Deutschlands bunte Träume werden gerade zu schwarzen Alpträumen

Es waren diese furchtbaren Massaker in Israel, die hier so manche linksgrüne Regenbogenlandträume jäh beendeten und selbst in den Mainstreammedien zu einem plötzlichen Meinungsumschwung führten. Auf einmal liest und hört man Meinungen, die noch vor wenigen Wochen als rechtspopulistisch oder „AfD-Sprech“ galten. Es ist allerdings fraglich, ob den Worten Taten folgen werden und wie lange dieser Realitätsschock anhalten wird. Vielleicht waren es noch nicht einmal diese grausame Freude am Töten unschuldiger, wehrloser Menschen, sondern die teuflischen Reaktionen vieler in Deutschland lebender Muslime, die auch den letzten naiven Träumer realisieren ließ, dass wir uns mit der millionenfachen Zuwanderung aus islamischen Ländern ein riesiges Problem ins Land geholt haben.

Überall in Deutschland kommen die Islamisten und Antisemiten aus ihren Löchern und okkupieren und majorisieren die Straßen der Republik. Noch nicht einmal 80 Jahre nach dem Ende des Holocausts erschallen Vernichtungsrufe gegen Juden in deutschen Städten. Während die einen, meist aus dem Grünen oder sozialdemokratischen Lager stammenden Politiker weiterhin beschwichtigen wollen und sich einreden, dass die große Mehrheit der Muslime in Deutschland friedlich sei und sich nicht an den Herzkampagnen beteilige, wird dort, wo Muslime im Land bereits die Mehrheit stellen – wie in großen Teilen Berlins und vielen Orten Nordrhein-Westfalens – offensichtlich, dass diese genau dort ihren Hass und ihrer Herze freien Lauf lassen können, ohne dass sich ihnen auch nur ein einziger der “friedlichen”, “gemäßigten” Muslime entgegenstellen würde.

Verachtung unserer Art zu leben

Besonders fatal ist hierbei, dass die riesige, etwa drei Millionen Menschen umfassende türkische Gemeinschaft, die sich im Vergleich zu den neu eingewanderten arabischen, afghanischen oder iranischen Migranten in Deutschland doch deutlich besser integriert zu haben schien, nunmehr durch den türkischen Präsident Erdogan auf antiisraelische, propalästinensische und islamische Linie gebracht werden soll. Auch wenn ein Großteil der türkischstämmigen Menschen seit mehreren Generationen in Deutschland lebt und viele von ihnen “passdeutsche” Staatsbürger oder Doppelstaatler sind, fühlen sie sich weiterhin als „stolze“ Türken, die unsere Art zu leben ablehnen, oft sogar verachten. Eine Assimilation, wie sie bei allen europäischen Zuwanderern spätestens nach zwei Generationen zu sehen ist, hat nur bei einem kleinen Teil der türkischstämmigen Bürger stattgefunden, die dafür von ihren Landsleuten nicht selten verachtet werden. Immer, wenn Wahlen in der Türkei stattfinden, erweisen sich die in Deutschland lebenden Türken in ihrer Mehrheit als besonders nationalistisch und tragen innertürkische Konflikte auf deutschen Straßen aus.

Der nächste Showdown von extremen türkischen Nationalismus ist nunmehr vorprogrammiert. Erdogan wird im November zu einem Staatsbesuch nach Berlin kommen. Der Präsident, der mit der einstigen laizistischen Republik eines Atatürk in Wahrheit nie etwas anfangen konnte und dessen Erbe systematisch zerstört, hat sich in seiner Rede zum 100.Geburtstag der türkischen Republik am letzten Sonntag klar pro Hamas und gegen Israel positioniert. Über den Terrorangriff der Hamas sagte Erdogan wörtlich: „In einem Klima, das nach Feuer und Blut riecht, hat es Vorkommnisse gegeben, die nicht unterstützt werden können.“ Dies rechtfertige aber nicht, „das glorreiche Epos“ des palästinensischen Widerstands zu diskreditieren. Er sprach dabei den Palästinenser das Recht zu, sich “mit allen Mitteln” gegen ihre angebliche Unterdrückung zu wehren – womit er die in fast allen islamischen Ländern stattfindende Täter-Opfer-Umkehr betrieb.

Ein Fußballspiel als Symbolakt

Aber die Rede Erdogans richtete sich nicht nur gegen Israel, sondern war auch eine Kriegserklärung an den Westen als Ganzes: Einmal mehr bestätigte er seine Rolle als trojanisches Pferd in der NATO und stachelte die Massen an, indem er den Nahostkonflikt zu einem neuen Krieg zwischen Islam und Christentum umdeklarierte. Wörtlich sagte Erdogan: „Oh Westen, ich frage dich, wollt ihr eine neue Konfrontation zwischen dem Halbmond und den Kreuzrittern?“ Angesichts solcher Töne stellt sich die Frage, ob dieser islamische Agitator wirklich in wenigen Tagen in Deutschland mit allen diplomatischen Ehren als Staatsgast empfangen werden sollte. Was das Ganze noch auf die Spitze treiben wird, ist die Tatsache, dass zeitgleich ein Fußballspiel Deutschland gegen die Türkei in Berlin ausgetragen werden soll. Es steht außer Frage, dass dies in der Stadt mit der größten türkischstämmigen Bevölkerung außerhalb der Türkei zu einem Heimspiel der Türkei werden wird – mit einem Meer aus roten Fahnen.

Abzuwarten bleibt, ob und inwieweit diese Aufmärsche in die nächste islamische Machtdemonstration ausarten werden. Welcher deutsche Fussballfan wird sich überhaupt trauen, sich den türkischen Horden entgegenzustellen? Wird die notorisch überforderte Berliner Polizei in der Lage sein, propalästinensische oder antisemitische Agitationen zu unterbinden? Das muss bezweifelt werden. Es ist zu befürchten, dass dieses Fußballspiel daher zum Symbolakt genau jener islamischen Dominanz werden wird, die mittlerweile offen von einigen islamischen Verbänden propagiert und in ganz Deutschland angestrebt wird.

Doch sind wir als demokratische, freiheitliche Republik überhaupt noch in der Lage, uns dagegen zu wehren? Klar ist: Wenn wir es jetzt nicht tun, wird es zu spät sein. Sinnlos verhallende Sonntagsreden und halbherzige bis heuchlerische Distanzierung vom islamischen Mob auf deutschen Straßen durch die Ampelregierung werden jedenfalls nicht ausreichen. Alle Warner und Kritiker der Zuwanderungspolitik der letzten Jahre sehen nun ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Das Gebot der Stunde ist klar – auch wenn es nicht beherzigt werden wird: Wenn jetzt nicht mit aller Härte reagiert, nicht die Zuwanderung gestoppt, nicht die Zahl der Ausweisungen und Abschiebungen vervielfacht, nicht der Familiennachzug ausgesetzt und nicht die Sozialleistungen für Migranten stark reduziert werden, dann wird es schon in wenigen Jahren das Deutschland, in dem wir seit Jahrzehnten „gut und gerne“ gelebt haben, nicht mehr geben.