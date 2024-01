Die Kampagne gegen Rechts soll vom Great Reset ablenken

Dass der konzertierte Großangriff der Regierung auf die AfD zur Niederhaltung und idealerweise Vernichtung der einzigen Realopposition just begann, als die letztlich gegen eine globalistische Politik und gegen internationale Konzentrations- und Transformationspläne gerichteten Bauernproteste drohten, zu einer Massenbewegung zu werden, ist kein Zufall. Im Rahmen eines Programmschwerpunkts „Woche der Demokratie” auf dem österreichischen Sender AUF1, gedacht als “alternative Antwort auf System-Propaganda”, analysiert AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Kampagne gegen die AfD und deren Sympathisanten und erklärt diese für wahrhaft besorgniserregend – aber eben auch symptomatisch, wie er in seinem aktuellen Video ausführt. „Das haben wir schon bei Corona erlebt. Öffentliche Ächtung, Entrechtung und Entmenschlichung jener, die eine andere Meinung haben”, so Magnet.

Bereits bei der Corona-Inszenierung, beim Klima-Schwindel und bei der unsäglichen Kriegshetze um die Ukraine, zuletzt aber eben gerade bei den Bauern-Demonstrationen hatte AUF stets eine kontroverse Position eingenommen und unerschrocken gegen die Einheitspropaganda der Mainstreammedien berichtet. In diesem Kontext sei auch die „Woche der Demokratie“ zu verstehen, mit der der Sender dem “Globalisten-Kartell” den kritischen Spiegel vorhalten will. Demokratie bedeute, so Magner, immer auch Meinungsvielfalt – “und deshalb lassen wir auch jene zu Wort kommen, die das System ausgrenzt!“ Gleichzeitig weist er darauf hin, wie sich die Tonalität bei der aktuellen Kampagne besonders extrem entwickelt: Auf den Demos getragene Transparente mit Aufschriften wie „AfDler töten“ zeugen von einer Grenzverschiebung und einem Tabubruch.

Der total(itär)e moralische Staat droht

Es gehe jetzt nur mehr scheinbar um die AfD und eigentlich auch nicht um links oder rechts; sondern es gehe um Ablenkung. Und zwar einerseits von den ersten großen Bauern- und Unternehmer-Protesten, die gegen die Regierung und die damit verbundene Zerstörung Deutschlands auf die Straßen gingen, da diese sich gerade unkontrollierbar auszuweiten drohten und zum Flächenbrand hätten werden können, weil der er Unmut und Leidensdruck bei den arbeitenden und Steuern zahlenden Menschen enorm ist. Andererseits aber auch – und darum geht es nach Magnets Überzeugung bei dieser Kampagne wirklich – von dem, “wo das System hinwill – zum Great Reset“. Nach der Enteignung und Zerstörung aller gewachsenen Strukturen und freiheitlichen Sphären drohe ein hypermoralischer, totaler wie totalitärer Staat – “wie im historischen Kommunismus, wie in China“, befürchtet der AUF1-Chef.

Deshalb will sein Sender, wie etliche weitere Alternative und freie Medien, “voll dagegen” steuern. Denn Propaganda, Zensur und psychologische Irreleitung gehören zum Haupthandwerkszeug der Globalisten – und ohne all das würde ihr Plan nie funktionieren, würden sich die Menschen sich nicht so effizient spalten lassen. “Gelingt es, das Spiel großflächig zu entlarven, ist es mit dem Great Reset vorbei!”, zeigt sich Stefan Magnet entschlossen. „Deshalb halten wir mit der Woche der Demokratie dagegen. Für Meinungsfreiheit, freie Medien und eine freie Welt!“