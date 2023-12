Die Schande von Hamburg und das Schweigen der Feministinnen

Eine unfassbare Tat, ein unfassbares Urteil, eine unfassbare Berichterstattung – so lässt sich der Fall der Gruppenvergewaltigung von Hamburg und ihr juristisches Nachspiel umschreiben. Vor 3 Jahren war die 15-Jährige im Hamburger Stadtpark von “mehreren jungen Männern” vergewaltigt worden. Die Täter – acht von ihnen hinterließen ihr Sperma im Opfer – filmten die Tat und raubten das Mädchen anschließend aus. Bis auf einen habe alle Vergewaltiger laut Medienberichten einen Migrationshintergrund: Sie kommen unter anderem aus Ägypten, Libyen, Kuwait, dem Iran, Armenien und Afghanistan. Es ist ein Querschnitt des bunten Kaleidoskops der “Vielfalt”, wie sie hierzulande als Bereicherung gefeiert wird.

Dass acht der neun Vergewaltiger mit einer Bewährungsstrafe und Sozialstunden davonkommen, sorgte für erhebliche Gemütsregungen und Empörungswellen in der Bevölkerung – weit mehr, als dies bei den anderen der mittlerweile fast 800 jährlichen Gruppenvergewaltigungen in diesem Land (über zwei täglich, Dunkelziffer nicht eingerechnet) der Fall wäre. Lediglich ein Haupttäter, ein 19-jähriger Iraner, muß für zwei Jahre und neun Monate in Jugendhaft; die anderen gehen mit mildesten Bewährungsstrafen aus dem Gerichtssaal.

Geringer Preis fürs Zerstören eines Menschenlebens

Das ist also der Preis in Deutschland für das Zerstören eines Lebens: Bestenfalls ein paar Sozialstunden und Bewährung – grinsend zur Kenntnis genommen von den uneinsichtigen, nicht reumütigen, renitenten Angeklagten, die hier – der richterlichen Milde einer “Wiederholungstäterin in Robe” sei Dank – auf freiem Fuß bleiben und sogleich erneut zur Tat schreiten können. Die zuständige Richterin erhält nach dem Urteil Drohungen, manche wünschen ihr sogar, sie möge “das erleben, was das Opfer durchmachen musste”. Ist dieses Aufwallen des Volkszorns wirklich überraschend? Schließlich war dies keineswegs das erste Urteil dieser Art – und auch garantiert leider nicht das letzte. 2022 erhielt ein Afghane für die Vergewaltigung einer Elfjährigen ebenfalls nur eine Bewährungsstrafe.

Solche Urteile sind nicht mehr nachzuvollziehen – nicht für mich als Frau, nicht für den Normalbürger, nicht für das Opfer, nicht für die Eltern. Zumal man sich fragen muss, was Menschen, die sich so verhalten, überhaupt in in diesem Land zu suchen haben. Wie konnten sie hergegangen? Und wieso dürfen sie hier bleiben? Eine Richterin und die Justizorgane zu bedrohen, ist ganz sicher nicht der richtige Weg. Aber das Volk, in dessen Namen hier angeblich “Recht” gesprochen wird, verliert zunehmend das Vertrauen in den Rechtsstaat; von den im Stich gelassenen und durch solche Entscheidungen zusätzlich verhöhnten Opfern ganz zu schweigen.

Wenn das keine Rape-Culture ist, was dann?

Jedoch: Müsste in einem solchen Fall nicht eine Gruppe geben, die sich ganz gewiss doch für Gerechtigkeit bei derartig bestialischer männlicher Gewalt gegen Frauen einsetzt? Doch, stimmt: Die Feministinnen, deren militanteste Vertreter oft von “Rape-Culture” und von jedem Mann als einem potentiellen Vergewaltiger sprechen (und wenn der Hamburger Fall kein Beispiel für die Realexistenz einer “Rape-Culture” ist, was dann?). Wo sind diese Feministinnen hier, ergeben sie die Stimme und kämpfen für das weibliche Opfer?

Von wegen. Leider haben die Täter dafür offenbar den falschen Teint und die falsche Nationalität. Die migrantische Opferrolle und der Nimbus des sakrosankten traumatisierten Flüchtlings übertrumpfen anscheinend die Befindlichkeiten des Vergewaltigungsopfers – und deshalb ist, wie schon beim Kölner “taharrush gamea” zu Silvester 2015, von unseren „Feministinnen“, mit sehr wenigen Ausnahmen, nur ohrenbetäubendes Schweigen zunvernehmen. Manche versteigen sich gar in zynischste Relativierungen. So schreibt beispielsweise Katharina Schipkowski in der “taz” über die Wut auf die Richterin: „Vielleicht würde der Hass nicht so überschäumen, wären die Verurteilten weiße Deutsche statt Jugendliche mit Migrationsgeschichte, und wäre die Richterin keine Frau. Zudem ist Meier-Göring nicht irgendeine Frau, sondern eine sehr mutige und kluge.“

Reine Projektion

Das ist reine Projektion: Die eigene Voreingenommenheit wird hier auf die Leute übertragen, die mit dem milden Urteil nicht einverstanden sind. Rassismus scheint die einzig mögliche Ursache für das Unverständnis über Bewährungsstrafen für die Gruppenvergewaltigung eines wehrlosen Mädchens. In der Vorstellungswelt der Autorin hätten die zurecht Empörten die Tat – wäre sie von Deutschen begangen worden – wohl als Kavaliersdelikt oder Jugendstreich abgetan.

Ich stattdessen glaube umgekehrt vielmehr, dass die “taz” Teil des Mobs gewesen wäre, der hemmungslose Gerichtsschelte wegen eines zu milden Urteils betrieben hätte, wären die Verurteilen Biodeutsche und der Richter ein Mann gewesen. Wahrscheinlich hätte sie dies sogar zum Auftakt einer redaktionellen Themenreihe gemacht darüber, wie “Männerseilschaften” in der Justiz die Vergewaltigung wieder einmal zum Kavaliersdelikt machen wollen. Dabei gäbe es hier – gerade im Hinblick auf den kulturellen Hintergrund der Täter – so Einiges zu beleuchten; aber davor scheut man zurück. Die Wahrung des kulturrelativistischen Narrativs ist wichtiger als Beistand für die Opfer. Das gilt nicht nur für die “taz”, sondern quer durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und linken “Qualitätsjournalismus”, die den Migrationshintergrund der Täter zumeist nicht einmal erwähnen.

Vergewaltigungsspielchen der “neu Angekommenen”

Dabei hat sich die Zahl der Gruppenvergewaltigungen – wie bereits erwähnt – in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht – von 250 auf 789 laut Kriminalstatistik. Dieser Trend korreliert unmittelbar mit der Massenzuwanderung aus islamischen Herkunftsländern; gerade einmal ein Drittel der Täter hat einen deutschen Pass oder die doppelte Staatangehörigkeit. Bei der letzten Erhebung wurde festgestellt, dass Ausländer zwei Drittel aller Täter stellen, die Hälfte davon sind Afrikaner und Afghanen. Setzt man die Zahlen ins Verhältnis zum Bevölkerungsanteil, sind Afghanen damit 40-mal, Afrikaner sogar 70-mal häufiger Täter bei Gruppenvergewaltigungen als Menschen mit deutschem Pass (von denen ihrerseits ja schon etliche einen Migrationshintergrund aufweisen, denn dieser wird hier ebenso wenig wie eine Doppelstaatsbürgerschaft erfasst; gegenüber den autochthonen Einheimischen dürfte die Überrepräsentierung somit nochmals deutlich höher liegen). Auch wenn man hier demografische Verzerrungen und das Durchschnittsalter berücksichtigt, bleibt das Verhältnis erschreckend.

In vielen islamischen Ländern können – oder dürfen – Frauen nicht ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen. Im Nachgang des “Arabischen Frühlings” fassten Frauen in Nordafrika neuen Mut, gerade in den großen Städten. Doch diesem neuen Mut scheller Einhalt geboten, als ihnen und ihren westlichen Unterstützern lieb sein konnten. Die Antwort der Männer, die die Welt weiterhin in der Hand der Männer sehen wollten, waren eben solche „Vergewaltigungsspielchen“, wie sie von den “neu Angekommenen” Silvester 2015 eben in Köln praktiziert wurden: Frauen, alleine oder zu zweit, werden durch einen testosterongeschwängerten Mob von der Menge abgetrennt und gemeinschaftlich missbraucht. Frauen sollen dadurch aus der Öffentlichkeit gedrängt werden; wer es wagt, sich dennoch frei und ohne “Bewacher” zu bewegen, hat es nicht anders gewollt – und wird zum Freiwild.

Heißes Eisen Migrantenkriminalität weiter tabu

Im Maghreb gibt es einen ganz eigenen Schutz gegen solches Verhalten: Im Falle eines Angriffs wird die Familienbande zusammengetrommelt und dem Täter eine Lektion erteilt. Aber dieses tribalistische Verhalten ist Deutschland fremd. Hier verlässt man sich nicht auf Leute, die bereit sind, ihre Anliegen ohne Fragen zu stellen mit Gewalt durchzusetzen. Dieses Stadium hat man in Europa seit Ende des Feudalismus zum Glück überwunden; hier vertraut man auf Recht, Gesetz und staatliches Gewaltmonopol – also alles, was durch eine Masseneinwanderung aus vormittelalterlichen Kulturräumen nun binnen weniger Jahre wieder in Frage gestellt wird.

Das Vertrauen in das staatliche Gewalt- und Bestrafungsmonopol wird durch Urteile wie das von Hamburg womöglich irreparabel beschädigt. Parallel selbst die Politik das Problem der Zunahme der Sexualstraftaten durch Zuwanderung seit Jahren konsequent tot – und jedem, der das ungeschriebene Schweigegelübde bricht, droht die Brandmarkung als Rassist. Auf die Unterstützung der Medien kann man dabei ebenfalls nicht verlassen. Deren Aufgabe wäre es eigentlich, Skandale wie diesen herauszuarbeiten und Politik und Judikative öffentlich anzuklagen. Aber niemand traut sich, das vermeintlich heiße Eisen Migrantenkriminalität anzufassen. Im Gegenteil: Die Reaktionen einer in ohnmächtigen Zorn und Angst um ihre Sicherheit versetzten Öffentlichkeit sind es, die angeprangert und kriminalisiert werden.

In Irland kam es, nachdem mehrere Kinder von einem Algerier mit einem Messer teils lebensgefährlich verletzt wurden, zu teilweise gewaltsamen Protesten der Einheimischen – und prompt berichteten deutsche Medien über “rechtsradikale Ausschreitungen”, ohne das nicht unwesentliche Detail der diese auslösenden Horrortat zu erwähnen. Dasselbe Muster hatte sich schon vor zwei Wochen in Frankreich abgespielt, als nach dem Überfall einer Migrantenhorde auf ein Dorffest “rechtsextreme Bürgerwehren” auf die Straße gingen. Wenn es in Deutschland eines Tages so weit kommen sollte, dass sich der Zorn der Bevölkerung über zugewanderte Gewalttäter und ihre fürsorglich-milden Richter auf der Straße entlädt, wird es für gute Worte zu spät sein. Das sollten die Verantwortlichen im Hinterkopf behalten.