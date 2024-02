Die Heuchler von der CDU und ihre Rückendeckung für von der Leyen

Diese Union ist einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Auf Bundesebene wird so getan, als käme all das grüne Übel von den Grünen – und bei der EU-Wahl steht man bedingungslos hinter Ursula von der Leyen, für die es in den letzten Jahren nichts wichtigeres gab, als europaweit den “Green Deal” durchzupeitschen. Ich weiß, ich wiederhole mich… aber nochmals: Wer einseitig auf die Grünen schimpft und so tut, als seien nur sie das Problem, und es brauche nur wieder eine Koalition aus CDU und SPD oder ähnliches, der irrt gewaltig. Denn nichts, aber auch gar nichts wäre anders, hätten wir gerade eine CDU-geführte Regierung.

So schlimm die Ampel auch ist: Der Abstieg Deutschlands geht zu mindestens 50 Prozent auf die Kappe dieser Möchtegern-Konservativen und Schein- respektive Service-Opposition. Ganz ehrlich: Ich habe für die Hütchenspieler der CDU inzwischen nur noch Verachtung übrig – und zwar deutlich mehr als für die Grünen.

Grüne sind zwar jenseits von Gut und Böse, aber wenigstens authentisch

Leute wie Ricarda Lang sind zwar inhaltlich jenseits von Gut und Böse, aber ich glaube ihnen wenigstens, dass sie davon überzeugt sind, was sie da veranstalten. Die CDU auf der anderen Seite verarscht die Leute ganz einfach. “Oh, die grüne Politik ist ja so schlimm, unsere Wirtschaft, blablabla… Achja übrigens, hier habt ihr den Green Deal von unserer tollen Ursel!” Ekelhaft und verlogen ist das, sonst gar nichts.

Die “Welt” schreibt über von der Leyens Ambitionen auf die nochmalige fünfjährige Verlängerung nach den Europawahlen im Juni an der Spitze der EU-Kommission – und wartet dabei immerhin mit einigen Lachern auf, wohl um die Stimmung aufzuheitern. Ein Beispiel: “Ein Schwerpunkt des Wahlkampfes von Ursula von der Leyen soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Wettbewerbsfähigkeit der EU werden.” Selten so gelacht. Es ist zu geil: Ausgerechnet Madame Lieferkettengesetz möchte die Wettbewerbsfähigkeit der EU steigern – nachdem sie sie erst einmal ordentlich beschädigt hat, versteht sich. Von ihren gelöschten Nachrichten bezüglich der Wundersaft-Verträge will ich gar nicht erst angefangen. Man möge mir verzeihen, aber ich packe das alles nicht mehr.