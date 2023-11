Der “Homo Germanensis” verblüfft die Welt – seit 150 Jahren

Der Begriff „Homo Germanensis“ oder „Homo Germanicus“ ist anthropologisch oder paläoanthropologisch nicht anerkannt – ganz im Gegensatz zu „Homo Neanderthalensis“, „Homo Heidelbergensis oder „Homo Erectus“. Der deutsche Paläontologe Günter Bräuer hat im Jahre 1997 diesen Begriff dennoch vorgeschlagen – wenn auch in einem anderem Sinne (in der wissenschaftlichen Debatte wurde er gleichwohl abgelehnt): Im Gegensatz zu den vorgenannten Fachbegriffen handelt es sich beim „Homo Germanensis“ nämlich nicht um gefundene Knochen, sondern um eine ethnische Typisierung. Es war mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit anzunehmen, dass sich die deutschen Bürger gegen diesen Begriff wehren würden: Schließlich sind sie ja Bayern, Preußen, Schwaben, Rheinländer und so weiter, aber keine “Germanen”! Im angrenzenden Ausland jedoch ist der „Homo Germanensis“ oder „Homo Germanicus“ sehr wohl bekannt, wenngleich er dort unter einer Vielzahl mehr oder weniger schmeichelhaften Namen verbreitet ist (“Boches”, “Krauts” und so weiter).

Seit wann aber soll es ihn denn nun geben, diesen ominösen Typus „Homo Germanensis“ oder „Homo Germanicus“? Im Gegensatz zu seinen wissenschaftlich anerkannten Namensvettern ist sein Geburts- oder auch Entstehungsdatum sehr genau bekannt: Er wurde am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses Versailles bei Paris geboren. Die Frage stellt sich, wie nun dieser „Homo germanicus“ von seiner Umwelt wahrgenommen wird.

Riesenportion Sturheit

Im großen französischen Filmklassiker “La Grande Vadrouille“ aus dem Jahr 1966, der in Deutschland unter dem Titel „Die große Sause” in den Kinos lief, skizziert Gérard Oury in köstlicher und sympathischer Weise Eigenschaften, die den Franzosen, den Engländer und eben auch unseren „Homo germanicus“ jeweils charakterisieren. Die Franzosen, von den Protagonisten Bourvil und Louis de Funes genial interpretiert, werden als zänkisch, überheblich und ewig nörgelnd dargestellt. Die Engländer werden als etwas skurril, jedoch mit einer großen Portion schwarzen Humors ausgestattet beschrieben. Und der „Homo Germanicus“? Er wird als höchst effizient, gebildet, zielorientiert und mit einer Riesenportion Sturheit gezeichnet.

Wie aber wirkt der „Homo Germanicus“ auf seine Nachbarn außerhalb der Kinowelt? Die Antwort auf diese methodische Frage lässt sich kurz in einem Wort zusammenfassen: Er verblüfft – und dies schon die gesamte Zeit seiner Existenz! Als das deutsche Kaiserreich im Jahre 1871 aus der Taufe gehoben wurde, war Deutschland noch ein weitgehender Flickenteppich von Kleinstaaten, Königreichen und Herzogtümern. Zur Verblüffung der ganzen Welt entwickelte sich das national geeinte Deutschland in nur knapp 40 Jahren zu einer europäischen Großmacht. In atemberaubendem Tempo wurde die Industrialisierung vorangetrieben. England als bis dahin führende Macht im Bereich der Industrialisierung geriet mehr und mehr ins Hintertreffen. Das Ruhrgebiet wurde in dieser Zeit zum industriellen Herzen Europas. Parallel dazu begann der bis dahin schlafende Riese, sich auch politisch zu regen und sich mit den Großmächten zu messen. Unter dem magistralen Otto von Bismarck wurden Großmachtträume vorangetrieben, Allianzen geschmiedet und so auch das Potenzial für kommende Konfrontationen geschaffen. Dieser verblüffende Kraftakt war nur möglich dank den wilhelminischen Tugenden, die dem „Homo Germanicus“ zugeschrieben wurden: Disziplin, Fleiß, Pflichterfüllung, Gehorsam, Opferbereitschaft und Loyalität.

Wiederum für eine Überraschung gut

Als dann der erste Weltkrieg ausbrach, schaute die Welt verblüfft auf das Deutsche Reich. Niemand konnte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, dass sich Deutschland in einem Zweifrontenkrieg würde behaupten können. Doch das Land war wiederum für eine Überraschung gut: Verblüfft schauten die damaligen Westmächte, die ja das deutsche Heer im Westen bekämpften, zu, wie Hindenburg und Ludendorf mit einer Ersatzarmee im Osten die gewaltigen Armeen des russischen Zaren bei Tannenberg und den masurischen Seen vernichteten. Erst bedurfte schlussendlich die Kräfte der gesamten Welt, um diesem Gemetzel ein Ende zu bereiten und um den Riesen „Homo Germanicus“ zu bändigen. Es gehört zur Tragik der Geschichte, dass genau an dieser Stelle mit dem unsäglichen Versailler „Friedensvertrag“ die Grundlage dafür gelegt wurde, dass das 20. Jahrhundert zum diese Katastrophenjahrhundert geriet.

Und wiederum verblüffte der „Homo Germanicus“ die Welt erneut: Geschüttelt von Wirtschaftskrisen, belegt mit riesigen Kriegsreparationen, der Besetzung des Ruhrgebietes durch Frankreich und weiteren Fesseln glaubte die Welt, den Riesen gebändigt zu haben. Doch weit gefehlt. Innerhalb von nur knapp 20 Jahren brachte dieses gebeutelte Land die zu seiner Zeit modernste Kriegsmaschinerie der Welt hervor. Grundlage für diesen Kraftakt waren auch hier die schon vorerwähnten wilhelminischen Tugenden in Zusammenspiel mit skrupellosen Manipulatoren einerseits und handlungsunfähigen Staatsführern der Großmächte andererseits gewesen. Als er dann 20 Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs seinen Angriffskrieg startete, verblüffte der deutsche Gigant wiederum: Innerhalb kürzester überrannte die deutsche Kriegsmaschinerie ganz Kontinentaleuropa. Schlussendlich konnte der wildgewordene Gigant wiederum nur mit den vereinten Kräften der gesamten Welt gebändigt werden. Im Gegensatz zum ersten Weltkrieg wurde dieses Mal jedoch das deutsche Reichsgebiet komplett zerstört, plattbombardiert zerstückelt, auf dass sich Deutschland nicht erneut erhebe.

Vom Trümmerhaufen zum Weltprimus

Jedoch: Abermals verblüffte der „Homo Germanicus“ die Welt! Innerhalb weniger Jahre gelang es ihm, sein Land, auf dem buchstäblich kein Stein mehr auf dem andern geblieben war, neu aufzubauen. Das viel bestaunte deutsche Wirtschaftswunder katapultierte die Bundesrepublik Deutschland wieder in die Riege der führenden Industrienationen. Diese erste stabile Demokratie auf deutschem Boden ließ, wirtschaftlich gesehen, bald die europäischen Siegermächte des zweiten Weltkrieges weit hinter sich. In viereinhalb Jahrzehnten wurde Westdeutschland zu einem beneideten Erfolgsmodell. Und als sich dann, im Jahre 1990, nach Wende und Mauerfall, die Chance auf Wiedervereinigung ergab und sich in den 2+4-Verhandlungen sowohl Frankreich als auch Großbritannien einer Wiedervereinigung zu widersetzen drohten, da gelang es dank des diplomatischen Geschicks sowohl des Kanzlers Helmut Kohl als auch seines langjährigen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, die entstehenden Ängste bezüglich des neu entstehenden Riesen zu zerstreuen und die historische Gunst der Stunde zu nutzen. Damit nahm das fatale 20. Jahrhundert doch noch eine versöhnliche und glückliche Wendung für Deutschland und den “Homo Germanicus“. Doch sie sollte nicht von Dauer sein.

Zwar vermag der „Homo Germanicus“ seine Nachbarn, ja die ganze Welt, abermals zu verblüffen – aber nicht auf furcht- und respekteinflößende Weise. Im Gegenteil: Sich staunend die Augen reibend schaut das angrenzende Ausland heute fassungslos zu, wie sich der „Homo Germanicus“ selbst zerlegt. Es wird fassungslos Zeuge, wie die deutsche Wirtschaft auf dem Altar von ideologiegetriebenen Phantasten geopfert wird, wie die deutsche Regierung die modernsten Atomkernkraftwerke Europas abschaltet, um anschließend Atomstrom aus den schrottreifen Meilern des Nachbarn zu kaufen. Wie er sich von den eigenen Energieressourcen abschneidet, um sie anschließend wiederum teuer im Ausland einzukaufen. Wie aus purer Ideologie Wohlstand und Zukunftsfähigkeit vernichtet werden.

Heute weicht Verblüffen blankem Entsetzen

Die Verblüffung wandelt sich in blankes Entsetzen; Deutschland wird vom Vorbild zum abschreckenden Beispiel. Zudem fällt dem schockierten Ausland auf, dass dem “Homo Germanicus” anscheinend jedes Gefühl für Prioritäten vollständig abhandengekommen. Statt sich um seine fundamentalen Probleme wie die Sanierung der maroden Infrastruktur zu kümmern, statt die Probleme anzupacken, die durch die demographische Verschiebung der Bevölkerungsstruktur erst im Entstehen begriffen sind – Reform des Generationenvertrages und der Sozialsysteme -, prügelt er sich um Banalitäten wie Gendersprache, kulturelle Aneignung bei Bundesgartenschau oder Karl-May-Festspielen oder um Klima- und Heizscham. Parallel mit dem ethnischen Verschwinden des “Homo Germanicus” in einer multikulturellen Austauschbevölkerung ist festzustellen, dass die früher so erfolgreichen wilhelminischen Tugenden dramatisch erodieren.

Was jedoch von einst überlebt hat, sind ausgerechnet hässliche Untugenden; so macht sich in Deutschland die Blockwartmentalität der finsteren 1930er Jahre wieder breit. Denunziation wird heute wieder großgeschrieben, ja sogar – zumindest teilweise – staatlich gefördert. Und Meinungsfreiheit, Debattenoffenheit und Toleranz für Opposition und politisch Andersdenkende sind auf dem absteigenden Ast. Die Methoden der früher so übel kritisierten Stasi werden wieder salonfähig. Entstanden ist eine regelrechte Diffamierungs- und Abmahnindustrie, die europaweit einmalig sein dürfte. Die Welt fragt sich angesichts dessen, wie es weitergehen wird. Wie wird es morgen um Deutschland bestellt sein? Wird der „Homo Germanicus“ noch einmal die Kurve kriegen? Wird er die Welt erneut verblüffen, indem er seinen Untergang abermals abwendet? Die Zukunft wird es zeigen!