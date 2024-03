Deutschland, deine Krieger

Die in Berlin stationierten deutschen Staatswohlbewahrer haben zwar die Kernenergie samt sämtlicher Forschungskapazitäten erfolgreich aus dem Land gejagt… aber die Atombombe und jemanden, der sich mit sowas auskennt, hätten sie jetzt doch ganz gern. Der Russe kommt! Oberst Kiesewetter will endlich Raketen auf Moskau sehen und dafür die Reste des hier noch produzierenden Gewerbes auf Kriegswirtschaft umstellen. Kollege Lauterbach hat wie immer die Lage genau studiert und möchte auch schon mal was abhaben vom Kriegsfall: Er meldet ein Sondervermögen für die Umwandlung von Intensivbettenkapazitäten in Lazarette an. Vielleicht könnte man Synergieeffekte nutzen und bei den eingelieferten Torsi gleich noch einen PCR-Test machen. Schließlich müssen die Totenscheine korrekt ausgefüllt werden. Was man da wohl jetzt alles bevorraten könnte!

Vielleicht, aber nur vielleicht, kommt am Ende sogar doch noch ein klitzkekleines Wirtschaftswachstum raus, wenn ganz viele Omas gegen Rechts plötzlich für Rheinmetall drehen und schweißen müssen. Die ersten Parteiaktivisten des Guten finden auch schon Macrons Idee von nach Osten marschierenden NATO-Truppen ganz pfiffig. Da kann sich der Putin seine angebotenen Verhandlungen in den Arsch stecken! Jedenfalls geht’s jetzt endlich los. Wir sind wieder wer und müssen uns nicht ständig mit Habeck und den Bauern rumärgern. Hurra! Hurra! Hurra!

Unbrauchbar bis suboptimal

Wie kriegsfit unser aller Schilda (formerly known as Deutschland) mit seinem dem russischen Militärhaushalt durchaus vergleichbaren Rüstungsetat inzwischen ist, kann man unschwer erkennen. Also, wie soll man es sagen… da ist… äh… noch Luft nach oben. Die in die Ukraine gelieferten Leoparden stehen mit Pannen – und in Ermangelung von Ersatzteilen – längst in zugigen Hallen herum. Unbrauchbar.

Ähnlich suboptimal verläuft die aktuelle Sicherung des Welthandels durch die deutsche Marine: Ein zur Bekämpfung der Badelatscheneinheiten der Huthis entsandtes Wassergefährt erspähte gleich nach Ankunft ein unbekanntes Flugobjekt, feuerte mit Gebrüll zwei Raketen ab und morste Vollzug ins heimatliche Redaktionsnetzwerk. Die Frontberichterstattung ging sogleich viral. Kurz darauf meldete sich allerdings die verbündete US-Navy – mit der Anfrage, welcher Trottel da eigentlich gerade versucht habe, seine 30 Millionen schwere Aufklärungstechnik vom Himmel zu holen. Der Ton blieb noch einigermaßen verbindlich: Schaden fiel keiner an.

Von der Hundertschaft ins Tausendstel

Selbstverständlich hatten die deutschen Qualitätsgeschosse nämlich ihr Ziel verfehlt und waren nebenan ins Wasser geplumpst. Als Glücksumstand konnte zudem verbucht werden, dass sie auf dem Weg nach unten nicht noch das Deck der heldenhaften Fregatte durchschlugen und in der Kombüse mit dem dort gelagerten veganen Rügenwalder-Hack landete. Obwohl, die Gefahr lauert ja immer dort, wo man sie gar nicht vermutet. Das Produkt mit dem nachhaltigen Nutri-Score musste ja inzwischen wegen Salmonellenbelastung zurückgerufen werden. So gesehen hätte ja… aber wir wollen nicht von der Hundertschaft ins Tausendstel kommen! Also lassen wir das.

Wiederholen wird sich Geschützdrama sowieso nicht. Infolge des absolvierten Kampfeinsatzes meldet die blecherne Version der Gorch Fock nun einen Munitionsnotstand. Auch vom Wehrmachtskommando zuhause ist eher wenig Überraschendes zu erwarten. Als Bundeswehroffiziere auf einem Top-Geheimtreffen vor wenigen Tagen versuchten, die Zerstörung der Kertschbrücke mit Taurus-Marschflugkörpern zu erörtern, wurde Putin das Gespräch quasi live zuhause im Fernsehen übertragen. Wahrscheinlich dreht er grade mit Marsalek eine Zigarre. Angst vor dem Krieg aus Deutschland muss jedenfalls niemand haben. Den können wir auch nicht.