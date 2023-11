Deutsche Küche

Als Corona gemeldet wurde, fehlten die in den Pandemieplänen vorgesehenen Ausrüstungen und Hilfsmittel. Anschließend wurden die in panischem Aktionismus weltweit zu milliardenschweren Mondpreisen aufgekauft, später die ungeheuerlichen Bestellvorgänge verschleiert. Nun müssen die weitgehend überflüssigen Anschaffungen für weitere Milliarden wieder verbrannt werden. Das Haltbarkeitsdatum ist überschritten. Der Steuerzahler zahlt.

Die gleiche Laienspieltruppe mit Bundesverantwortung kreiert erst künstlich Energieknappheit, die welthöchsten Strompreise und eine teure, nachteilige CO2-Bilanz durch den Ausstieg aus der modern und sicher erzeugten Kernenergie. Muss dann anschließend den Atomstrom fast ganzjährig aus eher unsicheren Quellen wieder reimportieren, und versucht nun, viel zu spät, mit rechtlich wackligen Staatsbeihilfen, überteuertem Flüssiggas und verlängertem Braunkohleabbau die massenhafte Abwanderung und Insolvenz von Industrieunternehmen, also die unmittelbare Folge der eigenen Politik zu verhindern. Es kostet wieder dreistellige Milliardenbeträge. Selbstverständlich zu Lasten der versicherungspflichtig arbeitenden Bevölkerung.

Zu Lasten der wertschöpfenden Allgemeinheit

Sachwaltende militärische Blendgranaten wie Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und die unsägliche Oma Lambrecht wirtschaften gemeinsam einer lichtscheuen, vor sich hin schwiemelnden deutschen Beschaffungsbürokratie die Bundeswehr zu einer weltweiten Lachnummer aus Holzsoldaten ohne funktionierendes Gerät und Stiefel, aber immerhin noch einer Tagesration an Munition herunter, nur um dann nach Ausbruch von Kriegen festzustellen, dass da irgendwo ein Verfassungsauftrag zur Landesverteidigung existiert. Der Hauptzweck von Panzern also keineswegs im karnevalistischen Herumkutschieren lustiger Regenbogentransen besteht. Nunmehr müssen Sondervermögen das Ärgste nachholen. Milliardenbereich. Dreistellig. Wie immer zu Lasten der wertschöpfenden Allgemeinheit. Und wie immer kann man auf ein kolossales Scheitern auch dieser Hauruck-Aktionen wetten. Fachkräftemangel.

Die gleichen durchregierenden Kabarettisten holen gegen den Willen der Bevölkerung und unter klarem Bruch des Dublin-Abkommens Jahr für Jahr Hunderttausende ausgewiesene Antisemiten ins Land, errichten Brandmauern und Willkürgesetze gegen Kritiker und fordern nun – hoppala – angesichts marodierender Hamasfans mit ernster Miene deren Abschiebung. Selbstverständlich im Wissen, dass dies nicht möglich ist. Den Illegalen Einwanderern wurden bis zu 70 Identitäten, teils achtfach wiederholte Asylverfahren nach Wiedereinreise (Bearbeitung durchschnittlich je ein Jahr!), gefälschte Identitäten und Biografien nachgewiesen. Von den kriminellen Fingerabdrücken ganz zu schweigen. Fehlende Rücknahmevereinbarungen, einschlägige Flucht- und Flüchtlingshelfer, Rechtsanwälte und Kirchenvertretungen sorgen ungeachtet dessen zusätzlich fürs rechtswidrige Dauerbleiben der Bereichernden.

Absurde Vorgänge eines historischen Politikversagens

Bereits Aufenthaltsberechtigte, gar Passdeutsche loszuwerden ist ausgeschossen. Das Kamellewerfen mit deutschen Staatsbürgerschaften hatte durchschlagenden Erfolg. In Berlin müssen jetzt Plakate israelischer Geiseln abgerissen werden. Koschere Restaurants bleiben leer oder schließen ganz, und prominenteren Juden muss Personenschutz gewährt werden. Unterblieben diese Kapitulationserklärungen, könnte das die „Gäste“ provozieren und Straßenschlachten auslösen. Kost und Logis, Milliarden für die Terrorfans bezahlt? Der Steuerzahler!

Vier absurde Vorgänge eines historischen Politikversagens, denen man sofort beliebig viele weitere, kaum weniger absurde hinzufügen könnte: Bildung, Digitalisierung, Entwicklungshilfe, Zins- und Steuerpolitik… Nein, Erkenntnisgewinne für Selbstdenkende stecken hier nicht. Es war nie zu schaffen. Keine zehn Sekunden nach Merkels historischem Alleingang war klar, dass wir alle mit kolossalem Kontrollverlust, Wohlstandabbau und dem Ende sicheren Lebens auf öffentlichen Straßen bezahlen würden. Der Irrsinn, für den der omnipotente Kinderbuchautor jetzt die Begriffe „Armageddon“, “Flächenbrand” und “Weltkrieg“ bemühen muss, kann jetzt nur noch archiviert werden. Für die Konfrontation mit den Verantwortlichen. Irgendwann, wenn noch Zeit dafür bleibt.

Ein befreundeter, weitgereister Planerkollege aus der Schweiz fasste das heraufziehende deutsche Dilemma beim Abendessen in einem sehr teuren, aber erstaunlich mittelmäßigen Restaurant bereits vor zwanzig Jahren, also zu gefühlten Hochzeiten bundesrepublikanischer Lebensrealität, rigoros zusammen: „Ihr kocht hier mit wahnsinnig vielen Hilfsköchen. Immer nach Rezept. Selten mit Talent. Nie ergebnisorientiert. Am Ende schmeckt es irgendwie immer beschissen. Und keiner weiß warum!“