Deutschland: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?

2023 war ein seltsames Jahr. Persönlich lief es semi-erfolgreich, privat gab es einige Nackenschläge, politisch war es gemischt. Auf der einen Seite scheint es sich klar als das Jahr abzuzeichnen, in dem die jahrelange linksgrüne Deutungshoheit verloren gegangen ist. Das ist gut. Schlecht ist allerdings, dass dieser Verlust vor allem daher rührt, dass uns gesellschaftlich auf vielen Ebenen genau die Realität einholt, die die “Schwurbler” lange haben kommen sehen. Es fühlt sich ungewohnt an, nach Jahren der Diffamierungen und Verächtlichmachung mit seiner Meinung plötzlich nicht mehr am Rand zu stehen. Gegen Grün zu sein ist plötzlich en vogue. Der reißende Strom, gegen den ich die letzten Jahre angeschwommen bin, ist quasi versiegt.

Ein Bekannter, der vor Jahren der Meinung war, ich müsse mal von Schwarzen verprügelt werden, weil ich bekanntlich kein Freund der Asylpolitik war, hat sich dieses Jahr bei mir entschuldigt, weil… ja, weil er die Realität und Probleme nun selbst sehen kann! Meine x-fach geboosterten Arbeitskollegen wollen mich mittlerweile darüber aufklären, weshalb Habeck’s Energiepolitik nicht funktioniert oder warum Wokeness nervt. Will sagen: Der Wind hat sich offensichtlich gedreht. Und immer öfter frage ich mich, ob es meine Stimme in dieser Gemengelage überhaupt noch braucht. Ich habe angefangen mich publizistisch zu äußern, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es muss, weil es zu wenige tun. Das ist heute anders. Na… schauen wir mal, was 2024 bringt!

Zusteuern auf eine fette Wand

Obwohl sich immer mehr abzeichnet, dass wir “es” nicht schaffen – weder die Asylthematik noch die Energiewende – will so ein genugtuendes “Ha! Ich hab’s euch doch gesagt“-Gefühl doch nicht wirklich aufkommen. Das liegt einerseits daran, dass ich mich bestimmt nicht darüber freue, Recht damit behalten zu haben, dass meine Heimat auf sämtlichen Ebenen auf eine dicke, fette Wand zusteuert, die 2024 nur noch massiver zu werden scheint. Andererseits liegt es auch einfach daran, dass aus all dem gesellschaftlichen Erkenntnisgewinn keinerlei Kurskorrektur folgt oder sich zumindest abzeichnet.

Wir haben zwar Parteien wie die CDU oder die FDP, die sich rhetorisch zum Teil geläutert geben, sich aber faktisch weiter zu Geiseln linksgrüner Parteien machen – weil sie Koalitionen mit den bösen “Schmuddelkindern” weiter ausschließen. Deren Glaubwürdigkeit tendiert für mich gegen null. Gleichzeitig will ich aber auch nicht so tun, als wäre mir das Theater innerhalb der AfD um die Mitgliedsanträge von Ronai Chaker oder Ali Utlu entgangen, bei dem ich mir, wie schon häufiger, klare Ansagen der Führung gewünscht hätte.

Pessimistisch, was Verbesserungen betrifft

Die AfD hat zwar zugelegt in Umfragen (was ich begrüße, weil alleine schon der mögliche Mandatsverlust dazu geführt hat, dass andere Parteien plötzlich verbal und inhaltlich umschwenken), sie könnte und sollte aber angesichts der Probleme viel höher stehen: Dann nämlich, wenn sie ein für alle mal und unmissverständlich klarstellen würde, dass in ihrem Deutschland sehr wohl Platz für Leute wie Ronai oder mich ist und gewisse Ethno-Fantasien, die hauptsächlich aus Schnellroda vorangetrieben werden, nicht der Parteilinie entsprechen und niemals entsprechen werden.

Dementsprechend pessimistisch gestimmt bin ich leider für die Zukunft, was zeitnahe politische Kurswechsel anbelangt, die tatsächliche Verbesserungen bringen. Zumal die wichtigste Erkenntnis auch weiterhin in Deutschland nicht durchzudringen scheint: Dass der Staat eben nicht die Lösung, sondern immer das Problem ist. Dass eine “Krall-Partei” demnächst – wie Milei in Argentinien – die politische Landschaft durcheinander wirbelt, ist zwar eine schöne Vorstellung, aber – Stand heute – auch nicht mehr als das. Weitaus realistischer ist, dass der Negativtrend erst einmal weitergehen wird, wenn er sich nicht gar weiter beschleunigt – was angesichts zahlreicher Brandherde nicht unwahrscheinlich ist. Bekanntlich hat bisher hat noch jedes Jahr unangenehme Überraschungen hervorgebracht, die man nicht hat kommen sehen.

Zusammenhalt in turbulenten Zeiten

Das alles klingt wenig ermutigend. Aber ich bin kein Freund davon, Dinge nur um ihrer selbst willen zweckoptimistisch schönzureden – und es ist wichtig für uns alle, mental auf den näherrückenden, jahrelang aufgeschobenen Aufprall auf dem harten Boden der Realität vorbereitet zu sein. Wir dürfen nicht vergessen: Der Wahnsinn hat zwar bereits Methode in diesem Land, aber die Instrumente der Protagonisten sind noch lange nicht vollständig ausgeschöpft. Je näher unsere selbsternannte Elite dem Machtverlust rückt, umso erratischer wird ihre Reaktion ausfallen.

Ich würde mir ja gerne wünschen, dass mein Pessimismus von der Realität widerlegt wird, dass das von der Ampel versprochene “Wirtschaftswunder” doch noch zauberhafterweise um die Ecke kommt oder dass eine von BlackRock-Merz geführte und vermeintlich geläuterte CDU das Land um 180 Grad dreht. Nur kann ich nicht daran glauben. Deshalb wünsche ich mir noch mehr, dass ihr alle jemanden an eurer Seite habt – ob Partner, gute Freunde oder Familie – die euch in diesen turbulenten Zeiten zur Seite stehen. Das ist umso wichtiger, als Institutionen wie Familie und die soziale Gemeinschaft von Freunden und Gleichgesinnten als Garanten des gesellschaftlichen Zusammenhalts in diesen Tagen ebenso unter Beschuss stehen wie die Prinzipien der Freiheit. Deshalb: Lasst sie euch nicht nehmen! Beschützt sie, ehrt sie, liebt und lebt sie!