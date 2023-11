Die gefährliche Selbstüberschätzung der Rechten

Die antijüdischen Exzesse von in Deutschland lebenden Muslimen im Gefolge des neuen Nahostkrieges haben ohne Zweifel bezüglich der Themen „Migration“ und „Islam“ einen Bewusstseinswandel ausgelöst, der weit in die politische Mitte der Bundesrepublik hineinwirkt. Plötzlich reden auch Politiker von Union, FDP und SPD über die Notwendigkeit nicht nur von Grenzkontrollen und Abschiebungen sich illegal im Lande aufhaltender Ausländer. Es werden auch die Fragen gestellt, ob die Gesamtzahl der Zuwanderer nicht viel zu groß sei, ja sogar, ob in den letzten Jahren nicht vielfach „die Falschen“ in unser Land gekommen seien. Für im weitesten Sinne „rechte“ Oppositionelle ist dies natürlich alles andere als neu. „Wir“ haben dies alles (und mehr) schon lange gewusst und fühlen uns jetzt in unserer Haltung bestätigt.

Daraus folgt die Erwartung, dass es jetzt bald einen nicht nur inhaltlichen, sondern auch praktischen Triumph geben könnte: Einen Migrationsstopp und dann sogar eine Umkehrung der Migration in eine „Remigration“. Zusätzlich wird es für denkbar gehalten, dass eine Wende in der Migrationspolitik Oppositionsparteien wie der AfD zu Mehrheiten verhelfen könnte, weil sie ja im Verhältnis zu den etablierten „Wendehälsen“ das glaubwürdigere Original verkörpern. Am Ende stünde dann endlich ein umfassender Politikwechsel, der auch andere Themen wie sichere Energieversorgung, Frieden mit Russland, nationale Souveränität, die ökonomische Leistungsfähigkeit Deutschlands und die Aufarbeitung der Corona-Krise einschließen müsste. In der Tat eilt die AfD und mit ihr die gesamte politische Opposition in Umfragen von Rekord zu Rekord. In Mecklenburg-Vorpommern liegen etwa AfD und „Sonstige“ gemeinsam bereits bei 44 Prozent (so das Institut Wahlkreisprognose). Götz Kubitschek hat auf dem Blog „Sezession im Netz“ bereits mit dem Tagebuch einer neuen Umbruchszeit begonnen.

Die Revolution folgt weniger Überzeugungsarbeit denn Machtverhältnissen

Gerade in einem solchen Denken, das die heutigen bundesdeutschen Verhältnisse in eine Analogie zur DDR von 1989/90 steht, liegt aus meiner Sicht ein gefährlicher Fehler. Die Möglichkeit einer revolutionären Entwicklung hängt zwar auch von erfolgreicher Überzeugungsarbeit („Metapolitik“) ab, aber sehr viel mehr von den realen Machtverhältnissen. Diese sind für die politische Rechte im gegenwärtigen Deutschland in Wirklichkeit alles andere als vorteilhaft. In der DDR des Jahres 1989 ließ sich die politische Frontstellung auf einen Konflikt zwischen unzufriedenen Volksmassen und der politischen Führung durch die SED reduzieren. Letztere erkannte nach einer kurzen Phase der verschärften Repression selbst, dass nicht nur ihre Politik, sondern auch der gesamte Staat DDR am Ende war, gab den Widerstand auf und verhielt sich in der Übergangsphase zur Demokratie kooperativ. Die Sowjetunion griff nicht militärisch ein, obwohl sie durchaus die Möglichkeit dazu besessen hätte. Der Moskauer Führung unter Michail Gorbatschow, der das Land nach Westen öffnen wollte, fehlte jegliches Interesse an einem Fortbestand des DDR-Sozialismus.

Heute ist dies alles sehr viel komplizierter. Das beginnt schon damit, dass man an der – wenn auch nur formalen – demokratischen Legitimation des polit-medialen Machtkomplexes der Bundesrepublik nicht zweifeln kann. Straßenproteste mit dem Ziel des Sturzes einer gewählten Regierung wären sehr fragwürdig. Dieser „Demokratiefalle“ entkommt man zunächst nur auf dem erwähnten metapolitischen Wege, also dem Streben nach eigenen Mehrheiten durch einen selbst herbeigeführten Bewusstseinswandel. Diese Strategie hat der österreichische Aktivist Martin Sellner in seinem im Sommer erschienenen Buch “Regime Change von rechts” beschrieben – und sieht sie jetzt offenbar kurz vor einem Erfolg. Für einen Beobachter, der wie ich eine linksradikale Vergangenheit besitzt, erscheint dies als unglaublich naiv.

Kindliches Vertrauen in die Handlungsmöglichkeiten des Staates

Martin Sellner und andere rechte Pseudo-Revolutionäre scheinen ein unbegrenztes, geradezu kindliches Vertrauen in die Handlungsmöglichkeiten des Staates und insbesondere seiner Demokratie zu besitzen, während sie gleichzeitig demselben Staat und der heutigen Ausprägung der Demokratie unverhohlen feindlich gegenüberstehen. Dieser innere Widerspruch ist nicht auflösbar. Der heutige polit-mediale Machtkomplex der Bundesrepublik wird – anders als die SED des Jahres 1989 – die Macht selbst dann nicht einfach abgeben, wenn die Opposition Parlamentsmehrheiten gewinnen sollte. Die faktische Machtlosigkeit des US-Präsidenten Donald Trump (2017-2021), sein Sturz und seine heutige Verfolgung durch eine politische Justiz geben uns ebenso eine klare Vorstellung davon wie die Ignoranz der damaligen Bundesregierung gegenüber den gewaltigen „Querdenker“-Demonstrationen des August 2020 in Berlin.

Hinzu kommt aber, dass neben der Staatsmacht und der rechten Opposition im heutigen Deutschland weitere starke Machtfaktoren existieren, die teilweise ein erhebliches Gewaltpotential in eine revolutionäre Situation einbringen würden. Linksextremisten und Klimaradikale sind dabei zwar nicht von entscheidender Bedeutung, aber spielen durchaus eine Rolle. Wichtiger sind unberechenbare äußere Mächte, die Deutschland keineswegs wohlgesonnen sind, aber erheblichen Einfluss auf seine inneren Verhältnisse besitzen: Die USA, Russland, die VR China und vor allem die Türkei, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Entscheidend ist aber der politische Islam als Ganzer, der gleich auf mehreren Ebenen wirkt: Erstens als ein erhebliches inländisches Gewaltpotential bis hin zum Terrorismus, zweitens im Kontext einer islamischen Weltrevolution, die im Gefolge des neuen Nahostkrieges zum ersten Male wirklich zu einer globalen politischen Kraft werden könnte, und drittens in Gestalt von islamischen Staaten, die direkten Einfluss auf die inneren Verhältnisse Deutschlands besitzen.

Kontrafaktische Fehlhandlungen

Bevor ich auf diesen letzten und vielleicht entscheidenden Punkt zurückkomme, will ich die Frage beantworten, warum eigentlich die AfD und die „neuen Rechten“ vom polit-medialen Machtkomplex als eine derartige Gefahr gesehen und bekämpft werden. Solch eine massive Repression ist ja ein eindeutiger Beleg dafür, dass von diesen Oppositionskräften tatsächlich eine starke Bedrohung der gegenwärtigen Machtverhältnisse ausgeht. Aus meiner Sicht spielen die vorgeschobenen Argumente von Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und sogar der Möglichkeit einer “neuen NS-Zeit” dabei in Wirklichkeit keine Rolle; dies ist alles derartig absurd, dass man sich damit nicht näher befassen sollte. Der entscheidende Punkt liegt schon im Parteinamen der AfD: „Alternative für Deutschland“. Allein der Umstand, dass die AfD eine Veränderung des als „alternativlos“ propagierten Status quo für möglich hält und einfordert, ist aus der Sicht der Herrschenden ein hinreichender Grund, sie bis aufs Messer zu bekämpfen. An dieser Stelle sollte man aber auch als Oppositioneller aufmerken: Vielleicht ist die Regierungspolitik ja wirklich derartig alternativlos, dass ihre Bekämpfung auch für den Kritiker selbst lebensgefährlich werden kann, und zwar keineswegs nur aufgrund staatlicher Repression.

Unsere regierenden Politiker(innen) sind zwar alles andere als intellektuelle Glanzlichter, aber keineswegs strohdumm. Immerhin verfügen sie durch ihre Geheimdienste über sehr viel bessere Informationsquellen als Leser und Autoren von Alternativmedien. Gleichfalls wäre es eine ins Absurde gehende Überhöhung, in ihnen Bösewichte aus Shakespeare-Dramen oder gar James-Bond-Filmen zu sehen, deren Ziel totale Destruktion um ihrer selbst willen wäre. Für die kontrafaktischen Fehlhandlungen der letzten Jahre auf Feldern wie Masseneinwanderung, Corona-Maßnahmen, „Impfung“, Energiewende und die deutsche Haltung zum Ukraine-Konflikt gibt es eine sehr viel näher liegende Erklärung als schiere Dummheit oder Bosheit: Nämlich äußere Zwänge, deren Urheber und Mechanismen im Dunkeln liegen. Das hört sich zwar stark nach „Verschwörungstheorie“ an, aber es gibt eine einfache Methode der Wahrheit näherzukommen. Das ist die Frage nach Interessen, die schon die alten Römer auf die Formel brachten: “Cui bono?” Wem nützt das?

“Mikroterrorismus“ gegen die „ungläubige“ Mehrheitsgesellschaft

Ich beschränke mich hier auf das Thema „Migration“, das im Moment ohnehin die in diesem Artikel diskutierte Problematik bestimmt. Meine These ist, dass bereits die Masseneinwanderung von 2015/16 das Resultat äußerer und innerer Zwänge auf die deutsche Politik war, und dass Angela Merkel diesen Zwängen seinerzeit genauso wenig entkommen konnte, wie Olaf Scholz es heute kann. Diese Zwänge werden zu allererst durch den gewaltbereiten Islamismus im Inneren gesetzt. Wir stehen in diesen Tagen einer muslimischen Aggressivität gegenüber, gegen die unser Staatsapparat offensichtlich fast machtlos ist. Das war aber schon im Jahre 2015 kaum anders. Die endlose Folge von schweren Gewaltverbrechen durch „Zuwanderer“ summiert sich zur Opferbilanz eines kleinen Krieges. Es handelt sich zwar in dem Sinne um „Einzelfälle“, dass keine organisatorische Verbindung zwischen diesen Taten existiert, aber sie bilden aus meiner Sicht einen beständigen „Mikroterrorismus“, dessen Zusammenhang im religiösen Hass gegen die „ungläubige“ Mehrheitsgesellschaft besteht.

Zu diesem Mikroterrorismus gesellt sich der eigentliche islamistische Terrorismus hinzu, der zwar in den letzten Jahren mit einem riesigen Aufwand unter Kontrolle gehalten wurde, aber nur auf einen Moment wartet, an dem die Polizei diesen Überwachungsaufwand infolge ihrer Überforderung auf anderen Feldern nicht mehr leisten kann. Das ist jedoch nicht der entscheidende Punkt; dieser besteht darin, dass der Mikroterrorismus eine vernichtende Stärke annehmen könnte, sobald er durch eine äußere Kraft gebündelt wird. Diese äußere Kraft, und damit die Antwort auf die Frage „Cui bono?“, braucht man nicht lange zu suchen: Sie besteht in der Türkei und ihrem Herrscher Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei ist nach den USA die zweitstärkste Militärmacht der NATO. Sie hat immer noch ein starkes Interesse daran, mehrere Millionen teils militante Syrien-Flüchtlinge, die sich größtenteils in dem formal syrischen, aber von der Türkei kontrollierten Gebiet von Idlib aufhalten, nach Europa weiterzuschicken. Damit soll aber dieses Europa auch immer weiter destabilisiert werden, um schließlich von innen her unter türkischen Einfluss zu geraten.

Plan einer türkisch-islamischen Dominanz in Deutschland

Die „Flüchtlingskrise“ von 2015/16 hatte aus meiner Sicht genau diesen Hintergrund, und es wird erst durch diesen Zusammenhang verständlich, warum Angela Merkel damals so sehr darauf bestand, dass ein Ende dieser Krise nur durch ein Abkommen mit der Türkei erreicht werden konnte. Dieses Abkommen kam dann im März 2016 auch wirklich zustande, aber es war nur ein weiterer Schritt einer bis heute anhaltenden Appeasement-Politik gegenüber dem Erdogan-Regime. Dieses verfügt durch in Deutschland tätige Geheimdienste und insbesondere durch die türkische Religionsbehörde Dyanet sowie den von dieser kontrollierten Moscheeverein Ditib, die bestimmt, was in der Mehrzahl der deutschen Moscheen gepredigt wird, über einen gewaltigen Einfluss auf die 2,9 Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit türkischem Migrationshintergrund und damit auf die deutsche Innenpolitik. In unseren Tagen erzittern die deutschen Politiker wieder einmal vor Erdogan, der unverhohlen von einem „Kampf zwischen Halbmond und Kreuz“ spricht und über Ditib in deutschen Moscheen Botschaften über den Gaza-Krieg verkünden lässt, die man als antisemitisch bezeichnen muss.

Erdogan will langfristig über die Demographie eine türkisch-islamische Vorherrschaft über Deutschland errichten, und er liebäugelt offen mit einem direkten Eingreifen in den Gaza-Krieg aufseiten der Hamas. Da aber Deutschland in diesem Konflikt Israel unterstützen muss, wäre genau die Situation erreicht, vor der ich übrigens schon seit Jahren warne: Ein äußerer Konflikt würde Deutschtürken und Stammdeutsche zu feindlichen Kriegsparteien machen und so den Anlass schaffen, welcher den erwähnten Mikroterrorismus zum bewaffneten Aufstand bündelt. Ich muss mit dieser Idee vorsichtig sein, da ich deswegen vor einigen Jahren – damals noch als Linker im Zusammenhang mit dem Kurdenkonflikt – vor Gericht erscheinen musste. Dieser kafkaeske Prozess endete zwar im Dezember 2020 nach wenigen Minuten Gerichtsverhandlung mit einer Einstellung des Verfahrens; aber er hat mir die Erkenntnis beschert, dass pointierte Kritik an Recep Tayyip Erdogan auch in der Bundesrepublik gefährlich sein kann.

Strategie der Konfliktsedierung

Heute ist dieses Thema leider aktueller denn je, aber das Islamismus- und Erdogan-Appeasement geht unvermindert weiter. Es könnte in der Tat alternativlos sein, wenn man nicht Kalifat oder Bürgerkrieg als gangbare Alternativen ansehen will. Dass deftige Kritik an ungebührlichen Verhalten von Migranten im heutigen Deutschland zur Volksverhetzung erklärt wird, und dass um „deutsche“ Verbrechen an Migranten wie im Februar 2020 in Hanau ein nationaler „Schuldkult“ betrieben wird, hat schon seine Gründe. Vielleicht hat es sogar bei der Anzettelung der Corona-Krise im März 2020 eine Rolle gespielt, dass praktisch gleichzeitig mit dem ersten Lockdown-Beschluss Erdogans Türkei syrische Dschihadisten tagelang gegen die türkisch-griechische Landgrenze am Evros-Fluss anrennen ließ. Die allgemeine Virophobie wirkte in dieser kritischen Situation, die einen griechisch-türkischen Krieg automatisch nach Deutschland hineingetragen hätte, wie ein Sedativum.

Dass „Corona“ und „Islam“ im Denken und Handeln unserer Politiker durchaus in einem Zusammenhang standen, zeigte sich dann in der bewussten Demütigung der deutschen Mehrheitsbevölkerung durch die Erlaubnis von lautstarken Muezzinrufen während des Lockdowns. Während Ostergottesdienste streng verboten waren, durften von Minaretten herab Gesänge erschallen, in denen Judentum und Christentum offen die Existenzberechtigung abgesprochen wird. Die Strategie der Konfliktsedierung – erst durch „Corona“ und dann durch die Ukraine-Hysterie – ist aber jetzt an ihr Ende gekommen. Der Gaza-Krieg drängt zu einer Entscheidung – im Nahen Osten genauso wie in der deutschen Innenpolitik. Es gibt zwar Versuche, die bisherige linke Einstellung zum Islam krampfhaft beizubehalten, aber sie grenzen ans Absurde. Dass die „Querdenker“ mit ihrer Kritik an „globalen Eliten“ ein antisemitisches Narrativ durchgesetzt haben, welches die Ursache des heutigen muslimischen Antisemitismus sei, glaubt – wenn überhaupt – nur eine überschaubare Anzahl Unverbesserlicher.

Fragwürdige staatliche Widerstandskraft

Es könnte also sein, dass nicht nur die politische Rechte, sondern auch die bundesdeutsche Staatsmacht heute erst recht einem türkisch-islamischen Gewaltpotential gegenüberstehen, das für beide viel zu groß wäre. Das ist keine graue Theorie – denn wir haben im Sommer in Frankreich gesehen, was für eine Kraft solch ein migrantischer Aufstand entfachen kann, dem sich dann auch noch einheimische Unterschichten und Linksextremisten anschließen. Rechter Triumphalismus ist in dieser kritischen Situation völlig unangebracht. Die krasse Unterlegenheit der politischen Rechten gegenüber dem militanten Islam zeigt sich schon daran, dass letzterer den Rechtsextremismus nie als Gegner ernstgenommen oder auch nur angesehen hat. Im Gegenteil, es gibt in unseren Tagen sogar irrwitzige Querfronten, wenn etwa in Dortmund Neonazis die Palästina-Flagge zusammen mit einem Banner „Israel ist unser Unglück“ aus dem Fenster hängen. Auch viele Linksextremisten lassen jetzt ihrem immer schon latent vorhandenen „israelbezogenen Antisemitismus“ freien Lauf.

Für die gegenwärtigen Entwicklungen ist beides belanglos, weil sowohl Rechte als auch Linke in ihrem revolutionären Potential gegenüber Islamismus und türkischem Nationalismus völlig vernachlässigbar sind. Im Falle eines Erfolges dieser Richtungen würden sich die Sieger ihrer falschen Bündnispartner schnell entledigen. Die Frage ist einzig und allein, welche Widerstandskraft unserer Staat gegenüber einem islamistischen Aufstand noch aufbringen könnte und wollte. Allein schon der Blick auf die letzten Jahre muss hier einen tiefen Pessimismus erzeugen. Sehr wahrscheinlich würde wie im Juni 1940 in Frankreich auf das jahrelange Appeasement ein jähes débacle folgen, und der Absturz in die Islamisierung wäre unvermeidlich. Unter Umständen würden ihn große Teile der Deutschen als willkommenen Ausweg aus Sinnkrise und Dekadenz geradezu bejubeln, wie es Michel Houellebecq in seinem 2015 erschienenen Roman Unterwerfung den Franzosen prophezeite.

Weitreichende Spekulation

Die gefährliche Selbstüberschätzung der Rechten führt also nicht zu ihrem metapolitischen Sieg, sondern allenfalls in einen zähen Bürgerkrieg, der wahrscheinlich nur mit russischer Unterstützung zu gewinnen wäre. Ein solcher – an den Siebenjährigen Krieg (1756-1763) erinnernder – Koalitionswechsel könnte eine weitere Erscheinung der sich gegenwärtig in schnellem Fluss befindlichen Weltpolitik werden. Der Westen könnte jenen Dritten Weltkrieg gegen den Islam, von dem israelische Politiker bereits offen sprechen, nur mit, aber nicht gegen Russland gewinnen. Der Ukraine-Konflikt wäre in dieser Sichtweise ein überflüssiger Bruderkrieg, der schnell durch eine Konzentration auf den gemeinsamen Feind beendet werden müsste.

Das ist aber eine sehr weitreichende Spekulation. Sicher ist hingegen, dass die Gegenwart nicht nur für den Westen, sondern auch für die deutsche politische Rechte als äußerst düster erscheint. Die Annahme, dass allein ein sich demokratisch artikulierender Mehrheitswille zu Grenzschließungen, Massenabschiebungen und gar zu einer allgemeinen Remigration führen könnte, ist unbegründet und hochgefährlich.