Der nächste oberfaule “Asylkompromiss”

Viel mehr als ein “Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass” dürfte der heute mit großem Tamtam verkündete “Asylkompromiss” nicht werden. Auch hier steht wieder erkennbar nur die Lastenverteilung des Elends im Vordergrund, statt dem Übel an die Wurzeln zu gehen und endlich konsequent den Zustrom nach Deutschland zu unterbinden. Für die ausgelutschten und kaputtbereicherten Kommunen, die den Hauptteil der mittlerweile bei rund 50 Milliarden Euro jährlich – und damit in der Größenordnung des Verteidigungshaushalts – liegenden Aufwendungen für “Flucht und Migration” (ohne weitere verdeckte Kosten) zu tragen haben, ist es zwar ganz nett, ab kommendem Jahr eine “Kopfpauschale” von 7.500 Euro vom Bund pro Asylbewerber zu erhalten. Doch erstens deckt diese nicht die Realkosten ab, und zweitens werden hier womöglich noch zusätzliche Fehlanreize gesetzt. Dem umnachteten Kanzler selbst scheint sogar bewusst zu sein, wenn er strahlend verkündet: “Mit steigenden Zahlen gibt’s mehr Geld, mit sinkenden Zahlen gibt’s weniger!”

Außerdem sind die Zuschüsse formal gedacht für die “Integration” der Migranten, als für jene Schimäre linker Buntfetischisten, die selbst angesichts des Totalversagens jedweder ebensolcher (wie sie derzeit durch die islamo-arabischen Massenaufmärsche in unseren Städten evident wird) unverdrossen an ihrer Lebenslüge festhalten. Ein ganz und gar falscher Ansatz: Für die Kommunen relevant ist nicht fehlende Integration, sondern sind vor allem die Probleme der Versorgung und Unterbringung der ihnen aufgebürdeten Massen; diese sollte nach Möglichkeit endlich in einer Form erfolgen, die den Deutschen weder ihre soziale Infrastruktur raubt (Wohnraummangel, Schulturnhallenbelegungen, Überlastung der Gesundheitsversorgung, untragbare Zustände an Schulen), noch ihre eigene Heimat für sie zur Hochrisikozone macht. Noch wichtiger ist der Aspekt, dass Menschen, die hier nichts verloren haben, niemand zu “integrieren” braucht. Denn die einzige Perspektive, die für “Geflüchtete” gelten darf, muss lauten: So schnell wie möglich zurück in die Heimat; Familienzusammenführung ja – und zwar im Herkunftsland!

Allenfalls Reduktion einiger Pullfaktoren

Solche Überlegungen finden sich in der heute gefassten Übereinkunft, in diesem nächsten oberfaulen “Kompromiss” natürlich mitnichten. Nur in Fragmenten greift die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern sinnvolle Ansätze auf; und die kommen – na sowas – ausgerechnet aus dem Ideenbaukasten der AfD (weshalb sie zuvor jahrelang sträflicherweise ignoriert und abgelehnt wurden): Asylverfahren sollen beschleunigt, statt Bargeld sollen endlich Bezahlkarten an Asylbewerber ausgegeben und Sozialleistungen nicht mehr schon nach 18, sondern erst nach 36 Monaten Aufenthalt ausgezahlt werden. Der große Wurf ist das sicher nicht. Doch je nach Konsequenz der Umsetzung und entsprechender Bekanntmachung in den Herkunftsländern – vor allem, was die Umstellung auf Sachleistungen anbelangt – könnte es ein paar Pullfaktoren zumindest reduzieren.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob und inwieweit sich nicht auch hier wieder die Weisheit bewährt , dass gut gemeint das Gegenteil von gut ist. Denn wenn die “Bezahlkarten” am Ende übertragbar sind, wenn die damit erworbenen Güter gegen Bares weiterverkümmelt oder über trickreiche Geschäftemacher sonstige clevere Wege gefunden werden, die “Sachleistungen” zu versilbern, dann wäre rein gar nichts gewonnen. Auch sollten wir wachsam bleiben, inwieweit dieser Staat die hier getesteten Möglichkeiten einer Ausgabenkontrolle zum Testlauf für ein (später dann natürlich für alle, auch Einheimische) vorgesehenes Bezahlmanagement samt Sozialkreditsystem ummodelt; Stichwort: digitales Zentralbankgeld. Denn bei aller Unfähigkeit dieses Gemeinwesens sind doch, frei nach Hegel, auch die finstersten Ideen nie so ohnmächtig, es nur zur Idee zu bringen.

Problem der illegalen Migration bleibt unangetastet

Das, was eigentlich sofort zu beschließen und zu tun wäre, wird von diesem Kompromiss gar nicht erst tangiert. Weder werden hier irgendwelche konkrete Maßnahmen zur sofortigen lückenlosen Grenzsicherung Deutschlands ergriffen (der, bis zur Etablierung eines funktionierenden EU-Außengrenzschutzes, notwendigerweise eben auch mit massiver Bundespolizeiverstärkung, Zäunen und Mauern à la Ungarn organisiert werden müsste), noch traut man sich an die konsequente Unterbindung der illegalen Migration: Dass Asylverfahren prinzipiell in Drittländern durchgeführt werden müssten und “Ankommende“, die diese Regel missachten, in Durchgangslagern an der Grenze untergebracht werden müssen, von wo aus sie entweder als anerkannte Asylbewerber einreisen oder als Abgelehnte sofort zurückgeschickt werden (“Pushback“), fehlt hier gänzlich.

Auch zur notwendigen massenhaften Remigrationen und Sofortabschiebungen von straffällig gewordenen Nichtdeutschen notfalls in Drittstaaten (“Ruanda-Lösung”) und zur sofortigen Beendigung des Familiennachzugs findet sich kein Wort. Und das von der Ampel pervertierte Staatsbürgerschaftsrecht, das den deutschen Pass perspektivisch ohne Gegenleistung faktisch an jeden Hergelaufenen verramscht, bleibt ebenfalls unangetastet. Unter all diesen Aspekten bleibt nur das Fazit: Dieser heutige “Kompromiss” ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Den Kollaps Deutschlands hält er nicht ansatzweise auf.