Der Krieg in Israel und die deutsche Scheinheiligkeit

Der Jubel über ermordete Israelis in Berlin ist grenzenlos. Erneut stehen islamistische Extremisten auf den Straßen und feiern den brutalen Terrorangriff der Hamas auf den Staat Israel. Immer gerne mit dabei: die Linksextremisten der Antifa, die schon lange auf der Seite die religiösen Fanatiker gestanden haben. Es ist bezeichnend, dass diese selbsternannten „Vorzeigedemokraten“ hier die grausamsten Morde und Untaten feiern, die sich nicht allein gegen alles jüdische Leben richten, sondern gegen die gesamte westliche Zivilisation. So flimmerten unter anderem weltweit Bilder aus Berlin über die Fernsehgeräte, auf denen zu sehen war, wie sich Jugendliche mit Migrationshintergrund ganz offen zur Terror-Organisation der Hamas bekennen und die Ermordung von Juden feierten.

Hinzu kommen linkstickende Medien, die ebenfalls keinen Hehl aus ihren Ansichten machen und die Terroristen der Hamas als edle “Kämpfer”, als Freiheitskämpfer also, zu framen versuchen und zudem deren Untaten verharmlosen. Auch hier wieder ist das typische linke Weltbild vom untadeligen, in die Opferrolle gepressten, ewig „unterdrückten“ Araber zu finden, der sich gegen einen grausamen und despotisch auftretenden Staat Israel zur Wehr setze.

Die palästinensischen Opfer sind auch Täter

Um es auf den Punkt zu bringen: Diese arabischen “Opfer” sind auch die Täter. Terroristen der Hamas haben ihre Untaten selber gefilmt. Sie haben gefilmt, wie sie junge Menschen, die sich auf einer Rave-Party in Israel befanden, bestialisch abgeschlachtet haben. Sie haben sich dabei gefilmt, wie sie Frauen, Kinder und ältere Menschen einfach so wie Schlachtvieh hingerichtet haben, und sich dazu mit “Allahu Akbar”-Rufen berauscht, so wie sich schon an allen früheren blutrünstigen Gewaltorgien berauscht haben, von 9/111 über Charlie Hebdo und Bataclan über Breitscheidtplatz bis Samuel Party und vielen anderen Terrorakten.

Die Hamas hat diesmal nicht einmal versucht, ihre bestialischen Morde als akuten Kampf für die Freiheit darzustellen. Es ging einzig und allein darum, so viele Juden wie möglich zu ermorden. Dabei war es ihnen völlig gleichgültig, ob unter ihren Opfern auch Menschen anderen Glaubens oder einer anderen Staatsangehörigkeit waren. Denn in den Augen der Hamas-Terroristen sind wir alle sowieso nur Ungläubige, die man jederzeit abschlachten darf.

Einkalkulierter Gegenschlag

Mit dem israelischen Gegenschlag – dessen Folgen die Hamas bei ihrer Planung kühl mit einkalkuliert hat -, erreichen uns nun nicht minder schreckliche Bilder aus Gaza, wo ebenfalls die Zivilbevölkerung unter den Angriffen leidet. “In spätestens einer Woche sind wir wieder die Bösen“, prophezeite ein israelischer Journalist, und genauso kam es. Die provozierte Reaktion Israels wird nun ausgerechnet genutzt, um die scheinbare Berechtigung für den vorangegangen Terror zu liefern. Jene Zivilbevölkerung in Gaza wusste ganz genau, wer die Hamas ist und was sie in Israel getan hat, die Menschen dort haben die Hamas mehrheitlich gewählt und denn wir alle konnten die Übertragung der jubelnden Massen in Gaza sehen, als die schrecklichen Bilder aus Israel ihre Runde machten.

Ja, die Bewohner von Gaza haben die Hamas beklatscht, sie haben die Ermordung von Frauen und Kindern gefeiert, sie haben die gefangen genommenen Geiseln geschlagen und bespuckt und sie haben auf den Leichen der ermordeten Zivilisten herumgetrampelt und die Körper geschändet. Und jetzt, da wo israelische Bomben auf Gaza fallen, da flehen die Bewohner von Gaza die ganze Welt um Hilfe vor den bösen Israelis an. Natürlich sind unschuldige Kinder betroffen, auf beiden Seiten. Aber was sind das für Eltern, die ihre eigenen Kinder als Kanonenfutter in einem von ihnen selbst heraufbeschworenen, erwartbaren und gewollten Krieg missbrauchen? Dieser israelische Bombenregen wurde von der Hamas-Führung kühl mit einkalkuliert und die eigene Zivilbevölkerung war ihr dabei völlig gleich.

Friedensprozess ist am Ende

Der sich langsam entwickelnde Friedensprozess zwischen Israel und Saudi-Arabien ist nun nicht nur ultimativ gestoppt worden, er liegt ebenso in Trümmern wie Teile von Gaza, und die gesamte arabische Welt distanziert sich von Israel und stellt sich hinter die Hamas. Nüchtern betrachtet müssen die Führer der arabischen Welt das auch – denn wenn sie es nicht täten, würden die radikalen Elemente in ihren Ländern sofort gegen sie vorgehen, und dann wäre es mit ihrer Macht und ihrem Reichtum aus den Öl- und Gasgeschäften sehr schnell vorbei; ein Leben im verschwenderischen Luxus, den das Öl ermöglicht, ist viel angenehmer, als sich vor dem falschen Ende eines Gewehrlaufes wiederzufinden.

Und niemand sollte über die Gewaltverherrlichung in den arabischen Ländern groß verwundert sein: Schon von Kindesbeinen an werden den Arabern zwei Dinge beigebracht – Juden zu hassen und Ungläubige zu hassen. Exakt das wird ihnen beigebracht – und, wie sich jetzt an Reaktionen hier lebender Muslime zeigt, auch hier bei uns, mitten in Deutschland und mit dem Wissen und der zumindest stillschweigenden Billigung der Regierung. Und das schon seit Jahrzehnten!

Zynismus auf beiden Seiten

Die Bundesrepublik überweist mindestens 340 Millionen Euro pro Jahr (plus anteilige höhere Beträge via EU und internationale Organisationen) an angeblicher “Entwicklungshilfe” an die Palästinenser und die Regierung will diese Zahlungen auch trotz des Krieges nicht einstellen – dass würde die Lage nur noch mehr anheizen, heißt es aus Baerbocks Außenministerium. Von der EU sind seit 1994 offiziell insgesamt 8,4 Milliarden Euro nach Gaza geflossen, darunter ein erheblicher Anteil deutscher Steuergelder, denn die Bundesrepublik ist der größte Einzahler in die EU-Kasse.

Mit dem Geld ist außer Hasspropaganda, Terror und Waffen nichts bezahlt worden. Doch: die Bereicherung der Anführer der Hamas, die in Saus und Braus leben – unter anderen in Katar, wo sie Schutz und jede Annehmlichkeit der modernen Welt genießen dürfen, während ihre Anhänger in Armut und Elend darben müssen. Das liegt nicht an den „bösen“ Israelis, sondern schlichtweg an der Korruption in Gaza. Die Bewohner des Gazastreifens leben praktisch noch auf dem Lebensstandard wie vor 50 Jahren, während sie zusehen müssen, wie die Israelis in der gleichen Zeit aus einem Stück Wüste ein blühendes Land erschaffen haben. Da man ihnen jedoch seit ihrer frühesten Kindheit eingetrichtert hat, an ihrem Elend seien nur die „bösen Juden“ Schuld und nicht etwa die eigene so unfähige wie korrupte Führung, ziehen sie singend in die Schlacht oder sprengen sich lächelnd bei Selbstmordattentaten in die Luft. Und die Bewohner von Gaza bejubeln dann ein ermordetes Kleinkind so, wie man bei uns den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft feiern würde.

Genügend Geld für strukturelle Verbesserungen war stets da

Wenn die Hamas-Führung ihrer Jugend wirklich eine positive Perspektive bieten wollte, dann stünde dies durchaus in ihrer Macht und stand es längst. Denn dank Deutschland und der EU war genug Geld vorhanden, um auch den Gazastreifen in eine blühende Landschaft verwandeln zu können. So hätte man diesen Teufelskreis aus Töten und Getötet werden womöglich durchbrechen können. Aber das war eben nie das Ziel der Hamas-Terroristen und ihrer Terrorunterstützer der arabischen Welt, die selbst ihren arabisch-palästinensischen Volksgenossen und Glaubensbrüdern jede humanitäre Hilfe versagten – weil sie sie als Vorzeige-Opfer Israels instrumentalisieren.

Da die ganze Macht und der ganze Führungsanspruch der Hamas an diesem Elend der Bewohner von Gaza hängt, hat die überhaupt kein Interesse daran, die Zustände zu verbessern. Also haben sie lieber das vorhandene Geld für den Kauf von Waffen ausgegeben – die sie unter anderem wohl aus der Ukraine erhalten haben (die Israelis haben inzwischen NATO-Waffen bei getöteten Hamas-Terroristen sichergestellt, die an Kiew geliefert worden sein sollen; sie könnten jedoch auch aus Afghanistan stammen, wo die NATO bei ihrem überstürzten Abzug vor zwei Jahren Kriegsgerät im Wert von mehreren Milliarden Dollar zurückgelassen hat).

Hamas-Führung und Hintermänner haben gut lachen

Für die Führungsspitze der Hamas ist die Dauerkrise plus Eskalation ideal: Sie können ein Leben in Luxus führen und verfügen zugleich über einen schier unerschöpflichen Pool von zornigen jungen Männern, die Rache für ein “Unrecht” einfordern, das ihnen in dieser Form objektiv nie angetan wurde. Diese zornigen junge Männer opfern sich dann bei Selbstmordanschlägen – und wenn die Israelis als Reaktion darauf Vergeltung üben, ruft die Hamas-Führung die Welt um Hilfe an. Weil sie ja die armen, unschuldigen Opfer der bösen Israelis seien. Für die Hamas ist es eine Win-Win-Situation, wenn Israel Gaza bombardiert – die ganze Welt verurteilt die „zivilen“ Ziele, die man in Gaza zerstört.

Auch jetzt sehen wir schon wieder attackierte zerstörte Wohnhäuser, und reflexartig beschweren sich alle darüber, dass Israel Gaza “mit einem Bombenteppich überzieht“. Das stimmt so jedoch nicht; Israel teilt den Bewohnern von Gaza eine Stunde vorher über die Medien oder per Flugblatt mit, dass ein Angriff an einem bestimmten Ort bevorsteht. So haben die Bewohner zumindest die Chance, wenn auch nicht ihren Besitz, aber doch zumindest ihr Leben zu retten. Israel dürfte damit wohl das einzige kriegführende Land der Welt sein, das seine Gegner vor Luftangriffen warnt und die Zielkoordinaten zwecks Minimierung von Opfern übermittelt. Das bringt natürlich nichts, wenn diese Ziele dann absichtlich mit Zivilisten präpariert werden, um später die passenden Gräuelbilder verbreitet zu können.

Fragwürdige Medien und Parallelgesellschaften

Wenn man dann noch weiß, dass die Hamas ihre Waffenlager unter Schulen, ihre Kommandozentren unter Krankenhäusern und ihre Bunker unter Wohnhäusern eingerichtet hat, dann erkennt man, wie „zivil“ diese Ziele in Wirklichkeit sind. Hinzu kommt, dass die Hamas-Führung nicht nur keine Geiseln, sondern oftmals sogar Kinder nicht gehen lässt – als menschliches Schutzschild sind sie zu wichtig, um auf sie zu verzichten und wenn dann die Bomben fallen und es Opfer gibt, kann man aus den Bildern noch Gewinn schlagen. Die Israelis wiederum können sagen, sie hätten die Zivilisten vorgewarnt. Beide Seitenwissen genau, was die andere Seite da macht und es ist ein zynisches Spiel, dass dort gespielt wird. Ein Spiel um Menschenleben.

Das hindert jedoch unsere Medien – wobei es diesmal nicht nur die Mainstreampresse ist, sondern auch ein beträchtlicher Teil der schon wieder heillos zerstrittenen Gegenöffentlichkeit und alternativen Medien – wie auch etliche ähnlich tickende Politiker nicht im Geringsten daran, Israel mal wieder als Kriegsverbrecher darzustellen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass nach dem ersten Schock über den brutalen Überfall der Hamas auf Israel sofort wieder das übliche Beschwichtigen und Relativieren einsetzte. Mit solchen Äußerungen erreicht man dann ein Publikum, dass sich ohnehin schon immer dadurch ausgezeichnet hat, dass es die Existenz des einzigen jüdischen Staates auf der Welt als „untragbar“ ansieht – gemeint sind hier vor linksgrüne „Bubble“ in Deutschland und die Parallelgesellschaften der muslimischen Gemeinde.

Auch die Klimabewegung frönt dem Antisemitismus

Dies rief sogar schon den israelischen Botschafter in Deutschland auf den Plan, Ron Prosor, der insbesondere den Antisemitismus in Deutschland beklagte, und fürwahr: Beispiele, auf die sich Botschafter Prosor beziehen kann, liefert die Politik schließlich zu genüge: Man denke da nur an die documenta-Ausstellung, die unter der Schirmherrschaft der grünen Frau Roth stattfand. Der Botschafter beklagte, dass in Deutschland immer mehr Meinungen Raum erhielten, welche die Juden als die “neuen Nazis” darstellten und Israel als einen “Apartheidsstaat”. Leider liegt der Botschafter mit dieser Einschätzung richtig: Es ist wieder en vogue, Juden und/oder Israel anzuprangern.

Auch die Anhänger von „Fridays for Future“ und teilweise auch der “Letzten Generation” können ihren Israel-Hass ausleben, ohne dafür nur mit einem Wort von der Politik oder den Medien gerügt zu werden. Die Klimakleber bedienten nicht nur den von Botschafter Prosor benannten Gedanken des israelischen Apartheidsstaats, sondern riefen auch offen die mörderische Parole „from the river to the sea, Palestine will be free“ – ein Slogan, der das Existenzrecht Israels in Abrede stellt. Haben Sie je ein Wort darüber in den Medien vernommen? Tja, warum wohl nicht!

Wir haben jahrelang gewarnt und wurden verlacht

Hinzu kommen die wachsenden hiesigen Neu- und “Mitbürger”, die seit Jahrzehnten in ihren Parallelgesellschaften festhängen und sich nie richtig integriert haben. Dort haben sie den Hass auf den Staat Israel, auf Juden, auf Christen, kurz: auf alle Ungläubigen, praktisch schon mit der Muttermilch aufgesogen – und wurden und werden dabei bestens vom deutschen Staat alimentiert. So konnte sich dort über die Jahre ein erhebliches Problem entwickeln, dass heute wieder einmal ganz offen und unverblümt zu Tage getreten ist. Letztlich ist das, was sich in Deutschland abzeichnet, die Übertragung dessen, was in Nahost bereits geschieht: Zornige, intolerante Muslime können keine ungläubigen Nachbarn dulden, schon gar keine, denen es aus eigener Kraft besser geht als ihnen selbst. Jahrelang hielten die Muslime still, doch nun, im Jubel über den Hamas-Terror, lassen sie auch bei uns zunehmend die Masken fallen.

Die Lehrer an öffentlichen Schulen, die Polizisten auf der Straße, alle, die seit Jahren nicht mit verschlossenen Augen und bunten Scheuklappen durch Deutschland gelaufen sind: Sie alle haben genau dies kommen sehen und eine Warnung nach der anderen ausgesprochen – aber die Politik war so berauscht von ihrer Toleranz, ihrem Gutmenschentum und ihrer Wokeness, dass sie nicht auf diese Warnungen hören wollte. Im Gegenteil wurde jeder, der seit 2015 vor genau dieser Entwicklung gewarnt hat, in die rechte Ecke gestellt, diffamiert und als Nazi abgestempelt. Nein: Das, was wir jetzt erleben, ist nicht aus heiterem Himmel über uns gekommen. Es ist lediglich die logische Folge einer gründlich verfehlten Politik der letzten Jahrzehnte im Allgemeinen und der Politik Angela Merkels und ihres damaligen, leicht vergesslichen Vizekanzlers Olaf Scholz im Besonderen.

Ein Umdenken ist erforderlich

Herr Scholz hat nun ein Umdenken in der Migrationsfrage angekündigt und will anscheinend nun auch einige radikalislamistische Organisationen verbieten lassen, aber im Ankündigen ist unser Bundeskanzler ja erfahrungsgemäß sehr groß; nur mit der Ausführung hapert es ein wenig, da Scholz dazu neigt, für ihn unangenehme Dinge sehr schnell zu vergessen. Auch setzt so etwas den politischen Willen voraus, tatsächlich etwas an den bestehenden Verhältnissen ändern zu wollen und auch da sieht es ehr schlecht aus. Es ist ja viel bequemer, die Dinge nur anzukündigen und sie dann einfach so lange auszusitzen, bis der Wähler sie aus dem Auge verloren hat! Und danach kann man dann genauso weitermachen wie bisher.

Einzig die AfD ist gewillt, den fatalen Kurs unseres Staatsschiffes zu ändern – und auch immer mehr Wähler erkennen dies nun. Ob dieser späte Gesinnungswechsel des Wählers noch ausreicht, den bevorstehenden Zusammenstoß unseres Staatsschiffes mit dem vor uns dümpelnden Eisberg zu verhindert, sei dahingestellt; es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Die Ampel-Regierung entlarvt sich derweil mit ihrer Heuchelei und ihren halbherzigen Aktionen gerade selbst maximal. Dabei wären in diesen Zeiten klare, deutliche Worte und Positionen von Nöten, keine Doppelmoral.