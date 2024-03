Deutschland und die unerträgliche Leichtigkeit des Seins

Die deutsche Journalistin Letitia Vecchio, die für die Zürcher TX Group AG arbeitet, publizierte kürzlich einen lesenswerten Artikel in der Zeitung „20min“ mit dem Titel: „Warum die Schweiz mir als Deutscher ein Rätsel ist“. Darin beschrieb sie einerseits die üblichen bekannten Plattitüden wie etwa die, dass sie sich wundere, wieso ein so kleines Land 26 Kantone brauche und sie wütende Leserbriefe erhalten würde, wenn sie „Eis“ statt „Glacé“ schreibe. Andererseits war von ihr auch zu lesen: „Auch wenn die Schweiz und Deutschland kulturell gesehen nicht in unterschiedlichen Universen angesiedelt sind, so bewegen sich die Länder eben auch nicht auf derselben Umlaufbahn.“ Nachdem ich als Schweizer seit nunmehr acht Jahren in Deutschland leben darf, kann ich dieser Aussage nur vollumfänglich zustimmen.

In diesen acht Jahren hatte ich in Deutschland – im Gegensatz zu Letitia Vecchio – das Gefühl, hier willkommen zu sein. Selbst mein sich für deutsche Ohren etwas seltsam anhörendes “Schweizer Standard-Deutsch“ wurde in der Lokalzeitung als „charmanter Schweizer Akzent“ betitelt. Der Drang, den die Deutsche Letitia Vecchio in der Schweiz verspürt, unbedingt eine „gute Ausländerin“ sein zu müssen und der ihr vermutlich permanent in die Quere kommt, verspürte ich zu keinem Zeitpunkt. Im Gegenteil: Ich hatte das Glück, hier viele interessante Menschen kennenlernen zu dürfen, Freundschaften zu schließen und mich sehr wohl fühlen zu dürfen.

Beispielloser Vertrauensverlust

Aber worin unterscheiden sich denn nun die besagten Umlaufbahnen des gleichen Universums? Sicherlich gibt es einige Unterschiede in Lebensart, Ausdrucksweise und teilweise auch Mentalitäten. Wenn ich jedoch einen Unterschied priorisieren müsste, wäre dieser zusammenzufassen unter dem Begriff „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“, dies unter brutalem Missbrauch des Titels eines Erfolgsromans des tschechischen Autors Milan Kundera. Für mich als etwas abseits Stehender ist es unfassbar, miterleben zu müssen, mit welcher Geschwindigkeit die vormalige “Leichtigkeit des Seins“ in Deutschland in den letzten drei bis vier Jahren verloren gegangen ist. Und mir scheint, dass diese besagte Leichtigkeit, für viele Beteiligte wirklich unerträglich geworden ist. Über viele Jahre hinweg konnte Deutschland mit Fug und Recht als stabiler Garant einer funktionierenden Wohlfühlgesellschaft bezeichnet werden: Soziale Marktwirtschaft, Wohlstand, weitestgehende Toleranz auch gegenüber Andersdenkenden, Meinungsfreiheit und freie Medien waren Markenzeichen der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Und heute?

Heute sehen wir eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, die sich mit unfassbarer Gehässigkeit und Brutalität prügelt. Hier werden sämtliche Register der Diffamierung und Manipulation gezogen. Stimmen, die zur Mäßigung und Rückbesinnung mahnen, werden schlicht nicht mehr gehört oder unterdrückt. Bizarrerweise wird dabei in den Medien oftmals hämisch auf die dramatischen Spaltungsprobleme der USA gezeigt, obwohl diese hier inzwischen als mindestens ebenso dramatisch zu bezeichnen sind. Es dürfte jedoch von kaum jemandem bestritten werden, dass ein Großteil dieser Probleme auf die Krisen der vergangenen Jahre – Corona-Pandemie, Migration, den sogenannten Klimawandel, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg und so weiter – zurückzuführen sind. Ebenso unstrittig ist, dass diese Krisen Deutschland zu einem Zeitpunkt getroffen haben, als eine, gelinde ausgedrückt, höchst instabile und zerstrittene Regierung im Amt war. Schwer nachvollziehbare, ideologiegetriebene Gesetze wie das Abschalten der verbliebenen Atomkraftwerke inmitten einer Energiekrise, ein mehr als problematisch zu bezeichnendes neues “Heizungsgesetz” sowie das Kassieren der Haushalte durch das Bundesverfassungsgericht erzeugten in der Bevölkerung einen politischen Vertrauensverlust, der in der Geschichte seinesgleichen sucht.

“Punchingball” AfD

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die unter Druck geratenen etablierten Parteien einmütig nach Sündenböcken suchen. Da sich nun wiederum die “Linke“ aufgrund ihrer Querelen selbst aus dem Rennen genommen hat, blieb nun als letzte übrig gebliebene Möglichkeit die AfD, auf die man sich einschießen konnte. Auch ohne Anhänger dieser Partei zu sein, muss ich festhalten, dass ein derartiges Sich-Einschießen kaum demokratischen Normen entspricht. Dazu kommen noch zumindest fragwürdige Mittel zum Einsatz. So werden zur Neutralität verpflichtete Staatsdiener, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz oder auch der Bundespräsident eingespannt, um die Bevölkerung vor dem Demokratieverlust zu warnen respektive um auf den „Punchingball“ AfD einzudreschen. Dass dabei die rechtsextreme Keule bemüht wird, kann inzwischen als Selbstverständlichkeit abgetan werden. Und naturgemäß sollte nach Möglichkeit auch die Justiz ihren Beitrag dazu leisten.

Diesbezüglich mutet es sich für den Außenstehenden als paradox an, zu hören, dass das Rechtsaußen-Symbol Björn Höcke vor Gericht gezerrt wird, weil er eine Rede mit dem Ausruf: „Alles für Deutschland!“ beendet hat. Wie oft haben wir schon gesehen und gehört, wie inbrünstig Staatsdiener „Blühe deutsches Vaterland“ singen? Der Amtseid, den Politiker leisten, fordert sinngemäß genau das von ihnen, was Höcke hier zur Last gelegt wird. Müssten in diesem Steinmeier, Scholz, Söder und so weiter dann nicht alle ebenfalls vor den Richter? Dass die AfD wiederum die Regierung verantwortlich maacht für die landesweite einmalige Hetze von Anti-AfD-Demonstrationen, verursacht durch staatliche Agitatoren (“Correctiv”) mit in wesentlichen Teilen glatten Fake-News, ist nachvollziehbar. Ob jedoch die Rechnung der etablierten Parteien hier aufgeht, muss sich erst noch herausstellen. Tatsache ist: Das deutsche Musterschüler-Prädikat ist verloren. Innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland auf den Level der übrigen Mitgliedsländer zurückgestuft worden. Dort hat die Normalisierung eingesetzt. Es ist richtig: Deutschland hat seine Leichtigkeit des Seins eingebüßt, für viele ist daraus eine Unerträglichkeit des Seins geworden. Bleibt nur die Frage: Wann endet diese Unerträglichkeit wieder?