham zurück, auf den nicht nur die Juden (über Abrahams Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob) ihre Abstammung zurückführen, sondern auch die Araber, die in diesem Sinne übrigens selbst „Semiten“ sind. Dem Koran zufolge ist Abrahams unehelicher Sohn Ismael dessen wahrer Erbe und zugleich Stammvater der Araber.

Schicksalhafter Monotheismus

Im biblischen Buch Genesis spricht Gott zu Abraham: „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ (Gen. 12,2). Thomas Mann hat in seiner monumentalen Nacherzählung der biblischen Josefsgeschichte vorgeschlagen, diesem Vers einen anderen Sinn zu geben: „Du sollst ein Schicksal sein.“ Hier kommen wir der Wahrheit vielleicht etwas näher. Der Monotheismus erwies sich als schicksalhaft für die Menschheit, und zu diesem Schicksal gehört es offenbar, dass dieser immer auf den Widerstand des alten Götterglaubens treffen und so den Hass der Völker auf die Juden als Repräsentanten des Monotheismus erzeugen muss. Unterschwellig scheint sich dies bis in unsere Zeit fortzusetzen, obwohl Christen und Moslems ja selbst an die Existenz nur eines einzigen, nichtmateriellen Gottes glauben.

Nach diesem Exkurs ins Religiöse müssen wir wieder in die Niederungen unserer trostlosen politischen Gegenwart herabsteigen. Wir haben gesehen, dass dort der „ewige Antisemit“ von neuem sein Haupt erhebt und sein Unwesen treibt. Die Forderung, ihm entschlossen zu widerstehen und Israel notfalls auch um den Preis einer eigenen Verwicklung in seinen Existenzkampf zu unterstützen, begründet sich nicht in erster Linie in der deutschen NS-Vergangenheit. Gebetsmühlenartig wiederholte Mahnungen, doch „im Geschichtsunterricht besser aufzupassen“ und bloß nicht AfD zu wählen, lösen das Problem nicht. Es muss stattdessen erkannt werden, dass die Bekämpfung von Antisemitismus und die Solidarität mit Israel heute für alle westlichen Menschen um der wahren – nicht der geheuchelten – westlichen Werte willen eine Pflicht darstellen.