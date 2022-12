Deutschlands Energie-Lüge: Was ist eindrucksvoller als ein nackter Kaiser?

Eine mögliche Antwort auf die Frage der Überschrift wäre beispielsweise die Strommixbetrachtung für Deutschland von Montag dieser Woche, den 28. November 2022 (es könnte allerdings auch praktisch ein beliebiges anderes Datum sein). Dankenswerterweise werden die entsprechenden Daten zum aktuellen deutschen Strommix jeden Tag brav unter anderem von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) – online aktualisiert – bereitgestellt; abgefragt werden sie, wie alle Daten zum Strommarkt, über die die SMARD-Schnittstelle der Bundesnetzagentur, die sie täglich automatisiert.

Wenn wir uns die von der FAZ bereitgestellte Grafik (siehe unten) zum besagten Datum anschauen, erkennen wir: Gerade einmal 8 Prozent des Strommixes stammten an diesem Tag von „Sonne und Wind”. Der riesige „Rest” entfiel zu fast 50 Prozent auf Strom aus Kohle und zu mehr als einem Fünftel auf Strom aus Gas. Bevor hier Detailfragen aufkommen: In der Analogie des Bildes vom nackten Kaiser (siehe weiter unten im Artikel) bedeutet das allerdings noch nicht, dass wenigstens sein Schambereich bedeckt war; nein, die 8 Prozent Kleidung waren im Gesicht und am Kopf der Energiewendeprotagonisten angebracht. Mit der Folge, dass diese nicht sehen und nicht hören können, respektive es willentlich nicht gar nicht wollen. Entsprechendes gilt für ihre „Volksbefürworter”.

Dass Deutschland knapp hinter Dänemark den zweithöchsten Privatstrompreis (Stand März 2022) der Welt hat(te), bedeutet in Kombination mit diesen 8 Prozent Tagesausbeute an erneuerbaren Energien für jeden rational Denkenden eine extreme Katastrophe. Kein natürliches Projekt, weder in der freien Natur noch in einer freien Marktwirtschaft, wäre mit derartigen Werten lebensfähig. Insbesondere nicht, wenn man zusätzlich die horrenden deutschen Subventionen für diesen „Wirkungsgrad”-Schwachsinn berücksichtigt. Jeder und jede hierzulande sollte sich die einfache Frage stellen, wie verkümmert der eigene Geist bereits ist, so etwas von der Politik hinzunehmen. „Mitbürger*Innen” (und was es sonst noch so sprachzivilisatorisch woke-korrekt mit eigener Atmung und Stoffwechsel in Deutschland gibt) – warum seid Ihr nicht auf der Straße? Ihr finanziert ohne Gegenwehr mit Euren Steuern diesen haarsträubenden Nonsens! Ihr werdet mit Eurer Ignoranz in ein Bad aus Schulden (neudeutsch: „Sondervermögen”) getaucht und werdet mit ihm am Ende „den Bach runtergehen“, wenn Ihr Euch nicht wehrt! In diesem Sinne gilt dann wohl: Ihr habt am Ende nichts anderes verdient.

Um etwas signifikant zu ändern, bedarf es des aktiven Widerstandes der Betroffenen, die sich noch wehren können. Der ist aber nirgends zu erkennen. Die Mittelschicht bangt, aber sie kämpft nicht. Sukzessive verschlechtern sich die Versorgungssituation und Infrastruktur in Deutschland. Als ergänzender Begleitumstand ist insbesondere fehlende Bildung ein zuverlässiger Nährboden für fehlenden demokratischen Widerstandsgeist und Klassenkampfunfähigkeit. Übrigens: Das größte methodisch organisierte Übel in dem Zusammenhang ist die fremdbestimmte Arbeit. Ein Arbeitnehmer, der 50 Euro netto verdient, benötigt in Deutschland einen Arbeitgeber, der dafür 150 Euro brutto ausgibt.

Glückliche Sklaven

Bereits Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) bemerkte: “Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit”. Von den glücklichen Sklaven dieses Landes hört man oft den Satz, uns gehe es doch im Vergleich noch gut. Tatsache aber ist: Ohne den etablierten Sumpf aus übergriffigen, sanktionsbefreiten, kompetenzlosen, korrupten Politikern, Haltungsjournalisten und Ideologen aller Couleur, ohne die Medienmanipulation und den Einfluss diverser NGOs, die unser aller Leben stark negativ beeinflussen, würde es jedem Einzelnen deutlich besser gehen. Änderungen kann es jedoch nur geben, wenn der einzelne seine Bequemlichkeit und antrainierte Lethargie aufgeben würde.

Nochmals zur Erinnerung, worum ein beim Märchen von des Kaiser neuen Kleidern von Hans-Christian Andersen geht:

„Am Hofe eines Kaisers, der viel Wert auf feinste Kleidung legt, erscheinen zwei Weber und behaupten, sie könnten ihm ganz einzigartige Kleider anfertigen, die nicht nur prachtvoll aussähen, sondern dazu noch die Besonderheit hätten, dass sie von niemandem gesehen werden können, der dumm sei oder für sein Amt nicht tauge. Begeistert über diesen Zusatznutzen erteilt der Kaiser ihnen den Auftrag. Die Weber machen sich zum Schein an die Arbeit und weben auf leeren Webstühlen. Sie verlangen immer mehr Geld und feinste Seide, die sie jedoch nur selbst einstecken. Natürlich können weder die vom Kaiser zur Beobachtung der Arbeiten geschickten Minister noch schließlich er selbst die vorgeblichen wunderbaren Stoffe auf den Webstühlen sehen, doch da das einzugestehen bedeuten würde, dass sie dumm oder unfähig seien, loben sie alle die prachtvollen Muster und Farben.

Deutschlands grüne Energie-Märchen

Bei einem anstehenden großen Festumzug will sich der Kaiser in seinen neuen Kleidern dem Volk zeigen. Da das Volk auch um die Eigenschaft der Kleider weiß, gibt auch hier zunächst niemand zu, gar keine Kleider zu sehen, bis ein kleines Kind überrascht ausruft, der Kaiser habe ja gar nichts an. Der Vater des Kindes nimmt das als ‚Stimme der Unschuld‘ und verbreitet es weiter, bis das ganze Volk es ruft und der Kaiser einsieht, dass er sich hat betrügen lassen. Doch er beschließt, auszuhalten und den Umzug zu Ende zu führen…”

Fazit: In diesem heutigen Deutschland ist kein mehr Platz für Märchen – denn wer braucht schon Märchen bei dieser deutschen Realität? Die Irrationalität und Wirklichkeitsleugnung verantwortlicher Politiker, Techniker, Journalisten, allgemein ideologisch Gesteuerter und diverser Profiteure sind real und felsenfest etabliert. Wahnsinn und Verdummung schreiten auch an der Volksfront voran. Deindustrialisierung und Untergangswahn sind die woken, neudeutschen Tugenden. Doch die Wahrheit hinter der grünen Energielüge ist eine andere: Aphoristisch ausgedrückt steht jedem Windrad ein Gaskraftwerk oder (derzeit noch) ein Kohlekraftwerk.