Die “Nie-wieder”-Gutmenschen: Beginn eines neuen Faschismus?

Es geschah am 31. Oktober 1993, als die „Republikaner“ einen Parteitag in Rastatt abhielten. Ich war damals Chef des DGB-Kreises Rastatt/Baden-Baden (und zu dieser Zeit bereits seit 21 Jahren Mitglied der SPD). Als solcher mobilisierte ich zusammen mit einem Bündnis weiterer zehn Organisationen gegen diesen Parteitag und rief zu einer Kundgebung auf, die unter dem Motto stand: „Eine demokratische Republik braucht diese Republikaner nicht!“ Neben Ralph Giordano war ich als Vertreter der Gewerk-schafter Redner auf der Kundgebung mit damals rund 3.000 Teilnehmern. Denn jene “Republikaner” fremdelten mit den Einheitsgewerkschaften – und einige Errungenschaften des Sozialstaates gingen ihnen zu weit.

Aber war der Protest gegen den Parteitag berechtigt? Aus der Sicht des damals noch objektiven Verfassungsschutzes und der Gerichte lagen „keine hinreichend gewichtigen tatsächlichen Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vor“ – und das, obwohl die von Franz Schönhuber 1983 gegründeten “Republikaner” tatsächlich weitaus rechter standen als heute die AfD. Dennoch war diese Partei ebenso wenig ein Problem für die bundesdeutsche Demokratie, wie unser Protest dagegen berechtigt (?) war. Es war ein Sturm im Wasserglas. Exkurs: Zur Vorbereitung der Kundgebung vermittelte ich eine Besprechung zwischen meinem Vertreter der Gewerkschaft der Polizei im Kreisvorstand, der Polizeibehörde und der Antifa, die auch damals wie heute in bestimmten Gewerkschaften verwurzelt war und ist.

Vom Staat hofiert und finanziert

Wir konnten der Antifa – die bekanntermaßen für das Gegenteil von antifaschistisch steht – damals ein “Stillhalteabkommen” abringen. Jedoch, um es kurz zu machen: Sie haben es gebrochen. Der „Schwarze Block“ hielt eine Hundertschaft der Polizei in Atem. Mit solchen selbsterklärten „Demokraten“ war schon damals kein Staat zu machen und ist es heute erst recht nicht; doch heute werden sie, anders als damals, sogar vom Staat hofiert und finanziert. Sie fehlen – samt ihren Fahnen – auf keiner der gegenwärtigen Pro-Regierungs-Demonstrationen. Bei jeder Gelegenheit liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei, plündern Geschäfte und lassen Autos in Flammen aufgehen, ob etwa 2017 auf dem G20-Gipfel in Hamburg, am 1. Mai in Kreuzberg, in der Berliner Liebigstraße oder in Leipzig-Connewitz . Und, falls es einigen noch nicht aufgefallen ist, mit wem sie da “Arm in Arm kämpfen“: Ihre Fahne ist schwarz-weiß-rot. Dies sind die Farben des autoritären Deutschen Reiches . Sie tragen eben nicht das Schwarz-Rot-Gold der republikanischen Freiheitskämpfer.

Der später gereifte Giordano dürfte heute wohl auf keiner der heutigen Massenaufmärsche mehr sprechen, ebenso wie auch ich nicht. Denn er vertrat, wie auch ich, islamkritische Positionen. Doch denjenigen, die sich heute zu Hunderttausenden auf die Straßen und Plätze rufen lassen, kann es nie genug sein an Migration und “Weltoffenheit” für die unkontrollierte Zuwanderung aus allen Kontinenten und Kulturen – insbesondere aus der islamischen. Gutgeheißen wird all das auch von den Kirchen, für die allesamt „Kinder Gottes“ sind… als ob es nicht auch missratene Kinder gäbe, ebenso wie missratene Pfarrer!

Um Leben und Tod

Heute haben wir es eher mit Don Quijotes Kampf gegen Windmühlen zu tun, die ihm als Ungetüme erschienen. Dessen vermeintliche Riesen sind heute ein Zwerg: Man denke nur an die getürkte “Correctiv“-Recherche, über die schon genug zu lesen war – leider jedoch nur von einer Minderheit, denn die Mehrheit läuft der Allianz von Medien und Politik weiter hinterher und repetiert unbeirrt die entlarvten Lügen vom “Geheimtreffen” und “Massendeportationen“. Diese bunten Demonstrierenden fordern herzliches Willkommenheißen und unbehinderte Freiheit für alle Kulturen der Welt in Deutschland – nur keine Toleranz für die eigene Kultur. Deutschlandfahne und Hymne sind auf den Aufmärschen unerwünscht. Diese Massenaufmärsche nehmen inzwischen Dimensionen an, die mit denen der Achtziger Jahre vergleichbar sind, als es mit der atomaren Aufrüstung der Supermächte um Leben oder Tod ging.

Heute wird die rechtskonforme Rückführung von illegalen Migranten als eine Katastrophe angesehen – als ob diese auf jenem ominösen Treffen in einem Hotel erstmals thematisiert oder gar erdacht worden und nicht längst Gegenstand auch rotgrüner Politik gewesen sei! Nein: Das größte „Remigrationsprogramm“ der jüngeren Zeit, das tatsächlich verwirklicht wurde, betraf die Jugoslawien-Flüchtlinge, die zurück auf den Balkan geschickt wurden – und zwar 1999 unter der rot-grünen Schröder-Fischer-Regierung. Auch im Spätsommer 2023 wurden dann wieder „Abschiebungen“ propagiert, vom Respektkanzler Olaf Scholz (der sogar im Englischen tatsächlich und als Einziger von “Deportationen sprach!) und jetzt, im Windschatten der Massenproteste vom Bundestag beschlossen. Eigentlich müssten die Gutmenschen also aktuell gegen die Regierung demonstrieren. Wieso denn gegen die AfD und nun auch gegen die WerteUnion und sogar die CDU? Haben die Altparteien denn das Monopol auf die Rückführungsoffensive?

Fassungslosigkeit im Ausland

Im Ausland schüttelt man längst den Kopf über uns: „Manchmal können die Deutschen einem wirklich Angst einjagen“, ist der Chefredakteur der “Neuen Zürcher Zeitung”, Eric Gujer, in der Schweiz besorgt. Andere befürchten gar die Wiederkehr des Faschismus unter anderen Vorzeichen: Denn „Faschismus“ ist dem Wesen nach eben nicht typisch rechtsextrem; im Gegenteil. Während der italienische damals noch als „rechts“ galt, war der Hitler-Faschismus genauer betrachtet ein “sozialistischer”, wenn auch ein “nationalsozialistischer“. „Wir sahen diese Aufmärsche der Empörung auch bei linken Regimen: In der maoistischen Kulturrevolution, in der Sowjetunion, bei Pol Pot in Kambodscha und in der DDR. Jeder gruppenspezifische Ausschluss hat ein faschistisches Element,“ analysiert die Autorin. Auch Professor Stefan Homburg schreibt in der Schweizer “Weltwoche” in einem kurzen Beitrag – unter Bezugnahme auf Ulrike Guérot – von der Gefahr des Übergangs zu einem neuen Totalitarismus.

In welche Richtung entwickelt sich die deutsche Gesellschaft? Viele sehen schwarz, respektive rot. Ein bekannter Widerständler gegen den braunen Faschismus analysierte die damaligen Umstände so: Es war damals ein ganz vergebliches Unterfangen, die Bevölkerung von ihrem Irrweg bei der blinden Unterstützung Hitlers zu überzeugen. Denn das Naziregime hatte die Meinungshoheit auf allen Ebenen. Hitler beherrschte den Staatsapparat, die Propaganda und die gleichgeschalteten Medien. Deshalb war das Mitläufertum des Volkes nicht weniger als logisch. Die Abkehr vom Hitler-Faschismus sei also nur möglich gewesen, indem man unter Lebensgefahr das Regime selbst bekämpfte, also versuchte, Hitler zu beseitigen (dokumentiert in in Dietrich Bonhoeffers “Theorie der Dummheit“). Das taten dann die Widerstandskämpfer, die fast alle mit dem Leben bezahlten; realisiert wurde es am Ende durch Stalins Rote Armee. Pfarrer Bonhoeffer überlebte seinen Widerstand nicht; er wurde hingerichtet.

Erste öffentliche Mordaufrufe

Überträgt man Bonhoeffers Erkenntnisse auf die heutige Situation, sieht die Perspektive im Prinzip nicht minder gefährlich aus, auch wenn heute, noch jedenfalls, kein physischer Staatsterror droht: Die heutige Deutungshoheit liegt in den Händen der freiwillig gleichtönenden Medien, welche die Politmächtigen gegen alle Veränderungen und Kritik abschirmen. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass Millionen Menschen der täglichen Propaganda glauben – obwohl diese größtenteils sogar noch falscher “berichten”, als es “Correctiv” tat. Das Ergebnis sind am Ende bereits öffentliche Mordaufrufe: Jetzt erst einmal gegen AfD-Anhänger, erfahrungsgemäß geht es aber weiter. Hans-Georg Maaßen sieht bereits Anzeichen eines totalitären Staates, wie diese 7 Minuten zeigen.

Professor Dr. Hans-Peter Schwöbel erlebte in Mannheim beim dortigen “Aufstand der Anständigen” dies: „Der Veranstalter, ein grüner, lupenreiner Demokrat, brüllt in die Menge: Wollt ihr die rechte Welle brechen? Die 20.000 rufen: JA! Das ist dem Heizer auf der Bühne nicht laut genug. Er brüllt: Ich höre nichts! Wollt ihr die rechte Welle brechen!! Jetzt kommt ein donnerndes JAAAA!!!! Mehr Sportpalast geht nicht.“ Soweit dieser resignierende Zeitzeugenbericht der Gegenwart. Ich selbst wollte die Kundgebung in meiner südbadischen Heimatstadt beobachten und dabei ein Schild hochhalten: „WIR sind die GUTEN? Schlecht sind die Anderen?“. Mein familiäres Umfeld riet mir aus guten Gründen davon ab.

Den Anfängen wurde nicht gewehrt

Sie haben recht, es wäre zu gefährlich – zumal unsereins nicht das Potenzial hat, den Meinungsschmieden Deutschlands Paroli bieten zu können. So wie auch Wahlen keine Änderung bewirken können. Die AfD wird von der Macht ferngehalten und stigmatisiert, und egal, was man ansonsten wählt, wählt man am Ende die rot-grüne Alle-Welt-Politik. Daher sollten wir uns vielleicht allmählich Gedanken machen, uns in Sicherheit zu bringen. Eine meiner Leserinnen beendet ihre Mails stets mit der Signaturzeile: „Rette sich wer kann, solange es noch geht“. Für viele Juden kam diese Erkenntnis im Dritten Reich zu spät.

Das mag manchen als vermessener oder gewagter Vergleich erscheinen. Aber sie sollten bedenken, dass die Radikalisierung und Entfaltung des Staatsterrors auch unter Hitler nicht schlagartig mit der Machtergreifung einsetzte, sondern ganz schleichend und allmählich. 1933 wäre Deutschland den meisten noch als rundum zivilisierter Staat erschienen, mit einem Reichskanzler, der endlich aufruft, “die Spaltung zu überwinden” und das Reich vor dem Umsturz durch seine “inneren Feinde” bewahrt. Das, was wenige Jahre später passierte, hätte sich damals noch keiner ausmalen können (und viele wollten es auch später nicht wahrhaben). Die mentalen Voraussetzungen für den nächsten Unrechtsstaats sind jedoch bereits gegeben. Einige alternative Blogs haben ihre Zelte bereits im Ausland aufgeschlagen; und auch mich quält die Frage, wo ich – wenn es wieder einmal soweit ist in Deutschland – untertauchen soll, oder ob ich mich gleich im Ausland in Sicherheit bringe. Das ist leider mein voller Ernst.