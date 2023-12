Die nächste Studie beweist den Masken-Unsinn

Die vorgestern in der britischen Fachzeitschrift „Archives of Disease in Childhood“ veröffentlichte Meta-Studie eines Forscherteams aus britischen und amerikanischen Medizinern, Epidemiologen, Infektiologen und Kinderärzten erbrachte erneut und zum wiederholten Male den Nachweis: Kinder während der Corona-Krise zum Tragen von Masken zu zwingen, war völlig sinnlos und damit unverantwortlich und kontraproduktiv. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Oskar Atzinger, griff das Thema offensiv auf: „Je länger die Corona-Zeit zurückliegt, desto mehr bestätigen sich die damaligen Warnungen der AfD vor überzogenen und sinnlosen Maßnahmen.”

Für die Studie hatte ein internationales Forscherteam untersucht, ob und inwieweit sich das Maskentragen von Kindern auf das Infektionsgeschehen auswirkte. Die Antwort: Gar nicht. Von knapp 600 ausgewerteten Studien entsprachen überhaupt nur 22 den wissenschaftlichen Standards, mit denen sich Aussagen über den Untersuchungsgegenstand treffen ließen. Von diesen wiederum waren sechs fehlerhaft, und die übrigen 16 konnten keine Effekte des Maskentragens auf den Eigenschutz oder den Schutz anderer vor der Übertragung des Virus feststellen.

Rituelle Dauerdrangsalierung

Fassungslos konstatiert Atzinger für sein Bundesland Bayern, soweit Präsenzunterricht während der “Pandemie” von Seiten der Söder-Landesregierung überhaupt noch habe stattfinden dürfen, stellte sich die rituelle Dauerdrangsalierung der Schüler mit dem stundenlangen Tragen von Masken als eine “völlig sinnbefreite” Maßnahme dar. “Aber Hauptsache, die Amigos der CSU haben gute Geschäfte gemacht!”, so der AfD-Politiker sarkastisch, der auch einen Zusammenhang mit dem rückläufigen Bildungsniveau sieht: Was den Kindern angetan wurde, zeigten nicht zuletzt auch die verheerenden Ergebnisse der neuesten Pisa-Studie.

Der katastrophale Leistungsrückgang der Schüler in Deutschland sei – neben der unbegrenzten Massen-Einwanderung, fehlenden Sprachkompetenzen vieler Kinder und ideologisierter Lernstoffe – eben auch darauf zurückzuführen, dass der Unterricht nur rudimentär und unter belastenden Bedingungen stattfand, so Atzinger. “Auf eine Entschuldigung der fanatisierten Politiker, Wissenschaftler und Journalisten werden unsere Kinder, deren Lebenschancen auf so infame Art beeinträchtigt worden sind, bis zum Jüngsten Tag warten dürfen.”