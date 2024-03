Die hinkenden Friedenstauben

Krieg, Terror und Gewalt sind verabscheuungswürdig und der Wunsch nach einem friedlichen Leben ohne Bedrohungen ist nur allzu verständlich. Leider entspricht die Realität dem nicht, zumal der Krieg in unsere ach so zivilisierte Gesellschaft zurückgekehrt ist – und das nicht erst seit dem 24. Februar 2022. Ist eine friedliche Welt also überhaupt denkbar? Ein Blick auf die Konfliktlinien macht deutlich, dass vor allem religiöse, ethnische, nationale und imperiale Ansprüche Auslöser von kriegerischen Konflikten sind. Dabei hat sich die sogenannte freie Welt – der Westen – wenn auch nicht durchgehend, so aber dennoch in der Tendenz als stabilisierender Faktor erwiesen. Warum sind wir also nicht zum Vorbild für eine friedliche Weltordnung geworden?

Es ist unser wirtschaftlicher und politischer Opportunismus der vergangenen Jahrzehnte, welcher die Feinde einer freien Gesellschaft stark gemacht hat: Wirtschaftlich, politisch, militärisch und religiös. Anstatt Werte zu verteidigen, waren der schnelle Dollar, die schnelle Mark respektive der schnelle Euro das Grundprinzip allen Denkens, und große Teile der Welt haben daher nur das hässliche Gesicht unserer Gesellschaftsform gesehen: Maximale Ausbeutung und Umverteilung auf Wenige. Da braucht man heute nicht zu jammern, wenn diese angeblich “wertebasierte” Gesellschaft massiv an Attraktivität verloren hat und die durch Globalisierung geschaffene Verarmung breiter Bevölkerungsschichten nunmehr selbst die westlichen Gesellschaften spaltet. Macht und Machtmissbrauch sind siamesische Zwillinge, welche wir zugelassen haben.

Unterwerfung als Atempause

Was ist aber nun die Lösung für die geschaffenen Probleme? Der Ruf nach ein bisschen Frieden von AfD, BSW, Atlas-Initiative und anderen sicher nicht; denn die grundsätzlichen Probleme werden dadurch nicht gelöst. Diese Logik hinkt gewaltig. Die Monster, welche unsere unmäßige westliche Welt geschaffen hat, sind gut aufmunitioniert, mit säckeweise westlichem Geld in ihren Taschen – sei es im Nahen Osten, Russland, China oder anderswo. Ein Frieden in der Ukraine wäre beispielsweise nichts anderes als ein Raub- oder Burgfrieden, welcher Putin die Zeit geben würde, unser Geld für Rüstung auszugeben und eine tatsächliche Bedrohung unserer Freiheit und Sicherheit zu schaffen. Die Unterwerfung unter sein imperialistisches Diktat wäre vielleicht eine Atempause, aber nicht mehr. Den Ukrainekrieg könnte man somit als Preis interpretieren, welchen wir für unseren Opportunismus, mit jedem Geschäfte machen zu wollen, zahlen müssen.

Letztlich sind daher vor allem die wirtschaftlichen Sanktionen das Mittel der Wahl – und im Hinblick auf die Sünden unserer eigenen Vergangenheit auch überfällig. Die freie Welt muss zusammenrücken und Geschäfte an die Umsetzung von menschlichen Werten binden. Die USA haben es zu Teilen begriffen: Sie holen die Produktion zurück ins Heimatland und schaffen damit nicht nur Wohlstand, sondern halten auch die Gegner der Freiheit in Schach. Und auch wir werden diesen Kampf wohl führen müssen, weil es keine Rückzugslinie gibt. Eine “multipolare” Welt bedeutet, aus heutiger Sicht, eine Welt von Diktatoren und religiösen Führern; mit Freiheit hat sie wenig zu tun. Das sollten die Idealisten dieser Weltsicht bedenken. In Zukunft ist vor allem politisches Fingerspitzengefühl gefragt, wie wirkliche Diplomatie es erfordert – und keine idealistische Ideologie à la “„Wir alle sind ein globales Dorf“. Also, Freunde des Friedens: Was kommt nach dem angeblichen Friedensschluss?