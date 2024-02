Deutschland geht unter – und die Deutschen schweigen

Stellenstreichungen überall. 2024 wird Continental 13.000 Jobs abbauen. Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF) 12.000. SAP 8.000. Bosch 3.760. DPD Deutschland 1.400. Michelin 800. Miele 700. Meyer Burger 500. Kuka 500. BSH 450. Und das sind nur die namhaftesten Hiobsbotschaften der letzten Wochen, nur die Spitze der Pyramide, die nach unten zur Basis hin breiter wird; die Zahl der kleinen und mittleren Firmen, die in Summe noch weit mehr Arbeitsplätze streichen, ist riesig – von Insolvenzen, endgültigen Geschäftsaufgaben, Unternehmensflucht oder Verlagerungen ganzer Industriestandorte ins Ausland ganz zu schweigen.

Ich könnte nur noch heulen und schreien. Warum ist es immer noch so ruhig in deutschen Landen? Wo sind die Prominenten, die die Ampel der Zerstörung kritisieren und ihren Rücktritt fordern? Wo sind die Unternehmer, die – im Angesicht ihres eigenen Todes – endlich auf den Tisch hauen?

Wo sind die Bankiers, die das Bargeld mit heißem Herzen verteidigen anstatt brav an der Abschaffung mitarbeiten? Wo sind die Hochvermögenden, die längst (zum Teil oder ganz) ins Ausland gezogen sind und darüber schweigen?

Keine schöne Ruhe

Es betrifft ja nicht nur die Wirtschaftspolitik. Wo sind die Kleriker, die Bischöfe und Priester, die die zutiefst anti-christliche Politik der Ampel erkennen und verurteilen? Wo sind die Journalisten, die den Gehorsam verweigern, auf ihr Gewissen hören und Tacheles reden/schreiben? Wo sind die Sänger, die anfangen wirklich kritische Lieder zu schreiben und zu singen? Wo sind die Schriftsteller, die Freiheit einatmen und zu Papier bringen – und nicht nur politische Korrektheit? Wo sind die Rechtsanwälte, die zugeben, dass der Rechtsstaat sehr schwer erkrankt ist? Ihr Reichen, ihr Mächtigen, ihr Schönen, ihr Kreativen! WO SEID IHR?

Es ist so schrecklich still in Deutschland. Viel zu still. Es ist keine schöne Ruhe mehr. Es gleicht einer Friedhofsruhe. Es ist eine schreckliches, sehr feiges und zugleich beängstigendes, Schweigen.

Hört auf euer Gewissen! Macht den Mund auf! Tippt freiherzig! Deutschland braucht bekannte Persönlichkeiten, die auf ihr Gewissen hören und die Schnute aufmachen. Die Zeit ist knapp. Längst liegt unser Deutschland auf dem Sterbebett.